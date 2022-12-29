購物優惠｜The Korner年末壓軸Winter Sales $147入手冬日百搭鞋款

本地女裝鞋履品牌The Korner推出充滿暖暖幸福感的Kita Fluffy Slippers、Kome Mule Slippers及Kiff Suede Oxford，共3款全新冬季限定鞋履。3款新鞋均採用舒適軟綿的毛絨面料，配以清新色系及輕盈耐看的鞋款，襯出優雅的冬日造型。另外，品牌由即日起至1月2日舉行Winter Sales，全線鞋款以3折至8折發售，部分款式更低至$147即可入手！
展現冬日感的拖鞋式鞋款
冬季鞋款一般以靴款為主，今次The Korner就加入輕盈舒適的拖鞋式、穆勒鞋款(Mule)，全新推出Kita Fluffy Slippers及Kome Mule Slippers，打破冬日鞋履的沉重感，優雅俐落設計輕易襯出各種造型。至於簡約端莊的Kiff Suede Oxford為冬日絨面牛津鞋款，充滿溫暖冬日感的毛絨色系，穿上後大大提升親和感。
Kita Fluffy Slippers
毛絨絨拖鞋款式，保暖又提升冬日感，開揚設計感覺更靈巧可愛，亦方便配搭各款襪子，令雙足更顯修長。
Kiff Suede Oxford
融合The Korner的經典鞋款Kiff Oxford II，運用冬日限定物料設計增添質感，外型修長，鞋籠內卻有加闊效果，後跟Cushion及Suede軟滑物料，軟熟度大足，不怕被鞋箍損。
Kome Mule Slippers
簡約輕熟的日和風格，圓頭鞋設計配合無縫曲線，突顯知性美。特軟鞋面物料帶來舒適親膚體驗。同樣有加闊鞋形設計，適合不同腳形。
Winter Sales優惠低至3折 門市買鞋即送禮品
為答謝女生們過去一年對The Korner的支持，The Korner由即日起至1月2日在全線門市及網店進行年度Winter Sales，全線貨品提供由3折至8折起的折扣優惠，部分鞋款折後只需$147！優惠期間，顧客到門市買任何一對鞋款，即可獲得禮盒一份，包括The Korner小物袋、布袋、雨傘及鏡子，抵上加抵。