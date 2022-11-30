購物優惠｜The Korner全線鞋款低至3折起 $300入手易襯鞋款

來到年未，不少品牌都推出優惠，The Korner繼雙11優惠後，為意猶未盡女生送上限時優惠，由即日至12月4日期間，全線低至3折起，$300即可入手易襯女神級易襯鞋款。品牌同時推出全新Black Collection鞋履，除延續品牌一貫的舒適設計，更融合經典黑色時尚設計，配襯出不同的秋冬造型。

Black Collection 全新鞋履 黑色引領時尚格調 The Korner推出4款可以抵禦寒風，又能為秋冬時尚風格加分的全新Black Collection鞋履，分別是Keva Sandals、Keva Oxford、Kamber Loafers及Kelsey Ankle Boots，無論是休閒打扮，還是職場造型，都能輕鬆駕馭。是次Black Collection選用冷酷又優雅的黑色作為系列主色調，以黑色宣言表達自我。The Korner在經典牛津鞋、樂福鞋等鞋型上加入設計細節，除了繼續採用品牌的皇牌舒適內墊及軟皮外，還用上優質環保皮革，保暖又透氣。

The Korner Black Collection ｜ Keva Sandals $690 Keva Sandals重點在於雙扣雙帶設計，全黑配色更添龐克魅力，是另類Mary Jane風格的單品。4厘米鞋跟恰到好處，穿上後顯高顯瘦。軟皮包裹後跟，加闊鞋邊，鞋尾小扣環，增添靈活性，可減去累贅感。搭配印花裙、大地色系毛衣或針織衫，不論是休閒還是約會都大方端莊。

The Korner Black Collection｜Keva Sandals $690

The Korner Black Collection ｜ Keva Oxford $590 Keva Oxford定位為破格的禮服皮革鞋款。在牛津鞋藍本上加入新派元素，在俐落鞋形配上疊皮細節，方頭及粗闊鞋帶帶出粗獷線性美感。採用超軟物料，加上較闊鞋口，穿上後再配冬日襪子都不怕變得太緊。

The Korner Black Collection ｜ Kamber Loafers $690 Kamber Loafers的設計雛形是Karl suede，全真皮製造輕鬆穿出輕奢感，鞋款特意於鞋面加設縫線設計，突顯硬朗氣場。近乎全包腳型的修長鞋款，讓女生走得平穩之餘，兼有保暖作用。鞋舌位置藏有三角形開口，便於穿著，加入1厘米的內墊，既舒適又不礙空間，提供貼膚的舒適穿著感。

The Korner Black Collection｜Kamber Loafers $690

The Korner Black Collection ｜ Kelsey Ankle Boots $690 皮革短boot是秋冬季必備單品，以尖頭為設計意念，有別一般的圓頭主導的Chelsea boot。加上立體的鞋邊令整體鞋身線條鮮明突出，令女裝鞋帶有硬朗感。採用彈性環保物料，鞋側兩邊加上橡筋的設計令尖頭靴型下仍能穿著自如。