超值優惠｜$10法國生蠔！西環Bistro Breton開業2周年 限定一晚海盜主題「Brittany’s Bounty」派對

位於西環的法式小酒館Bistro Breton為慶祝開業2周年，於4月25日晚市時段舉行辦以海盜為主題的「Brittany’s Bounty」派對，當晚除了有以法國布列塔尼海岸為主題的美食和現場娛樂表演，更推出幣$10 法國生蠔優惠！

抵食限定優惠 $10法國生蠔

如果想用超抵價品嚐法國生蠔，食客可於4 月 25 日星期四晚上 6:30 至 11:00參加「Brittany’s Bounty」派對，每位收費只需港幣$150，價格已包括迎賓飲品及於特別設計的餐單上，自選三款小吃和飲品，另外亦能以限時優惠港幣$10購買法國布列塔尼生蠔，該款生蠔礦物味重、肉質爽脆、中濃度海水味、蠔味濃厚，被譽為世界上最優質的生蠔之一。當晚的派對門票和座位有限，先到先得，售完即止，有興趣的話不妨提早購票訂座。餐廳亦將於4月26日至5月30日，下午五時至晚上七時提供限時生蠔套餐優惠，只需港幣$118 ，便可享用布列塔尼生蠔兩隻及白酒一杯。