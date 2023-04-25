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2023-04-25 15:14:29

購物優惠｜The Korner 8週年雙重優惠 隱藏鞋款低至3折/新出6款舒適透氣夏日鞋履

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購物優惠｜The Korner 8週年雙重優惠 隱藏鞋款低至3折/新出6款舒適透氣夏日鞋履

購物優惠｜The Korner 8週年雙重優惠 隱藏鞋款低至3折/新出6款舒適透氣夏日鞋履

本地鞋履品牌The Korner即將踏入第8個年頭，為回饋一眾女生的支持，品牌將於本月推出8週年雙重優惠，由即日起至510日，多款殿堂級美鞋低至7折優惠，更有數款隱藏鞋款低至3折，不足$300即可入手文青夏日造型最佳單品，正好讓大家可以好好善用消費券，以最抵買入手各鞋款，襯出絕美夏日造型。

The Korner這次找來香港人氣插畫家Peep Projects聯乘，為The Korner設計一系列插畫，印於鞋盒、門市櫥窗設計及8週年三用帆布袋上，將鞋子和藝術融合起來，為顧客帶來耳目一新的感覺。

本地鞋履品牌The Korner即將踏入第8個年頭。 本地鞋履品牌The Korner即將踏入第8個年頭。

新增6款夏日舒適透氣鞋款

The Korner更於本月一連推出6款全新夏日鞋履，採用適合夏季的材質而製成，包括絲質、環保皮革及針織等物料，穿上腳時舒適感和透氣度滿滿，在炎熱焗促的夏日，也能享受清爽舒服的穿搭體驗。

Kozy Sandals $590

鞋面採用柔軟的絲質材質，質地柔軟又觸感舒適，能夠更好地貼合腳部曲線，將腳部的磨損和不適減到最低。配上編織草底設計，清新自然。圓頭設計令少女活潑感覺倍增，修長鞋形設計令腳部更加顯瘦。

Kozy Sandals $590 Kozy Sandals $590

Kozy Linen $590

Kozy Linen是王牌鞋款Kozy Loafers的升級版本，鞋面採用環保皮革拼麻料材質，更顯質感。鞋身邊緣位置都有包邊設計，避免刮腳情況發生，並配最適合平底鞋的 1cm鞋墊，提供緩衝效果，減少腳部的疲勞感。圓頭不夾腳的鞋形設計可符合不同腳形穿著。

Kozy Linen

Kayi Knit Slippers $590

採用輕巧舒適且有彈性的針織物料，柔軟舒適。雙腕帶設計採用環保皮革，非常穩固。尖頭設計令腳部更修長，保持優雅形象。 鞋底微包踭設計更可修飾女生腳部的小瑕疵、乾燥爆拆等問題。

Kayi Knit Slippers $590 Kayi Knit Slippers $590

Kari Leather Flats $690

開口採用弧形設計突出線條美，同時避免磨損腳部的不適感。杏仁形鞋身設計更符合人體工學，讓腳趾有更多空間舒展。後踭cushion設計令腳跟得到更好支撐和緩解； 足弓支撐可有效減輕長時間走路對腳部的壓力，有扁平足的女生也可以放心入手。

Kari Leather Flats $690 Kari Leather Flats $690

Kristy Loafers $690

選用高級皮革製作，質感柔軟舒適。Loafers更增添可換扣設計，讓客人跟據當天的穿著場合配搭，包括經典銅扣及貴氣的珍珠扣。

Kristy Loafers $690 Kristy Loafers $690

Kate Sandals $590

這款涼鞋的線條感重的涼鞋，設計時尚，能輕鬆搭配各種服裝。小高跟採用輕身的無負擔物料，配上鑽石型設計的王牌高跟及T字帶設計，更為穩固。

Kate Sandals $590 Kate Sandals $590
8週年聯乘本地插畫家Peep Projects

8週年聯乘本地插畫家Peep Projects

聯乘本地插畫家Peep Projects 推出限定三用帆布袋

The Korner本次找來香港人氣插畫家Peep Projects合作，將穿上的The Korner鞋履的女生和香港的特色建築物及文化融入到鞋盒和門市櫥窗的設計上。The Korner更聯同Peep Projects推出8週年限定三用帆布袋，手提側揹斜揹均適用，方便易用，更附贈兩款The Korner X Peep Projects襟章。

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