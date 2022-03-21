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2022-03-21 15:00:00

超市優惠｜一田「漫画料理の再現」日本食品節 必搶雪軟芝士蛋糕/限定櫻花零食/急凍鯖魚 WFH必備！

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超市優惠｜一田「漫画料理の再現」日本食品節 必搶雪軟芝士蛋糕/限定櫻花零食/急凍鯖魚 WFH必備！

超市優惠｜一田「漫画料理の再現」日本食品節 必搶雪軟芝士蛋糕/限定櫻花零食/急凍鯖魚 WFH必備！

一田超市由即日至31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」，將平時在日本漫畫中出現的咖喱飯、味噌湯、西京燒及茶碗蒸呈現眼前，在家都可以輕鬆煮到日本地道風味。同場加映一系列人氣櫻花及新登場品，有限家櫻花口味零食及日本人氣雪軟芝士蛋糕，絕對是WFH必備！

一田日本食品節「漫画料理の再現」

一田日本食品節「漫画料理の再現」

超市優惠｜必搶急凍美食 神還原日式風味

日本食品節圍繞着四款經典日本國民菜式，包括咖喱飯、味噌湯、西京燒及茶碗蒸，在日本搜羅這些菜式所需的新鮮食材，讓你在家都可以輕鬆煮出地道和食。其中包括新潟越光米日本免洗米、鹿兒島黑毛和牛牛肩胛、北海道的急凍原條鯖魚及急凍無骨油甘魚魚柳(鰤魚柳)等，絕對是家庭冰箱長備之選。

唔識煮點算好？一田更次特別邀請兩位人氣KOL(日妻Candace及明思媽媽拍片分享煮和食心得和技巧，如茶碗蒸的黃金比例、西京燒醃製方法等。即使是廚房新手，都可以輕易原漫畫四款經典日本國民菜式。

四款和食TIPS在家輕鬆煮 幾個步驟還原日式風味 （味噌汁）田舍有機無添加味噌(375克) 特價$29.9 （味噌汁）井村屋密封豆腐(300克) 特價$12.9 （味噌汁）北海道日高/早煮昆布 特價$32.8 /包 （ 味噌汁）魚之屋白玉麩(70克) 特價$38.9 （茶碗蒸し）花咲雞蛋(白)(10隻裝) 特價$24.9 （茶碗蒸し）日本急凍仿帝皇大蟹棒(4條裝) 特價$39 （茶碗蒸し）島根鮮冬菇 特價$13.9/盒 （茶碗蒸し）日本急凍帶子(2S/3S)(1公斤) 特價$338 （西京焼き）北海道急凍原條鯖魚(2條裝) 特價$32.8 /包 （西京焼き）急凍無骨油甘魚魚柳(鰤魚柳) 特價$49.9 /包 （ 味噌汁）西京特級白味噌(375克) 特價$45 （ 咖哩飯）JA日本免洗米(2公斤) (新潟越光米/秋田小町米/北海道七之星米) 特價$119 （ 咖哩飯）HIBIKI響牛肉咖喱-各款(160克) 特價$18.9-$20.9/包 （咖哩飯）鹿兒島豚梅肉(火鍋用) 推廣價$32.8/100克 （咖哩飯）鹿兒島黑毛和牛牛肩胛(100克) 特價$148 （咖哩飯）北海道洋葱(袋裝) 特價$13.8 （咖哩飯）田舍有機無添加味噌(375克) 特價$29.9

超市優惠｜春日限定櫻花產品 必買櫻花千層蛋糕

又來到賞櫻季節，雖然仍未能出國，一田搜羅大量櫻花系限定產品，包括津山屋櫻花大福、櫻花味脆條等。更有打卡必備—山下菓子櫻花千層蛋糕及豊幸園櫻之舞櫻花白桃酒，酒中漂浮著櫻花花瓣及金箔，非常IG-able！

當然少不了粉色系的甜品，今次有MOMOYA櫻花漬、YAMASHIN櫻花果醬、櫻花糖漿，更可配上伊藤園櫻花版抹茶/玄米茶/焙茶中和甜味。

一田春日限定櫻花產品 豊幸園櫻之舞櫻花白桃酒 (金箔入)(300毫升) 特價$142 櫻花味脆條 特價$12.9 MOMOYA櫻花漬(60克) 特價$138 YAMASHIN櫻花果醬(110克) 特價$78 YAMASHIN櫻花糖漿(145克) 特價$78 山下菓子櫻花千層蛋糕(件裝) 特價$38 伊藤園櫻花版抹茶/玄米茶/焙茶(525毫升) 特價$13.5 幸榮堂櫻花年糕菓子(8個裝) 特價$42.9 津山屋櫻花大福 特價$23.9

超市優惠｜日本瘋搶雪軟芝士蛋糕+初登場沖繩黑醋水雲 健康人士必入手

另外亦有日本人氣—雪軟芝士蛋糕，口感仿如布丁般滑嫩，冷藏後美味更佳。來自沖繩的黑醋水雲，新添加乳酸菌及低聚醣配方，有助增強抵抗力，至於愛美的女士則可以選擇膠原蛋白及玻尿酸配方，黑醋水雲口感順滑可以直接生食。

一田日本食品節「漫画料理の再現」：
推廣日期：2022年3月18日至31日
推廣地點：全線一田超市

日本瘋搶雪軟芝士蛋糕　添加乳酸菌膠原蛋白沖繩黑醋水雲初登場 雪軟芝士蛋糕 特價$138 /盒 肥塚水產沖繩產黑醋水雲 (乳酸菌及低聚醣配方/膠原蛋白及玻尿酸配方)(3杯裝) 特價$21.9 山本純黑/午夜藍/草莓紅純米吟釀(720毫升) 特價$349-$359 半熟小鍋芝士蛋糕(原味抹茶) 特價$75/盒
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