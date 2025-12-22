赤柱聖誕市集2025｜直擊100+攤檔！掃街必食懶人包 必試限定薑吧/免費穿梭巴士安排

每年赤柱廣場的聖誕市集是聖誕必到活動！今年市集以「夠薑過聖誕」為主題，由即日起至28日一連10天，於赤柱海濱及美利樓舉行，今年齊集逾100個特色攤檔，齊集多個人氣美食、手工藝品及文創品牌，以薑為主角，推出多款限定薑味美食，如夠薑Ginger Ale、布拉格薑汁牛肉麵包湯、薑汁撞奶味Gelato、薑餅人派對冬甩、薑味熟成牛油咖喱及陳皮檸檬薑茶，絕對不能錯過！

逾 100 檔人氣攤位 必試限定美食進駐

今年赤柱聖誕市集「夠薑過聖誕」，營造溫暖又正能量的節日氛圍。「夠薑」於廣東話中代表有膽量，市集特別以薑為主角，帶各位齊齊品嚐薑的辛香味道，刺激味蕾之餘，更帶來聽覺、視覺及觸覺的衝擊，今年逾100個人氣及首次參與市集的攤檔，不但有主打新潮玩意的生薑攤檔，更有來自不同國家的海外薑攤檔、回歸赤柱聖誕市集的老薑攤檔，以及各具特色的本地薑攤檔，陪伴大家過一個薑味聖誕。

近30個人氣美食品牌進駐，包括本地品牌Madness Family 推出市集獨家的薑汁撞奶味Gelato、話題冬甩工房Donut Demo、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店CurryBoy、主打手工拉絲麻糬專門店的a little moment pastry、本地人氣草本利口酒「五味雜陳」、本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白蘭樹下」、全自家手工製港式甜品的潮Mart、人氣蛋糕店Petite Sweet 及西班牙火腿專門店Diverxu 等。芝士粉絲最愛的Kaas Atelier(Hugo's Cheese)、正宗德國菜Biergarten 及香港製造Gelato 的The Nutter Company 等載譽歸來，更有首次登場的米芝蓮必比登魚事者，以及Jacques n Grill期間限定店，橫跨聖誕新年，帶來薑味驚喜。現場更有熱紅酒、雞蛋仔等街頭小食，邊行邊食最過癮！