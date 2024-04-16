走塑｜大家樂集團聯乘Hello Kitty推限量版環保餐具套裝 一粥麵/米線陣/上海姥姥/意粉屋/Oliver’s Super Sandwiches

垃圾徵費將於8月1日實施，4月22日起將實施首階段管制即棄膠餐具。而大家樂集團旗下全線品牌逾380間分店，於即日起轉用非塑膠外賣餐具，與市民一同走塑，更首度聯乘Hello Kitty推出限量版環保餐具套裝。Hello Kitty粉絲們千萬不要錯過，即睇內文詳情！

大家樂集團聯乘Hello Kitty推限量版環保餐具套裝

為進一步鼓勵顧客響應環保及自備餐具，集團旗下六大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches聯合舉行「大家愛地球減塑行動」，首度聯乘今年50週年，且希望 ‘FRIEND THE FUTURE’ Sanrio 超人氣角色Hello Kitty，攜手推出限量版環保餐具套裝。顧客於4月16日起於以上六大餐飲品牌惠顧指定產品，即可以$35換購Hello Kitty環保餐具乙套或以$128換購Hello Kitty環保餐具套裝 （環保餐具、保溫杯及日式布袋）乙套，款款精緻又實用，希望鼓勵顧客自攜餐具，開啟綠色生活習慣。

環保餐具以Hello Kitty 的經典紅色作主調，印上大家樂六大品牌的特色食品圖案，可愛趣緻又不失潮流玩味，女生們定必喜愛！餐具盒內盛載著印有Hello Kitty及可愛蝴蝶結圖案的不鏽鋼匙羹、叉子及筷子，美觀又實用；不論在哪裏用餐，都會貼心照顧熱愛中西美食的你！