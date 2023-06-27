超值禮物｜mtm labo x HUE Dining合推下午茶 送出$1,742禮物套裝/融入「量膚定制」護膚美學

mtm labo首次聯乘現代澳洲餐廳HUE Dining，以「量膚定制」品牌理念及王牌custom-blended eye mask植物成分作靈感，揉合澳洲美食文化，推出「mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶」，品牌早前請來李佳芯及梁嘉琪率先品嘗下午茶，在維港景色下以優雅美食愉悅自己，享受午後時光。值得一提的是，下午茶兩位收費$680，但每位顧客更可獲贈品牌的「靜謐自在」禮物套裝（兩份總值$1,742），當中包括王牌眼膜，意味禮品總值比下午茶更高，各位女生不要錯過！

mtm labo透過一對一的專業肌膚評測，了解不同肌膚問題，再調配出最適合的護膚方案，以王牌眼膜為例，可「選配」兩款collagen pad膠原蛋白膜，分別針對皺紋及黑眼圈兩大常見問題; 之後於原液調配庫中挑選最適合草本原液，「調配」custom-blended eye expert essence，達致一人一方的針對性修護。

「量膚定制」護膚美學 融入下午茶

「mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶」共有12款鹹甜點，以及升級特飲，將custom-blended eye mask的「選配」和「調配」概念融入餐單。例如HUE Dining新鮮自家製的焙茶鬆餅，配上柚子忌廉、英式忌廉及覆盆子果醬，可隨個人喜好及心情自由配搭出不同口味；就像custom-blended eye mask的針對性處方概念，可因應眼部需要作出「選配」及「調配」。