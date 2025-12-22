赤柱聖誕市集2025｜直擊100+攤檔！掃街必食懶人包 必試限定薑吧/免費穿梭巴士安排

每年赤柱廣場的聖誕市集是聖誕必到活動！今年市集以「夠薑過聖誕」為主題，由即日起至28日一連10天，於赤柱海濱及美利樓舉行，今年齊集逾100個特色攤檔，齊集多個人氣美食、手工藝品及文創品牌，以薑為主角，推出多款限定薑味美食，如夠薑Ginger Ale、布拉格薑汁牛肉麵包湯、薑汁撞奶味Gelato、薑餅人派對冬甩、薑味熟成牛油咖喱及陳皮檸檬薑茶，絕對不能錯過！
逾100檔人氣攤位 必試限定美食進駐
今年赤柱聖誕市集「夠薑過聖誕」，營造溫暖又正能量的節日氛圍。「夠薑」於廣東話中代表有膽量，市集特別以薑為主角，帶各位齊齊品嚐薑的辛香味道，刺激味蕾之餘，更帶來聽覺、視覺及觸覺的衝擊，今年逾100個人氣及首次參與市集的攤檔，不但有主打新潮玩意的生薑攤檔，更有來自不同國家的海外薑攤檔、回歸赤柱聖誕市集的老薑攤檔，以及各具特色的本地薑攤檔，陪伴大家過一個薑味聖誕。
近30個人氣美食品牌進駐，包括本地品牌Madness Family 推出市集獨家的薑汁撞奶味Gelato、話題冬甩工房Donut Demo、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店CurryBoy、主打手工拉絲麻糬專門店的a little moment pastry、本地人氣草本利口酒「五味雜陳」、本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白蘭樹下」、全自家手工製港式甜品的潮Mart、人氣蛋糕店Petite Sweet 及西班牙火腿專門店Diverxu 等。芝士粉絲最愛的Kaas Atelier(Hugo's Cheese)、正宗德國菜Biergarten 及香港製造Gelato 的The Nutter Company 等載譽歸來，更有首次登場的米芝蓮必比登魚事者，以及Jacques n Grill期間限定店，橫跨聖誕新年，帶來薑味驚喜。現場更有熱紅酒、雞蛋仔等街頭小食，邊行邊食最過癮！
市集限定「薑吧」 必試特調東方草本雞尾酒
重頭戲之一是與五味堂涼茶酒館合作的限定「薑吧」，以本地農莊鮮薑為主軸，結合傳統涼茶配方及現代調酒技術，研發風味豐富的薑味東方草本雞尾酒。保留薑的溫潤辛香，融入節慶元素，成為冬日暖心飲品。
想免費試飲，只要於赤柱廣場或市集攤位以電子貨幣累積消費滿HK$150(憑最多兩張機印發票，其中一張須為赤柱廣場商戶)，即可挑戰「夠薑」10秒遊戲，贏取一杯限定特調飲品，夠膽量就來挑戰！
消費扭扭賞 換走節日驚喜
赤柱廣場準備「夠薑過聖誕」扭扭賞活動，即日電子貨幣單一消費滿HK$50，即可免費扭蛋一次，換領精美聖誕禮品。禮品數量有限，先到先得。
「薑藝廊」藝術打卡 送本地新鮮生薑
美利樓內的「薑藝廊」邀請香港新銳藝術家，以薑為靈感創作獨特作品，從形態、色彩到文化象徵，融合食材與藝術。作品以慈善形式發售，部分收益捐予膳動衡基金，支持膳食援助計劃。追蹤社交平台打卡，更可獲贈限量本地生薑，傳遞溫暖。
慈善義賣為遺棄動物送暖
赤柱廣場4樓寵物區設SAA保護遺棄動物協會慈善義賣攤位，售賣聖誕慈善禮品，收益全數捐助救助年老、患病或受虐動物。現場亦可捐款，為毛孩送上溫暖祝福。
免費穿梭巴士安排
2025年12月19至28日，大會將安排免費穿梭巴士往返赤柱廣場及金鐘。出發前30分鐘開始派籌，一人一籌，先到先得，額滿即止。
金鐘往赤柱廣場
地址：港鐵站A 出口海富中心對開位置
時間：12:00-19:00，每30分鐘一班
赤柱廣場往金鐘
地址：赤柱廣場5樓平台
時間：15:00-21:30，每30分鐘一班
赤柱廣場停車場預約泊車服務
赤柱廣場停車場亦將提供預約泊車服務，訪客可優先預約指定時段的泊車位，即日起通過Klook預留泊車位。
活動連結：請按此