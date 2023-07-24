購物優惠｜The history of Whoo聯乘韓國藝術家 推秘貼循環精華套裝 購物送PLEATSMAMA大熱百褶針織袋

以色彩語言為設計靈感

The history of Whoo后與知名藝術家Ha Taeim合作創作第10代秘貼循環精華套裝【聯乘珍藏版】。Ha Taeim擅長以現代風格在畫布上描繪生動的顏色帶，其作品以眾多繽紛色帶營造出一種獨有的語言節奏，彷彿作曲家運用音樂節奏來表達故事。Ha Taeim今次在秘貼循環精華上以代表光的黃色為主色調，表達明亮與喜悅的感覺；把充滿夏日動感活力的黃色、青色和灰色色帶與經典白瓷瓶身結合，營造夏日蓬勃生氣的感覺。