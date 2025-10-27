秋冬養生｜起身易喉痛？！5個入秋轉季養生貼士

最近天氣明顯轉涼，起床時更是容易出現口乾舌燥、喉嚨不適等問題，一般與入秋天氣乾燥有關。以下就教大家5個入秋轉季養生貼士，趁著天氣轉涼時好好養護身體，以防病毒乘機侵害。 入秋養生貼士｜注意潤燥養肺 秋天天氣乾燥，再加上受秋風影響，不少人都會有喉嚨痛、咳嗽、氣虛等與肺部相關的問題，而情況在起床時更是特別嚴重。因此入秋時除了多喝水補充水份外，同時建議早上可飲用蜜糖水潤腸及潤喉，還要多吃山藥、蓮藕及雪耳等潤燥養陰的食品多注意潤燥養肺，預防肺部不適。

入秋養生貼士｜早睡早起 秋天日夜溫差較大，身體容易因寒熱多變不適，需要保證擁有充足的睡眠時間，早睡早起才有效緩解疲勞，從而提高精神狀態。如果有需要，還可以午睡片刻補充體力，不過注意休息時間需控制在1小時內，以免影響晚上的睡眠質素。

入秋養生貼士｜養護腸胃 入秋後日夜的溫差逐漸拉大，腸胃需要做好保暖才可預防腸胃相關疾病。而在秋冬調理腸胃時需以清熱健脾及容易消化的食物為主，同時應適當減少蔥、蒜、辣椒等辛辣食物及油膩食物的攝入，還應避免生冷食物，讓防破壞腸胃平衡。如果想更有效養護肝臟，則可以適當多吃石榴、奇異果、桔等酸味甘潤的蔬果。