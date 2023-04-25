購物優惠｜The Korner 8週年雙重優惠 隱藏鞋款低至3折/新出6款舒適透氣夏日鞋履

本地鞋履品牌The Korner即將踏入第8個年頭，為回饋一眾女生的支持，品牌將於本月推出8週年雙重優惠，由即日起至5月10日，多款殿堂級美鞋低至7折優惠，更有數款隱藏鞋款低至3折，不足$300即可入手文青夏日造型最佳單品，正好讓大家可以好好善用消費券，以最抵買入手各鞋款，襯出絕美夏日造型。 The Korner這次找來香港人氣插畫家Peep Projects聯乘，為The Korner設計一系列插畫，印於鞋盒、門市櫥窗設計及8週年三用帆布袋上，將鞋子和藝術融合起來，為顧客帶來耳目一新的感覺。

新增 6 款夏日舒適透氣鞋款 The Korner更於本月一連推出6款全新夏日鞋履，採用適合夏季的材質而製成，包括絲質、環保皮革及針織等物料，穿上腳時舒適感和透氣度滿滿，在炎熱焗促的夏日，也能享受清爽舒服的穿搭體驗。 Kozy Sandals $590 鞋面採用柔軟的絲質材質，質地柔軟又觸感舒適，能夠更好地貼合腳部曲線，將腳部的磨損和不適減到最低。配上編織草底設計，清新自然。圓頭設計令少女活潑感覺倍增，修長鞋形設計令腳部更加顯瘦。

Kozy Linen $590 Kozy Linen是王牌鞋款Kozy Loafers的升級版本，鞋面採用環保皮革拼麻料材質，更顯質感。鞋身邊緣位置都有包邊設計，避免刮腳情況發生，並配最適合平底鞋的 1cm鞋墊，提供緩衝效果，減少腳部的疲勞感。圓頭不夾腳的鞋形設計可符合不同腳形穿著。

Kayi Knit Slippers $590 採用輕巧舒適且有彈性的針織物料，柔軟舒適。雙腕帶設計採用環保皮革，非常穩固。尖頭設計令腳部更修長，保持優雅形象。 鞋底微包踭設計更可修飾女生腳部的小瑕疵、乾燥爆拆等問題。

Kari Leather Flats $690 開口採用弧形設計突出線條美，同時避免磨損腳部的不適感。杏仁形鞋身設計更符合人體工學，讓腳趾有更多空間舒展。後踭cushion設計令腳跟得到更好支撐和緩解； 足弓支撐可有效減輕長時間走路對腳部的壓力，有扁平足的女生也可以放心入手。

Kristy Loafers $690 選用高級皮革製作，質感柔軟舒適。Loafers更增添可換扣設計，讓客人跟據當天的穿著場合配搭，包括經典銅扣及貴氣的珍珠扣。

Kate Sandals $590 這款涼鞋的線條感重的涼鞋，設計時尚，能輕鬆搭配各種服裝。小高跟採用輕身的無負擔物料，配上鑽石型設計的王牌高跟及T字帶設計，更為穩固。