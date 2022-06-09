購物優惠｜UNIQLO活力盛夏節明日開始 清爽夏日商品 +《SPY x FAMILY》UT系列

UNIQLO活力盛夏節將於明日(6月10日)開始，推出驚喜夏日商品優惠，為讓顧客更清爽迎接夏天，多款夏日必買單品包括皇牌T恤、創新科技功能性衣服，例如AIRism、DRY-EX 以及抗 UV 系列，以及多風格褲款，均提供限定夏日優惠。另外，《SPY x FAMILY間諜家家酒》UT系列亦將於6月13日登場！ 必買夏日優惠商品 打造室外室內百搭夏日衣櫥 炎炎夏日，不少人都會選擇到沙灘或進行戶外活動盡情享受陽光，但伴隨而來的便是汗水及黏稠感，因此清涼透氣的衣服是夏日衣櫥的必備單品。UNIQLO糅合品牌3大創新科技包括AIRism、DRY-EX 及UV Protection於一系列的夏日商品之中，帶來兼具美學設計與舒適機能的日常服飾，以清爽舒適造型迎接夏天。

人氣動漫《 SPY x FAMILY 間諜家家酒》 UT 系列登場 《SPY x FAMILY間諜家家酒》系列將於6月13日登場，相信一眾動漫迷或「安妮亞」迷都十分興奮，電視動畫版《SPY x FAMILY間諜家家酒》現正熱播中，深受不少動漫迷歡迎，該劇集改編自日本集英社動漫平台《少年Jump+》上連載的同名漫畫，講述能力出色的間諜「黃昏」、擁有讀心超能力的女兒「安妮亞」和隱瞞自己真實身份的殺手妻子「約兒」偽裝成一家人的喜劇故事，UT系列把故事的喜樂延續到日常生活中。 特設網站：https://www.uniqlo.com.hk/zh_HK/spyxfamily.html