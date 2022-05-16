起床必做4件事！Tiger@MIRROR私密習慣大公開

作為組合MIRROR最年輕成員，TIGER(邱傲然)在鏡頭前相對文靜低調，法國嬌蘭Guerlain最近再次與TIGER合作，成功爭取TIGER公開自己的日常生活習慣，展現其活潑有禮，動靜皆宜的一面。

TIGER 私「蜜」習慣大公開 TIGER的穿衣風格和愛用物品總是帶起一股熱潮，受一眾「小虎隊」追捧，更擁有自己的時裝品牌。在是次拍攝中，TIGER就大方分享睡房和浴室的私「蜜」生活習慣和收藏，更分享擁有年輕健康肌膚和保養亮澤曲髮的秘密。TIGER表示，每日起床後必做下列4件事，讓自己頭腦清醒，保持最佳狀態。

Last But Not Least ：頭髮護理的重要性 「頭髮護理同面部保養同樣重要，但往往容易被人忽略，我近來愛用Guerlain的殿級蜂皇頭皮護髮蜜 ，配合按摩頭皮，保持亮澤秀髮無難度。」

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TIGER ’ s 化妝包 MUST-HAVE-Item 拍攝休息期間，TIGER向現場工作人員分享他的出門必備：「水凝黑蜂活肌蜜除了是我每日早晚必用的護膚品外，我也會把細支裝放入化妝包，因為我本身肌膚易有小敏感問題，每次肌膚出現狀況時可以即時上妝前用它急救。先溝保濕lotion/cream塗上面上再上妝，又或者用它溝粉底，都是我的小秘方！」

520 世界蜜蜂日 為水凝黑蜂活肌蜜錦上「添花」 5月20日是世界蜜蜂日，Guerlain作為蜜蜂守護者，更聯同Tomáš Libertíny「蜂語者」，將大自然與藝術結合，為限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜「添花」。Tomáš視蜜蜂為藝術對象已超愈15年，他特別為這次聯成設計出蜜蜂瓶子Bee Bottle，打造一件屬於蜜蜂的藝術品。