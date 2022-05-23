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2022-05-23 16:15:00

購物優惠｜UNIQLO與GU春夏季感謝節 5月27日一連兩周開鑼

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購物優惠｜UNIQLO與GU春夏季感謝節 5月27日一連兩周開鑼

購物優惠｜UNIQLO與GU春夏季感謝節 5月27日一連兩周開鑼

UNIQLOGU今年的春夏感謝節由527日至69日舉行，一連14天，UNIQLO優惠包括春夏T恤、UT及聯乘單品等，品牌更於感謝節期間同步舉辦捐贈活動回饋社區。GU的特價品包括充滿東京感的連身裙、搶眼的彩色休閒褲，為衣櫃帶來年輕氣息。

感謝節第一周UNIQLO購物攻略：$59入手王牌T、短褲、UT系列及內衣

多款剪裁與顏色的T恤是UNIQLO的標誌性系列之一，感謝節第一周正好以$59的優惠價格入手。感謝節是換季好時機，另一介紹是夏天必備的AIRism系列，以吸汗速乾功能、質感柔滑的物料帶來穿著舒適的內衣及T恤，從內至外貼心照顧日常穿搭需要。

王牌T恤 $59 UNIQLO UTGP2022 × PEANUTS 及寶可夢 Become a Pokémon Professor! UT系列，亦於感謝節期間登場。 AIRism背心 $59 男女通用 Chino短褲 $149 男女通用 U圓領T恤 $59

入手GU人氣日系單品

GU於感謝節推出多款日系單品的限定優惠。女裝包括具東京設計感恤衫長裙，簡約清雅，更可當薄外套配襯；裙腳束繩開衩的貼身裙款，則展露微性感，令人眼前一亮；短版T恤鮮艷亮麗並突出腰線。今季不可錯過鮮艷奪目的單品，如女裝彩色休閒褲即時提亮造型。東京街頭時尚著重細節，GU的露肩剪裁上衣讓人隱約流露小性感、百褶牛仔短裙則充滿青春可人氣息。

男裝方面，清爽QUICK DRY超速乾印花T恤，配以多功能的UV CUT尼龍短褲，跣水及抗UV效能，讓戶外活動時刻保持乾爽穿出東京隨性休閒風格。別緻的牛仔工裝恤衫配以流行的寬鬆版型及明線細節，為造型注入潮流元素。

女裝COLOR SLACKS $129 (原價$149) 女裝COTTON MINI T-SHIRT $129/2件 (原價$79) COTTON MINI T-SHIRT備有多色選擇。 女裝BI-COLOR SKIPPER POLO $129/2件 (原價$79) 女裝DENIM TUCKED MINI SKIRT $149 (原價$179) 女裝RIB CUT OUT MINI T-SHIRT $129/2件 (原價$79) 女裝SIDE SLIT DRESS $149 (原價$179) 女裝BAND COLLAR SHIRT DRESS $149 (原價$179) 男裝 UV CUT NYLON GEAR SHORTS $129 (原價$149) 男裝 QUICK DRY BIG T-SHIRT $99 (原價$129) 男裝SWEAT SHORTS $89 (原價$99) 男裝OVERSIZED WORK SHIRT $149 (原價$179)

捐贈AIRism衣物予有需要人士

UNIQLO一直致力以服裝的力量，讓世界朝著更好的目標發展。UNIQLO今年與香港聾人福利促進會合作，把1,000AIRism衣物捐贈在職的聽障會員，特別是從事清潔、搬運及生產等體力勞動較多的工人，感謝他們一直堅守崗位。AIRism負有效吸濕排汗、釋放熱能，其透氣及吸汗速乾功能，可以全日保持舒適清爽。

感謝節期間獨家限定禮遇

GU日系簡約便攜摺疊櫈：凡於5月27至6月2日期間，購物滿$400 (不包括購物袋收費)，即可獲贈野餐露營必備的便攜兩用摺疊凳子乙張，易於組裝及收納，反轉更可作購物籃。數量有限，每人每次購物最多獲贈2張，送完即止。 UNIQLO便攜野餐墊：於5月27日至6月2日單次購物淨額滿$400之顧客，即可以$0.5換購限定便攜野餐墊乙張。每天每店名額60個。 另外，由5月27日至6月9日，在顧客凡於指定優惠期間單次購物淨額滿$100並以PayMe付款，即可獲得$10現金優惠券乙張。香港UNIQLO門店及網絡旗艦店均接受以PayMe付款。
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