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2023-02-07 21:32:06

賽馬會小學生習泳計劃 可以免費報名參加啦！

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尚未懂游泳的初小學生可報名習泳，掌握基本游泳技巧和求生技能。

尚未懂游泳的初小學生可報名習泳，掌握基本游泳技巧和求生技能。

夏季免費游泳課程現已接受報名

由香港賽馬會慈善信託基金（「馬會慈善信託基金」）起動及捐助，中國香港游泳總會（「泳總」）及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃（「計劃」）的夏季課程將於5月至8月開課，現正接受於2016年出生及尚未懂游泳的學童報名，截止報名日期為222日。

賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，兩年內吸引逾15,000名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃更獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。

賽馬會小學生習泳計劃的夏季課程將於5月至8月開課，為初小學生提供免費習泳的機會，助學員在幼年時及早掌握基本游泳技巧和求生技能、建立自信和促進個人成長，並藉此推動游泳文化。

賽馬會小學生習泳計劃的夏季課程將於5月至8月開課，為初小學生提供免費習泳的機會，助學員在幼年時及早掌握基本游泳技巧和求生技能、建立自信和促進個人成長，並藉此推動游泳文化。

完成課程獲得電子證書及參加體驗活動

夏季課程名額共4,000個，參加者必須為2016年出生及尚未懂游泳的初小學生，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程。課程師生比例為一名教練教授最多六名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。完成課程並成功通過指定游泳項目挑戰之學員，將獲得電子證書及參加海洋公園水上樂園「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動的資格。

為了鼓勵學員積極參與計劃，出席率達80%以上的學員將會獲得電子證書及有機會參加於海洋公園水上樂園舉辦的「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動（須同時成功完成游泳測試中之指定挑戰項目及「習泳小勇士：網上教室」活動）。

為了鼓勵學員積極參與計劃，出席率達80%以上的學員將會獲得電子證書及有機會參加於海洋公園水上樂園舉辦的「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動（須同時成功完成游泳測試中之指定挑戰項目及「習泳小勇士：網上教室」活動）。

賽馬會小學生習泳計劃時間表一覽

  1. 報名

‧學員報名：202327日至 222日（網上、郵遞或親身遞交）

‧取錄結果：2023 3 3 日上午 10 時（於計劃網站公佈）

  1. 報讀泳班 (只適用於獲取錄學員)

‧學券、學生證及游泳用品（速遞）：20234月中或之前

‧上課日期：202351日至 2023831

有關計劃詳情： https://www.jc-learntoswim.hk/hk/

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