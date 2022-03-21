超市優惠｜一田「漫画料理の再現」日本食品節 必搶雪軟芝士蛋糕/限定櫻花零食/急凍鯖魚 WFH必備！

一田超市由即日至31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」，將平時在日本漫畫中出現的咖喱飯、味噌湯、西京燒及茶碗蒸呈現眼前，在家都可以輕鬆煮到日本地道風味。同場加映一系列人氣櫻花及新登場產品，有限家櫻花口味零食及日本人氣雪軟芝士蛋糕，絕對是WFH必備！

一田日本食品節「漫画料理の再現」

日本食品節圍繞着四款經典日本國民菜式，包括咖喱飯、味噌湯、西京燒及茶碗蒸，在日本搜羅這些菜式所需的新鮮食材，讓你在家都可以輕鬆煮出地道和食。其中包括新潟越光米日本免洗米、鹿兒島黑毛和牛牛肩胛、北海道的急凍原條鯖魚及急凍無骨油甘魚魚柳(鰤魚柳)等，絕對是家庭冰箱長備之選。

當然少不了粉色系的甜品，今次有MOMOYA櫻花漬、YAMASHIN櫻花果醬、櫻花糖漿，更可配上伊藤園櫻花版抹茶/玄米茶/焙茶中和甜味。

又來到賞櫻季節，雖然仍未能出國，一田搜羅大量櫻花系限定產品，包括津山屋櫻花大福、櫻花味脆條等。更有打卡必備—山下菓子櫻花千層蛋糕及豊幸園櫻之舞櫻花白桃酒，酒中漂浮著櫻花花瓣及金箔，非常IG-able！

超市優惠｜日本瘋搶雪軟芝士蛋糕+初登場沖繩黑醋水雲 健康人士必入手

另外亦有日本人氣—雪軟芝士蛋糕，口感仿如布丁般滑嫩，冷藏後美味更佳。來自沖繩的黑醋水雲，新添加乳酸菌及低聚醣配方，有助增強抵抗力，至於愛美的女士則可以選擇膠原蛋白及玻尿酸配方，黑醋水雲口感順滑可以直接生食。

一田日本食品節「漫画料理の再現」：

推廣日期：2022年3月18日至31日

推廣地點：全線一田超市