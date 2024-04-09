賽馬會多元出路計劃「鼓掌-創新教育歷程」5周年 浸大業界中學合作 為學生開拓更多可能性

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，賽馬會多元出路計劃項目「鼓掌-創新教育歷程」（「CLAP-TECH」）已踏入第5年。於早前舉辦以「創新歷程 掌我夢想」為主題的 5 周年典禮上，請來教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基先生、香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀女士，及超過130名來自香港浸會大學、業界代表及參與中學代表等聚首一堂，共同慶祝「CLAP-TECH」5周年。

賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤先生於典禮上致開幕辭，亦有分享環節、「與企業代表傾多啲」交流環節及座談演講等連串活動。何柏濤先生於致辭時表示，回顧「CLAP-TECH」推行前，主流教育與職專教育分開，而「CLAP-TECH」推行至今近5年時間，已有超過90間中學及超過1,000名學生參與。於「CLAP-TECH」畢業生中，更有逾九成同學表示對自己的升學路徑選擇有所了解。在第一及第二屆選修資訊科技畢業生中，接近一半在香港文憑試後選擇資訊科技或工程相關的行業，「CLAP-TECH」的成效有目共睹。

透過三方合作 支持年輕人掌握夢想 何柏濤先生分享指，有同學為加入「CLAP-TECH」而選擇重讀中四，最後同學獲中學校長推薦於DSE放榜前已獲大學錄取修讀相關學位課程，亦有DSE考試失手的同學，憑著「CLAP-TECH」的多元出路，成功升讀浸會大學持續教育學院開辦的高級文憑課程。而「CLAP-TECH」揉合了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」的生涯發展部分，與及IBM 於2011年提出的P-TECH元素，是全港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育（VPET）歷程。透過中學、浸大和業界三方合作，培育資訊科技和創意媒體人才，計劃目前提供兩個高中應用學習課程及兩個高級文憑課程。他亦感謝超過170位業界的人員參與成為師友計劃的導師、為同學提供參觀和實習體驗的機會；以及香港賽馬會慈善信託基金的捐助，讓同學有多元選擇的機會，清晰了解自己的升學階梯，不會擔心「揀錯科」。他期待繼續透過三方合作，支持年輕人可掌握自己的夢想。

多元活動增廣見聞 打好基礎助選擇前路 鼓掌—創新教育歷程中心課程發展高級經理暨高級講師馮筱涓博士指出「CLAP-TECH」是由香港浸會大學、業界和本地中學三方合作，希望藉課程啟發同學的潛能，並讓他們對職場有所了解，為同學創造多元發展的無限可能。「更重要是希望改變同學和家長的觀念，因多元出路是給同學更多可能性，而非逼於無奈的次選，同學可按照自己的興趣更有信心發展。」馮博士指課程兼顧了同學的程度及業界夥伴的意見，並安排了如參觀企業和展覽等活動式課堂，更舉辦多場訓練營，讓同學走出課室，與來自不同學校志同道合的同學一同學習，大家可互相學習，亦可認識更多新朋友，擴闊社交圈子，對未來發展有所幫助。



負責「CLAP-TECH」創意媒體課程的馮博士並指：「『CLAP-TECH』經常安排同學到企業夥伴參觀、邀請企業夥伴出席講座分享等。加上每年都會舉辦海外遊學團，讓一些甚少離開居住地的同學，有機會到海外交流學習，增廣見聞同時可加快個人成長，同學會反思香港與外地文化的差別和自己怎樣才可進步等。」此外，「CLAP-TECH」並設師友計劃，有超過170位業界夥伴和社會賢達擔任導師，與同學深入探討未來發展的方案，分享經驗和給予寶貴意見，讓同學的成長更全面。



「CLAP-TECH」現有近40間企業夥伴，未來企業夥伴數量將繼續增加。課程針對業界需要，內容編制與結構也是基於大學課程藍本，讓中學生先打好基礎，日後再學習相關知識時可溫故知新。而且課程引入業界工作流程，讓同學可率先體驗實際工作將面對的情境，培養同學的溝通能力和軟技能，有助日後更快融入職場。完成「CLAP-TECH」3+2年制的教育歷程，同學可以選擇就業或繼續銜接大專課程。「CLAP-TECH」會爭取與企業夥伴合作，為有意投身職場的同學提供優先面試的機會，而想繼續升學的學生則可考慮升讀浸大的課程，同學可因應個人狀況作選擇。 裝備職場軟硬技能 定下明確職涯目標 來自圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學的三位同學，分享「CLAP-TECH」如何協助他們訂立發展目標。

莫文謙同學： 「因我本身在學校有修讀VA及ICT，相關老師認為報讀『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事較適合我未來發展的道路，而我計劃日後成為設計師或程式員，課程對日後有很大幫助，因從課程學習了剪接、拍攝和設計等技巧，記得一次參加bootcamp體驗了拍片、剪輯及讓我有機會使用相關設備都對我未來有很大幫助。還有升中六暑假去韓國的遊學團，更是印象難忘，感謝校長、老師、浸會大學和香港賽馬會慈善信託基金，選出我參加遊學團。那次是我第一次自己一個去其他國家，讓我學會獨立，不再過度倚賴父母，亦可與其他團友建立深厚友情，亦可觀察當地的設計和文化，讓我有很大得著。

有別於傳統課程只會坐在課室上課，『CLAP-TECH』課程讓我們自由創作的同時，更可以走出課室，發掘校內不一樣的環境。由於學會拍攝和剪接等技巧，讓我的未來有更多可能，如可以當攝影師或幕後的工作。」 方日希同學： 「當初在中三選科時，我希望能從事多媒體或影片拍攝的相關工作，而『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事可以幫我學習拍攝、度橋及為影片添加特效等。直至中五參加bootcamp接受培訓時，我們小組從零開始去拍攝影片，學習使用攝錄機，學習專業技巧等，得到寶貴的實戰經驗。而我最難忘是師友計劃請來不少業界人士，分享現時行內趨勢和需要的技能，在我們對未來感迷惘時，亦向我們提出很多建議，助我完善未來人生的構思，是我印象最深刻的活動。

『CLAP-TECH』作為選修科，我們只需按照時間表去上課便可，而且更有多元的活動可參加。在未選修此科時，我對本來的發展並無清晰目標，但自去過bootcamp接受培訓，讓我確立未來想從事影片後製加工的目標。」 凌健騰同學： 「我在升中四選科時得知『CLAP-TECH』的高中應用學習課程多媒體故事，已被課程的多元化內容吸引，加上我精於繪畫。而在修讀課程後，更堅定我想從事相關工作的決心。我亦要感謝浸會大學及香港賽馬會慈善信託基金，讓我入選韓國的遊學團，學習當地新聞的幕後製作流程等寶貴知識。『CLAP-TECH』不但提供了多元化的知識，讓我們有機會實踐所學，比傳統課程更有趣。我在修讀『CLAP-TECH』前，本只想日後成為普通的程式編寫員，但俢讀多媒體故事課程後，日後想結合視藝科技與多媒體相關工作，如數碼藝術創作或動畫製作等職業。」