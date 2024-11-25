赤柱聖誕市集12月中回歸！「魔幻聖誕盛會」超過120攤檔 主題美食＋聖誕精品

赤柱廣場的聖誕市集是每年聖誕必去的活動之一，今年已經是第九年舉辦，依然令人非常期待！今年活動將以「魔幻聖誕盛會」為主題， 將於12月14至15日、21至26日共8日於赤柱海濱及美利樓舉行活動，滿載歡樂節日氣氛今年活動合共超過 120 個攤檔，搜羅多個人氣及首次參與市集的品牌，包括首次來港參與市集的澳門人氣雪糕品牌 DIGREEN、香港老字號瑞記蛋捲（垣記）、本地手工啤酒日照夜霧，主題美食、聖誕精品、手作及毛孩商品等等。

今年「魔幻聖誕盛會」搜羅多個人氣及首次參與市集的攤檔，逾120 個品牌將進駐現場，帶來多個售賣文創產品、手工藝品、聖誕主題美食及遊戲攤檔，大人小朋友在場都可以享受節日氣氛！當中24 間人氣美食品牌包括中式草本調酒五味雜陳、人氣手做糖果店 Hey Candy 、Maowewe、香料案內所、Tony’s Hell 以及 Jacques n Grill 等，品牌更會推出市集限定菜式，大家到時一定不能錯過！美利樓三個樓層分別設有主題式地道手作巿集，特色 Pop-up 商店，以及慈善公益遊樂園，讓大家一邊享受美食，一邊選購多元化的聖誕禮物，沉浸於溫暖而溫馨的節日氛圍之中！

誕好去處！赤柱聖誕市集「魔幻聖誕盛會」

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為方便大家往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，有關交通安排詳情請留意赤柱廣場社交媒體的公佈。此外，今年首次與 Klook 合作，推出預購 VIP Package(HK$380)，包括 VIP 專屬工作坊、紀念品、餐飲劵及免費照片打印服務等優惠，價值超過 HK$800。駕駛人士可同步於 Klook 進行預約泊車服務。

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」活動詳情：

日期：2024 年 12 月 14 至 15 日、21 至 26 日（共８天）時間：中午 12 時至下午 8 時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓