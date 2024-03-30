賽馬娘Pretty Derby第三季沙田馬場勝利祭 一連5場沙田馬場舉行

Ani-One 聯乘香港賽馬會攜手合作舉辦「賽馬娘Pretty Derby 第三季 – 沙田馬場勝利祭」。此活動將賽馬傳統與當代動漫文化完美融合，將於本月開啟，共舉辦一連共五場於沙田馬場原創坊透過展示賽馬娘角色及互動活動，為馬迷呈現全港首個以賽馬娘主題互動嘅世界。

*賽馬娘聯乘活動 - 活動亮點：

1. *全港首個賽馬娘主題裝置*：結合了多個賽馬娘角色為主題的特色主題景區設置於沙田馬場原創坊，透過展示賽馬娘角色及互動活動，為馬迷呈現全港首個以賽馬娘主題互動的世界。

2. *賽馬娘獨家精品*：報名登記參加是次活動並完成指定任務，即有機會獲得賽馬娘限量精品。

3. *賽馬娘角色挑戰*：參加者可以參與賽馬體驗區，將自己的角色帶入賽馬場，感受賽馬的速度和激情的比賽，讓參加者展現自己的競爭力和技巧。