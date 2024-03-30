賽馬娘Pretty Derby第三季沙田馬場勝利祭 一連5場沙田馬場舉行

Ani-One 聯乘香港賽馬會攜手合作舉辦「賽馬娘Pretty Derby 第三季 – 沙田馬場勝利祭」。此活動將賽馬傳統與當代動漫文化完美融合，將於本月開啟，共舉辦一連共五場於沙田馬場原創坊透過展示賽馬娘角色及互動活動，為馬迷呈現全港首個以賽馬娘主題互動嘅世界。
*賽馬娘聯乘活動 - 活動亮點：
1. *全港首個賽馬娘主題裝置*：結合了多個賽馬娘角色為主題的特色主題景區設置於沙田馬場原創坊，透過展示賽馬娘角色及互動活動，為馬迷呈現全港首個以賽馬娘主題互動的世界。
2. *賽馬娘獨家精品*：報名登記參加是次活動並完成指定任務，即有機會獲得賽馬娘限量精品。
3. *賽馬娘角色挑戰*：參加者可以參與賽馬體驗區，將自己的角色帶入賽馬場，感受賽馬的速度和激情的比賽，讓參加者展現自己的競爭力和技巧。
賽馬迷，賽馬娘和動漫愛好者參加這場全港首個與賽馬會聯乘獨特的活動，讓您於沙田馬場感受到賽馬和動漫的魅力，並與其他愛好者一同分享這份熱愛。
活動日期與時間詳情如下：
日期：2024年3月31日；4月3日(夜賽日) ，7日，14日，20 日
時間：下午12點至6點 **夜賽日時間為晚上6時至11時
地點：沙田馬場原創坊
*特別提醒：*根據活動場地規列，參加者需年滿18歲。