賽馬會多元出路計劃「鼓掌-創新教育歷程」5周年 浸大業界中學合作 為學生開拓更多可能性

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，賽馬會多元出路計劃項目「鼓掌-創新教育歷程」（「CLAP-TECH」）已踏入第5年。於早前舉辦以「創新歷程 掌我夢想」為主題的 5 周年典禮上，請來教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基先生、香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀女士，及超過130名來自香港浸會大學、業界代表及參與中學代表等聚首一堂，共同慶祝「CLAP-TECH」5周年。
賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤先生於典禮上致開幕辭，亦有分享環節、「與企業代表傾多啲」交流環節及座談演講等連串活動。何柏濤先生於致辭時表示，回顧「CLAP-TECH」推行前，主流教育與職專教育分開，而「CLAP-TECH」推行至今近5年時間，已有超過90間中學及超過1,000名學生參與。於「CLAP-TECH」畢業生中，更有逾九成同學表示對自己的升學路徑選擇有所了解。在第一及第二屆選修資訊科技畢業生中，接近一半在香港文憑試後選擇資訊科技或工程相關的行業，「CLAP-TECH」的成效有目共睹。
透過三方合作 支持年輕人掌握夢想
何柏濤先生分享指，有同學為加入「CLAP-TECH」而選擇重讀中四，最後同學獲中學校長推薦於DSE放榜前已獲大學錄取修讀相關學位課程，亦有DSE考試失手的同學，憑著「CLAP-TECH」的多元出路，成功升讀浸會大學持續教育學院開辦的高級文憑課程。而「CLAP-TECH」揉合了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」的生涯發展部分，與及IBM 於2011年提出的P-TECH元素，是全港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育（VPET）歷程。透過中學、浸大和業界三方合作，培育資訊科技和創意媒體人才，計劃目前提供兩個高中應用學習課程及兩個高級文憑課程。他亦感謝超過170位業界的人員參與成為師友計劃的導師、為同學提供參觀和實習體驗的機會；以及香港賽馬會慈善信託基金的捐助，讓同學有多元選擇的機會，清晰了解自己的升學階梯，不會擔心「揀錯科」。他期待繼續透過三方合作，支持年輕人可掌握自己的夢想。
多元活動增廣見聞 打好基礎助選擇前路
鼓掌—創新教育歷程中心課程發展高級經理暨高級講師馮筱涓博士指出「CLAP-TECH」是由香港浸會大學、業界和本地中學三方合作，希望藉課程啟發同學的潛能，並讓他們對職場有所了解，為同學創造多元發展的無限可能。「更重要是希望改變同學和家長的觀念，因多元出路是給同學更多可能性，而非逼於無奈的次選，同學可按照自己的興趣更有信心發展。」馮博士指課程兼顧了同學的程度及業界夥伴的意見，並安排了如參觀企業和展覽等活動式課堂，更舉辦多場訓練營，讓同學走出課室，與來自不同學校志同道合的同學一同學習，大家可互相學習，亦可認識更多新朋友，擴闊社交圈子，對未來發展有所幫助。
負責「CLAP-TECH」創意媒體課程的馮博士並指：「『CLAP-TECH』經常安排同學到企業夥伴參觀、邀請企業夥伴出席講座分享等。加上每年都會舉辦海外遊學團，讓一些甚少離開居住地的同學，有機會到海外交流學習，增廣見聞同時可加快個人成長，同學會反思香港與外地文化的差別和自己怎樣才可進步等。」此外，「CLAP-TECH」並設師友計劃，有超過170位業界夥伴和社會賢達擔任導師，與同學深入探討未來發展的方案，分享經驗和給予寶貴意見，讓同學的成長更全面。
「CLAP-TECH」現有近40間企業夥伴，未來企業夥伴數量將繼續增加。課程針對業界需要，內容編制與結構也是基於大學課程藍本，讓中學生先打好基礎，日後再學習相關知識時可溫故知新。而且課程引入業界工作流程，讓同學可率先體驗實際工作將面對的情境，培養同學的溝通能力和軟技能，有助日後更快融入職場。完成「CLAP-TECH」3+2年制的教育歷程，同學可以選擇就業或繼續銜接大專課程。「CLAP-TECH」會爭取與企業夥伴合作，為有意投身職場的同學提供優先面試的機會，而想繼續升學的學生則可考慮升讀浸大的課程，同學可因應個人狀況作選擇。
裝備職場軟硬技能 定下明確職涯目標
來自圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學的三位同學，分享「CLAP-TECH」如何協助他們訂立發展目標。
莫文謙同學：
「因我本身在學校有修讀VA及ICT，相關老師認為報讀『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事較適合我未來發展的道路，而我計劃日後成為設計師或程式員，課程對日後有很大幫助，因從課程學習了剪接、拍攝和設計等技巧，記得一次參加bootcamp體驗了拍片、剪輯及讓我有機會使用相關設備都對我未來有很大幫助。還有升中六暑假去韓國的遊學團，更是印象難忘，感謝校長、老師、浸會大學和香港賽馬會慈善信託基金，選出我參加遊學團。那次是我第一次自己一個去其他國家，讓我學會獨立，不再過度倚賴父母，亦可與其他團友建立深厚友情，亦可觀察當地的設計和文化，讓我有很大得著。
有別於傳統課程只會坐在課室上課，『CLAP-TECH』課程讓我們自由創作的同時，更可以走出課室，發掘校內不一樣的環境。由於學會拍攝和剪接等技巧，讓我的未來有更多可能，如可以當攝影師或幕後的工作。」
方日希同學：
「當初在中三選科時，我希望能從事多媒體或影片拍攝的相關工作，而『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事可以幫我學習拍攝、度橋及為影片添加特效等。直至中五參加bootcamp接受培訓時，我們小組從零開始去拍攝影片，學習使用攝錄機，學習專業技巧等，得到寶貴的實戰經驗。而我最難忘是師友計劃請來不少業界人士，分享現時行內趨勢和需要的技能，在我們對未來感迷惘時，亦向我們提出很多建議，助我完善未來人生的構思，是我印象最深刻的活動。
『CLAP-TECH』作為選修科，我們只需按照時間表去上課便可，而且更有多元的活動可參加。在未選修此科時，我對本來的發展並無清晰目標，但自去過bootcamp接受培訓，讓我確立未來想從事影片後製加工的目標。」
凌健騰同學：
「我在升中四選科時得知『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事，已被課程的多元化內容吸引，加上我精於繪畫。而在修讀課程後，更堅定我想從事相關工作的決心。我亦要感謝浸會大學及香港賽馬會慈善信託基金，讓我入選韓國的遊學團，學習當地新聞的幕後製作流程等寶貴知識。『CLAP-TECH』不但提供了多元化的知識，讓我們有機會實踐所學，比傳統課程更有趣。我在修讀『CLAP-TECH』前，本只想日後成為普通的程式編寫員，但俢讀多媒體故事課程後，日後想結合視藝科技與多媒體相關工作，如數碼藝術創作或動畫製作等職業。」
精彩分享環節 鼓勵同學裝備好自己
於CLAP@JC Conference 主舞台，則舉行了多場座談演講環節，包括由經濟合作暨發展組織高級政策分析師（教育與技能）Anthony MANN博士擔任主持，並由教育局副秘書長李忠善先生、香港浸會大學副校長（教與學）周偉立博士及香港青年工業家協會當然顧問張益麟先生，探討如何從職專教育拓展多元出路，以拉闊同學未來的無限可能。
此外，於「鼓掌-創新教育歷程」5周年典禮舞台，亦舉辦了2場分享環節，分別請來包括天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長和該校的學生，以及香港紅卍字會大埔卍慈中學潘裕錡老師、香港浸會大學持續教育學院數據科學高級文憑二年級學生，向主持人香港浸會大學持續教育學院院長鍾志杰教授和與會者分享「CLAP-TECH」如何幫助同學開拓多元出路，掌握自己的夢想。另一場分享環節則請來4位業界代表，包括Adobe 香港及台灣數碼媒體經理蕭家旭先生、CMRS 香港總經理戚禹聰先生、Equinix 全球商業營運服務高級總監曾若萱女士及國際商業機器（IBM）中國香港有限公司總經理潘鳳瑤女士，與主持人何柏濤先生，一同分享如何裝備學生的專業知識和軟技能以應對職場所需。透過他們的現身說法分享經驗，助同學更清晰確立自己未來發展選擇的同時，亦可及早裝備好自己以提升競爭力，為投身職場做好準備。
浸大為畢業生提供多元選擇 培育年輕創意人才
於2024年，CLAP-TECH將迎來第三屆高中應用學習課程資訊科技精要畢業生[1]、第一屆高中應用學習課程多媒體故事畢業生及第一屆數據科學高級文憑[2]畢業生；今年9月更增設藝術科技設計高級文憑課程[3]，結合科技、文化和藝術元素，以培育新一代創意人才。
詳情:
賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」：https://www.claptech.hk/zh-hk/
賽馬會鼓掌‧創你程計劃： https://clap.hk/?lang=zh-hant
賽馬會鼓掌．創「成功」你程論壇2024：https://clapconference2024.com/
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[1] 「高中應用學習課程－資訊科技精要」由香港浸會大學持續教育學院開辦
[2]「 數據科學高級文憑課程」由香港浸會大學持續教育學院開辦，由浸大頒授學歷。
[3] 「藝術科技設計高級文憑課程」由香港浸會大學國際學院開辦，由浸大頒授學歷。