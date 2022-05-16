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2022-05-16 18:17:51

起床必做4件事！[email protected]私密習慣大公開

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起床必做4件事！Tiger@MIRROR私密習慣大公開

起床必做4件事！[email protected]私密習慣大公開

作為組合MIRROR最年輕成員，TIGER(邱傲然)在鏡頭前相對文靜低調，法國嬌蘭Guerlain最近再次與TIGER合作，成功爭取TIGER公開自己的日常生活習慣，展現其活潑有禮，動靜皆宜的一面。

TIGER私「蜜」習慣大公開

TIGER的穿衣風格和愛用物品總是帶起一股熱潮，受一眾「小虎隊」追捧，更擁有自己的時裝品牌。在是次拍攝中，TIGER就大方分享睡房和浴室的私「蜜」生活習慣和收藏，更分享擁有年輕健康肌膚和保養亮澤曲髮的秘密。TIGER表示，每日起床後必做下列4件事，讓自己頭腦清醒，保持最佳狀態。

No.1：活動筋骨

「睡醒後，我習慣會拉拉筋，令自己精神起來，為接下來一整天的工作做好準備！」

No.2：肌膚保養

「因為工作關係，肌膚需要隨時保持最佳狀態。每天早上我會用上#水凝黑蜂活肌蜜 為肌膚補水打底。活肌蜜滋潤不油膩，迅速吸收，助我維持水潤Q彈肌！」

No.3：元氣滿滿的早餐

「早餐對我來說是不可缺少的，可以提供足夠能量，提高效率面對一整天的工作！」

Last But Not Least：頭髮護理的重要性

「頭髮護理同面部保養同樣重要，但往往容易被人忽略，我近來愛用Guerlain的殿級蜂皇頭皮護髮蜜 ，配合按摩頭皮，保持亮澤秀髮無難度。」

點擊看更多TIGER「床照」及拍攝花絮👇🏻👇🏻👇🏻：

TIGERs 化妝包MUST-HAVE-Item

拍攝休息期間，TIGER向現場工作人員分享他的出門必備：「水凝黑蜂活肌蜜除了是我每日早晚必用的護膚品外，我也會把細支裝放入化妝包，因為我本身肌膚易有小敏感問題，每次肌膚出現狀況時可以即時上妝前用它急救。先溝保濕lotion/cream塗上面上再上妝，又或者用它溝粉底，都是我的小秘方！」

TIGER愛用水凝黑蜂活肌蜜急救敏感肌膚。

TIGER愛用水凝黑蜂活肌蜜急救敏感肌膚。

520世界蜜蜂日  為水凝黑蜂活肌蜜錦上「添花」

520日是世界蜜蜂日，Guerlain作為蜜蜂守護者，更聯同Tomáš Libertíny「蜂語者」，將大自然與藝術結合，為限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜「添花」。Tomáš視蜜蜂為藝術對象已超愈15年，他特別為這次聯成設計出蜜蜂瓶子Bee Bottle，打造一件屬於蜜蜂的藝術品。

升級版水凝黑風活肌蜜蘊含高濃度的天然來源成分，質地豐潤完美用油，輕盈媲美精華水。活肌蜜蘊含多種維他命、礦物質和強大修護力，輕輕一抹便能為肌膚補充水分，滋潤但不油膩，為肌膚提供全方位保護。

升級版水凝黑風活肌蜜蘊含高濃度的天然來源成分，質地豐潤完美用油，輕盈媲美精華水。活肌蜜蘊含多種維他命、礦物質和強大修護力，輕輕一抹便能為肌膚補充水分，滋潤但不油膩，為肌膚提供全方位保護。

每轉發1個帖文 Guerlain捐出20歐元

承接去年的成功，今年Guerlain再次募集基金支持「Guerlain保育蜜蜂計劃」，希望各界人士能夠一起守護下一代。由520日（世界蜜蜂日）至522日（生物多樣性國際日），參與者可以透過以下兩個活動，一起為守護大自然出一分力。

活動1

活動期間，於Guerlain專門店或官方網站購物，Guerlain將捐出專門店及GUERLAIN官方網站的20%銷售額，以幫助「Guerlain保育蜜蜂計劃」。

活動2

活動期間，凡轉發由藝術家Tomáš Libertíny設計的「Guerlain For Bees」標誌帖文，並加上 #GuerlainForBees #WorldBeeDayGuerlain將會為每個轉發捐出20歐元。

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