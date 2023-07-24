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2023-07-24 17:49:47

購物優惠｜The history of Whoo聯乘韓國藝術家 推秘貼循環精華套裝 購物送PLEATSMAMA大熱百褶針織袋

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購物優惠｜The history of Whoo聯乘韓國藝術家 推秘貼循環精華套裝 購物送PLEATSMAMA大熱百褶針織袋

購物優惠｜The history of Whoo聯乘韓國藝術家 推秘貼循環精華套裝 購物送PLEATSMAMA大熱百褶針織袋

The history of Whoo后推出第10代秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)，並與國際知名的韓國藝術家Ha Taeim(河泰任)合作，運用現代色彩美學，融合現代活力與古代典雅。現凡於7月購買任何產品滿$2,000，當中包括秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)，輸入優惠碼【BAG】，更可獲贈韓國大熱摺摺袋品牌PLEATSMAMA的百褶針織袋！

The history of Whoo后推出第10代秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)

The history of Whoo后推出第10代秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)

以色彩語言為設計靈感

The history of Whoo后與知名藝術家Ha Taeim合作創作第10代秘貼循環精華套裝【聯乘珍藏版】。Ha Taeim擅長以現代風格在畫布上描繪生動的顏色帶，其作品以眾多繽紛色帶營造出一種獨有的語言節奏，彷彿作曲家運用音樂節奏來表達故事。Ha Taeim今次在秘貼循環精華上以代表光的黃色為主色調，表達明亮與喜悅的感覺；把充滿夏日動感活力的黃色、青色和灰色色帶與經典白瓷瓶身結合，營造夏日蓬勃生氣的感覺。

國際知名的韓國藝術家Ha Taeim(河泰任) 國際知名的韓國藝術家Ha Taeim(河泰任) 秘貼 循環精華

3大宮廷古法秘方

循環精華結合宮廷源用的拱辰秘丹培養液、漢方益氣藥材和皇室酵母配方，強化肌膚根源與淨化，喚醒肌膚循環活力，功效源於當中蘊含的3大宮廷古法秘方：

宮廷古法秘方1：第二代拱辰秘丹培養液+漢方益氣藥材+皇室酵母

有效強化肌膚循環「間隙連接（Gap Junction）」，針對肌膚潔面後的水份流失，促進水分循環，令肌膚氣血循環變得順暢。

秘貼 循環精華套裝【聯乘珍藏版】 $760 (總值$1,208) 包括：秘貼 循環精華130ml、拱辰享 水凝保濕水20ml、拱辰享 水凝保濕乳液20ml、拱辰享 水凝保濕潔面泡沫40ml及拱辰享 美華麗光感潤唇膏(玫瑰色)

秘貼 循環精華套裝【聯乘珍藏版】 $760 (總值$1,208) 包括：秘貼 循環精華130ml、拱辰享 水凝保濕水20ml、拱辰享 水凝保濕乳液20ml、拱辰享 水凝保濕潔面泡沫40ml及拱辰享 美華麗光感潤唇膏(玫瑰色)

宮廷古法秘方2：解鬱丸

蘊含5大「益氣」漢方藥材(枸杞、人蔘、松樹、山藥、地黃) 和聚合五行的五味子，有效疏通氣血堵塞問題，使肌膚的「營養循環」得到進一步緩解，強化氣血循環及舒緩浮腫。

宮廷古法秘方3：蓮花萃取物

蓮花在韓醫書中用於滋養面色，具鎮靜、抗氧化、抑制黑色素及彈性蛋白分解酵素生成效能。

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