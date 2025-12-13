走入童话 冬日限定「Pucky圣诞奇幻森林」登场！

在现代城市中也有奇幻森林？即日起至2026年1月4日，德福广场摇身变成木系梦幻森林，带来全港首个PUCKY艺术装置，展出全球首度亮相的3米高巨型豆子及4米高森林树屋，绝对是打卡必到！场内更设有珍藏级艺术展览及期间限定店，推出香港首发商品，PUCKY迷绝不容错过！ 圣诞期间，更有「圣诞气球扭扭乐」、「圣诞动感舞会」及「圣诞歌声马拉松」等一系列活动轮番登场，为大家送上满满节日欢乐，快来踏入奇幻森林，与精灵和豆子生物展开疗愈的圣诞旅程！ 地点：德福广场一期地下中庭 日期：即日起至2026年1月4 藏在角落的可爱生物 「白色奇幻圣诞」梦幻登场！

日本超人气卡通Sumikkogurashi角落小伙伴来到香港啦！由即日起至2026年1月4日，钻石山荷里活广场化身冰川雪国，带来8大主题打卡位及游乐专区，包括首次亮相的5米高白熊Shirokuma巨型毛绒装置，绝对要打卡留念！ 场内更设有冰雪极地飞索及冰极冒险滑梯，让大小朋友体验高空滑翔与极速俯冲的刺激快感，展开冬日冒险！粉丝更可到角落小伙伴期间限定店，入手全港首卖冰川雪国主题精品，将可爱角色带回家！今个圣诞，与角落小伙伴一同穿越雪国，感受温暖治愈的奇幻氛围，创造甜蜜圣诞回忆！ 地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场 日期：即日起至2026年1月4日 喵喵出没注意 3 米高喵喵萌爆登场！

全港猫迷注意！猫星人出没马鞍山MOSTown，由即日起至2026年1月1日，马鞍山MOSTown化身梦幻圣诞村，带来全港首个mofusand圣诞企划，汇聚逾30款萌爆造型，展开猫奴的疗愈探险！ 必到4大打卡区及2大体验区，包括3米高毛茸Snowman mofusand、7.5米高Santa mofusand圣诞树，以及冬日限定MOST-Exploring冰雪乐园，亲身体验玩雪乐趣！粉丝更可参加 D.I.Y圣诞熨章挂饰工作坊，或到期间限定市集入手mofusand精品，将可爱猫咪带回家！MOSTown诚邀各位猫迷一同探索mofusand的梦幻世界，感受满满圣诞猫意，创造最萌回忆！ 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场 日期：即日起至2026年1月1日 呵呵呵！圣诞老人 UNDERBOBO 鬼马登陆香港！

说到圣诞节重要人物，就当然不少得圣诞老人，由即日起至2026年1月4日，英国人气治愈系角色 UNDERBOBO 化身圣诞老人，联同萌爆猫咪BOZO，于将军澳中心打造【UNDERBOBO Magical Gift Wonderland】，带来 7大打卡场景及5大亲子游戏体验区，让大小朋友化身「礼物小精灵」，亲手准备圣诞惊喜！ 在2.5米高巨型UNDERBOBO及BOZO、炫亮圣诞树及趣味哈哈镜拍下甜蜜合照，场内更设有期间限定店，独家发售逾50款精品，定必人人满载而归！与UNDERBOBO一同畅游魔法礼物工场，感受温馨节日氛围！ 地点：将军澳中心G/F中庭 日期：即日起至2026年1月4日 miffy70 周年庆典登陆香港 来许下圣诞愿望吧！

今年是一位大人物的70岁生日，更掀起全球性庆生热潮，而最终站就落户香港，这位就是陪伴大家成长的miffy！由即日起至2026年1月1日，miffy化身「星愿守护使者」，于东港城打造沉浸式童话国度，带来 8大星河祈愿打卡场景，包括超巨型miffy与星河祈愿池、祈愿小屋及梦想电话亭，让miffy迷们一边打卡，一边许下心愿！ The Point会员凭指定消费即可换领入场券，展开星河祈愿旅程，更可让小朋友乘坐全港独有miffy星愿小船，畅游闪烁星河！场内设有miffy 70周年珍藏展览廊及期间限定店，快来入手逾百款精品及限定货品！与miffy一同点亮星河，缔造最温馨的冬日回忆！ 地点：东港城１楼中庭 日期：即日起至2026年1月1日 冬日好友与节庆音乐暖心登场

音乐与节庆的关系密不可分，想欢渡佳节当然要有良曲相伴，由即日起至2026年1月4日，life@KCC及joy@KCC化身童话音乐小镇，带来7大萌爆动物打卡位，狐狸、小熊、猫头鹰等萌友齐齐奏响圣诞乐章，送上最窝心祝福！ 周末更有6大圣诞乐艺工作坊，包括DIY圣诞八音盒、胡桃夹子灯箱及彩绘Ukulele，亲手制作独一无二的节日礼物！同场举行5大冬日庆典，如童心舞动音乐会、Busking表演及Merry CHILLmas市集，边欣赏音乐同时选购手作精品，感受满满圣诞氛围，快来life@KCC及joy@KCC，与萌友共度奇幻圣诞，缔造最温馨回忆！ 地点：life@KCC – 3楼及9楼空中花园Green@KCC, joy@KCC – 2楼中庭 日期：即日起至2026年1月4日 与迪斯尼经典角色翱翔星空 参与圣诞嘉年华

想感受更完全的圣诞气氛吗？想飞上天际开展探索旅程吗？由即日起至2026年1月1日，MCP CENTRAL联成迪斯尼经典动画电影《小飞象》，化身3,000呎圣诞嘉年华，带来9大打卡场景及游戏区，包括6米高星空小飞象充气装置、9米高闪烁圣诞树及马戏大舞台，让充满勇气的大家沉浸于小飞象的奇幻世界！ 场内更设有4大圣诞摊位游戏，挑战即有机会赢取会场限定小飞象精品！H‧COINS会员凭消费更可换领小飞象主题硅藻杯垫及马戏世界毛毯，今个圣诞，快来MCP新都城中心，与小飞象一同翱翔星空，展开充满旅程！ 地点：新都城中心2期L1天幕广场 日期：即日起至2026年1月1日