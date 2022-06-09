購物優惠｜UNIQLO活力盛夏節明日開始 清爽夏日商品 +《SPY x FAMILY》UT系列

UNIQLO活力盛夏節將於明日(6月10日)開始，推出驚喜夏日商品優惠，為讓顧客更清爽迎接夏天，多款夏日必買單品包括皇牌T恤、創新科技功能性衣服，例如AIRism、DRY-EX 以及抗 UV 系列，以及多風格褲款，均提供限定夏日優惠。另外，《SPY x FAMILY間諜家家酒》UT系列亦將於6月13日登場！
必買夏日優惠商品 打造室外室內百搭夏日衣櫥
炎炎夏日，不少人都會選擇到沙灘或進行戶外活動盡情享受陽光，但伴隨而來的便是汗水及黏稠感，因此清涼透氣的衣服是夏日衣櫥的必備單品。UNIQLO糅合品牌3大創新科技包括AIRism、DRY-EX 及UV Protection於一系列的夏日商品之中，帶來兼具美學設計與舒適機能的日常服飾，以清爽舒適造型迎接夏天。
人氣動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》UT系列登場
《SPY x FAMILY間諜家家酒》系列將於6月13日登場，相信一眾動漫迷或「安妮亞」迷都十分興奮，電視動畫版《SPY x FAMILY間諜家家酒》現正熱播中，深受不少動漫迷歡迎，該劇集改編自日本集英社動漫平台《少年Jump+》上連載的同名漫畫，講述能力出色的間諜「黃昏」、擁有讀心超能力的女兒「安妮亞」和隱瞞自己真實身份的殺手妻子「約兒」偽裝成一家人的喜劇故事，UT系列把故事的喜樂延續到日常生活中。
APP會員獨家優惠
UNIQLO亦特意挑選於6月17日至6月23日期間推出APP會員獨家優惠，帶來一系列會員專屬優惠及禮遇會員可於指定期間以會員限定價格入手指定時尚單品，當中包括大熱皇牌男女通用U AIRism棉質寬鬆圓領T恤、女裝羅紋 T 恤、SMART短褲、爸爸媽媽更可以添購AIRism 棉質混紡U領T恤等。
現凡下載UNIQLO APP並登記成為會員，即可享迎新禮遇，當中包括6月17日至6月23日透過UNIQLO APP購物滿港幣300元並選擇門店自提服務，可享港幣30元折扣；以及透過UNIQLO APP購物滿港幣400元，可享港幣40元迎新折扣。