賽馬會小學生習泳計劃 可以免費報名參加啦！

夏季免費游泳課程現已接受報名
由香港賽馬會慈善信託基金（「馬會慈善信託基金」）起動及捐助，中國香港游泳總會（「泳總」）及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃（「計劃」）的夏季課程將於5月至8月開課，現正接受於2016年出生及尚未懂游泳的學童報名，截止報名日期為2月22日。
賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，兩年內吸引逾15,000名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃更獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。
完成課程將獲得電子證書及參加體驗活動
夏季課程名額共4,000個，參加者必須為2016年出生及尚未懂游泳的初小學生，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程。課程師生比例為一名教練教授最多六名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。完成課程並成功通過指定游泳項目挑戰之學員，將獲得電子證書及參加海洋公園水上樂園「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動的資格。
賽馬會小學生習泳計劃時間表一覽
- 報名
‧學員報名：2023年2月7日至 2月22日（網上、郵遞或親身遞交）
‧取錄結果：2023 年 3 月 3 日上午 10 時（於計劃網站公佈）
- 報讀泳班 (只適用於獲取錄學員)
‧學券、學生證及游泳用品（速遞）：2023年4月中或之前
‧上課日期：2023年5月1日至 2023年8月31日