購物優惠｜UNIQLO與GU春夏季感謝節 5月27日一連兩周開鑼

UNIQLO及GU今年的春夏感謝節由5月27日至6月9日舉行，一連14天，UNIQLO優惠包括春夏T恤、UT及聯乘單品等，品牌更於感謝節期間同步舉辦捐贈活動回饋社區。GU的特價品包括充滿東京感的連身裙、搶眼的彩色休閒褲，為衣櫃帶來年輕氣息。

入手GU 人氣日系單品

GU於感謝節推出多款日系單品的限定優惠。女裝包括具東京設計感恤衫長裙，簡約清雅，更可當薄外套配襯；裙腳束繩開衩的貼身裙款，則展露微性感，令人眼前一亮；短版T恤鮮艷亮麗並突出腰線。今季不可錯過鮮艷奪目的單品，如女裝彩色休閒褲即時提亮造型。東京街頭時尚著重細節，GU的露肩剪裁上衣讓人隱約流露小性感、百褶牛仔短裙則充滿青春可人氣息。

男裝方面，清爽QUICK DRY超速乾印花T恤，配以多功能的UV CUT尼龍短褲，跣水及抗UV效能，讓戶外活動時刻保持乾爽穿出東京隨性休閒風格。別緻的牛仔工裝恤衫配以流行的寬鬆版型及明線細節，為造型注入潮流元素。