購物優惠｜The history of Whoo聯乘韓國藝術家 推秘貼循環精華套裝 購物送PLEATSMAMA大熱百褶針織袋

The history of Whoo后推出第10代秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)，並與國際知名的韓國藝術家Ha Taeim(河泰任)合作，運用現代色彩美學，融合現代活力與古代典雅。現凡於7月購買任何產品滿$2,000，當中包括秘貼循環精華套裝(聯乘珍藏版)，輸入優惠碼【BAG】，更可獲贈韓國大熱摺摺袋品牌PLEATSMAMA的百褶針織袋！
以色彩語言為設計靈感
The history of Whoo后與知名藝術家Ha Taeim合作創作第10代秘貼循環精華套裝【聯乘珍藏版】。Ha Taeim擅長以現代風格在畫布上描繪生動的顏色帶，其作品以眾多繽紛色帶營造出一種獨有的語言節奏，彷彿作曲家運用音樂節奏來表達故事。Ha Taeim今次在秘貼循環精華上以代表光的黃色為主色調，表達明亮與喜悅的感覺；把充滿夏日動感活力的黃色、青色和灰色色帶與經典白瓷瓶身結合，營造夏日蓬勃生氣的感覺。
3大宮廷古法秘方
循環精華結合宮廷源用的拱辰秘丹培養液、漢方益氣藥材和皇室酵母配方，強化肌膚根源與淨化，喚醒肌膚循環活力，功效源於當中蘊含的3大宮廷古法秘方：
宮廷古法秘方1：第二代拱辰秘丹培養液+漢方益氣藥材+皇室酵母
有效強化肌膚循環「間隙連接（Gap Junction）」，針對肌膚潔面後的水份流失，促進水分循環，令肌膚氣血循環變得順暢。
宮廷古法秘方2：解鬱丸
蘊含5大「益氣」漢方藥材(枸杞、人蔘、松樹、山藥、地黃) 和聚合五行的五味子，有效疏通氣血堵塞問題，使肌膚的「營養循環」得到進一步緩解，強化氣血循環及舒緩浮腫。
宮廷古法秘方3：蓮花萃取物
蓮花在韓醫書中用於滋養面色，具鎮靜、抗氧化、抑制黑色素及彈性蛋白分解酵素生成效能。