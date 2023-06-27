超值禮物｜mtm labo x HUE Dining合推下午茶 送出$1,742禮物套裝/融入「量膚定制」護膚美學

mtm labo首次聯乘現代澳洲餐廳HUE Dining，以「量膚定制」品牌理念及王牌custom-blended eye mask植物成分作靈感，揉合澳洲美食文化，推出「mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶」，品牌早前請來李佳芯及梁嘉琪率先品嘗下午茶，在維港景色下以優雅美食愉悅自己，享受午後時光。值得一提的是，下午茶兩位收費$680，但每位顧客更可獲贈品牌的「靜謐自在」禮物套裝（兩份總值$1,742），當中包括王牌眼膜，意味禮品總值比下午茶更高，各位女生不要錯過！
mtm labo透過一對一的專業肌膚評測，了解不同肌膚問題，再調配出最適合的護膚方案，以王牌眼膜為例，可「選配」兩款collagen pad膠原蛋白膜，分別針對皺紋及黑眼圈兩大常見問題; 之後於原液調配庫中挑選最適合草本原液，「調配」custom-blended eye expert essence，達致一人一方的針對性修護。
「量膚定制」護膚美學 融入下午茶
「mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶」共有12款鹹甜點，以及升級特飲，將custom-blended eye mask的「選配」和「調配」概念融入餐單。例如HUE Dining新鮮自家製的焙茶鬆餅，配上柚子忌廉、英式忌廉及覆盆子果醬，可隨個人喜好及心情自由配搭出不同口味；就像custom-blended eye mask的針對性處方概念，可因應眼部需要作出「選配」及「調配」。
而水蜜桃林杮冷泡茶，亦以夏季當造的柚子及水蜜桃，再搭配車厘子黑糖蜜所精調的水蜜桃林杮冷泡茶，酸甜可口，是夏日消暑絕佳飲品，特飲同時附上的mtm labo原液瓶，裡面盛載了車厘子黑糖蜜，客人可隨個人口味自己調節特飲的酸甜濃度，進一步感受 「量膚定制」的體貼。
另外，mtm labo與HUE Dining挑選多種鮮甜、豐富膠原蛋白的魚類及魚子醬，製成多款鹹點，與collagen pad所蘊含高濃度膠原蛋白相呼應，內外配合補充膠原蛋白。custom-blended eye expert essence蘊含在菜薊葉精萃有助提升細胞含氧量，預防光老化及自由基的侵害，而在鹹點中的菜薊葉「雅枝竹」吉士撻也特意以菜薊葉入饌；甜點中的青瓜檸檬蘆薈意式奶凍，除了將挑選品牌草本原液—青瓜及蘆薈外，更將青瓜切片成眼膜形狀，十分吸睛，亦有助平衡下層柑橘忌廉中的柑橘酸味，同時滿足視覺享受及豐富味蕾需求。
mtm labo「靜謐自在」禮物套裝
每位顧客獲贈 mtm labo「靜謐自在」禮物套裝乙份，包括：
．custom-blended eye mask（outline）1對
．custom-blended milk cleanser（30mL）
．custom-blended moisturizing toner（30mL）
．價值$200 [ 量膚定制 ] 護膚產品購物禮遇券
．門店禮遇邀請卡：親臨mtm labo指定門店享受免費一對一肌膚評測，可獲贈中的custom-blended eye mask (highlight）1對及custom-blended hydrating mask（10g），任何消費即可獲得Pearl會籍。
mtm labo x HUE Dining Dear Myself 下午茶
推出日期：即日起至8月6日（逢周六及日）
供應時間：下午3時至下午5時30分
價錢：兩位$680(另設加一服務費)，連茗茶或咖啡；另加配$55享用精選無酒精特飲[量膚定制]水蜜桃林杮冷泡茶乙杯
備註：每位顧客獲贈mtm labo「靜謐自在」禮物套裝乙份 (兩份總值$1,742）
地址：HUE Dining — 香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓