賽馬會小學生習泳計劃 可以免費報名參加啦！

尚未懂游泳的初小學生可報名習泳，掌握基本游泳技巧和求生技能。

夏季免費游泳課程現已接受報名

由香港賽馬會慈善信託基金（「馬會慈善信託基金」）起動及捐助，中國香港游泳總會（「泳總」）及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃（「計劃」）的夏季課程將於5月至8月開課，現正接受於2016年出生及尚未懂游泳的學童報名，截止報名日期為2月22日。

賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，兩年內吸引逾15,000名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃更獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。