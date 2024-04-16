走塑｜大家樂集團聯乘Hello Kitty推限量版環保餐具套裝 一粥麵/米線陣/上海姥姥/意粉屋/Oliver’s Super Sandwiches

垃圾徵費將於8月1日實施，4月22日起將實施首階段管制即棄膠餐具。而大家樂集團旗下全線品牌逾380間分店，於即日起轉用非塑膠外賣餐具，與市民一同走塑，更首度聯乘Hello Kitty推出限量版環保餐具套裝。Hello Kitty粉絲們千萬不要錯過，即睇內文詳情！
大家樂集團聯乘Hello Kitty推限量版環保餐具套裝
為進一步鼓勵顧客響應環保及自備餐具，集團旗下六大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches聯合舉行「大家愛地球減塑行動」，首度聯乘今年50週年，且希望 ‘FRIEND THE FUTURE’ Sanrio 超人氣角色Hello Kitty，攜手推出限量版環保餐具套裝。顧客於4月16日起於以上六大餐飲品牌惠顧指定產品，即可以$35換購Hello Kitty環保餐具乙套或以$128換購Hello Kitty環保餐具套裝 （環保餐具、保溫杯及日式布袋）乙套，款款精緻又實用，希望鼓勵顧客自攜餐具，開啟綠色生活習慣。
環保餐具以Hello Kitty 的經典紅色作主調，印上大家樂六大品牌的特色食品圖案，可愛趣緻又不失潮流玩味，女生們定必喜愛！餐具盒內盛載著印有Hello Kitty及可愛蝴蝶結圖案的不鏽鋼匙羹、叉子及筷子，美觀又實用；不論在哪裏用餐，都會貼心照顧熱愛中西美食的你！
Hello Kitty不鏽鋼保溫杯
Hello Kitty陪你養生放輕鬆！不鏽鋼保溫杯印有Hello Kitty及六大品牌的美食圖案，杯蓋更特別印有充滿時尚感的黑白色聯乘標誌，盡顯型格品味！保溫杯以滑動鎖蓋設計，無論側放於手袋或擺放於辦公桌上均不易滲漏，杯內亦附有茶隔，讓你隨時隨地享受健康養生花茶，非常實用！快快入手為摯愛送上最窩心暖意！
Hello Kitty環保袋
上班族必備「放飯袋」！Café de Coral x Hello Kitty 聯乘系列設計的環保袋，特別採用獨特長短帶設計，方便手提之餘亦令物件不易掉落。環保袋尺寸小巧便利，非常適合一眾上班族外出用餐和購物時放置小物。
顧客可自攜杯到店購買飲品
集團同時宣佈於即日起推行「大家自攜杯」計劃，以八間分店（附表一）作為首階段試點，顧客可以使用自攜杯到店購買飲品，減少使用一次性即棄容器。除了鼓勵減塑，集團旗下不同餐飲品牌亦推出各類可持續海鮮或素食餐單。今日的活動現場特別展出當中廣受顧客歡迎、以MSC認證海鮮製作的大家樂「紐西蘭南冰魚柳早餐」、一粥麵「燻魚菜飯」、米線陣「芫荽皮蛋湯魚片豬肉片米線」，以及上海姥姥「姥姥素肉小籠包」、意粉屋「素豬肉‧香草忌廉汁扁意粉」、Oliver's Super Sandwiches「素食之選早餐配椰菜花飯」等素食餐單，以多元化的餐飲選擇鼓勵顧客支持綠色飲食。
Café de Coral x Hello Kitty 環保餐具套裝換購詳情
換購日期：由2024年4月16日起 (換完即止)
換購店舖：大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、Oliver's Super Sandwiches、意粉屋全線分店
換購內容：$35換購Hello Kitty環保餐具乙套 或
$128換購Hello Kitty環保餐具套裝 (環保餐具、保溫杯及日式布袋)乙套
換購詳情：
大家樂：顧客凡購買兩客焗類產品即可換購。
一粥麵：顧客凡購買任何雲吞產品即可換購。
米線陣：顧客凡購買任何米線產品即可換購。
上海姥姥：顧客凡購買姥姥小籠包即可換購。
Oliver’s Super Sandwiches：顧客凡購買任何三文治產品即可換購。
意粉屋：顧客凡購買任何意粉產品即可換購。