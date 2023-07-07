超市優惠｜惠康慶祝78周年 7月8日周年大折日 全場貨品88折/指定產品買1送1

惠康78周年以「惠你慳，鮮至好！」為主題，推出多個優惠，包括超過300件精選產品買1送1，而明天(7月8日)更有周年大折日——全場88折。另有逾150款新產品上架，以及多個yuu精選禮遇，大家不妨趁住星期六放假入貨！

超市優惠｜惠康慶祝78周年 7月8日周年大折日 全場貨品88折/指定產品買1送1

惠康 78 周年優惠｜快閃全場 88 折 超過 300 件貨品買 1 送 1 為答謝顧客多年來支持，惠康將於7月8日舉行驚喜周年大折日，顧客於門市購物滿$178，或於yuu網購超市購物滿$1,078即享88折優惠！

超市優惠｜惠康慶祝78周年 7月8日周年大折日 全場貨品88折/指定產品買1送1

惠康 78 周年優惠｜超過 300 件貨品買 1 送 1 惠康亦會於7月推出一系列驚喜購物優惠，由7月7日至13日，超過300件產品推出買1送1優惠，包括各款筒裝薯片、壽桃各款急凍餸包（300至400克）、各款鴻福堂涼茶飲品、精選日韓醬汁、Meadows Home各款抽取式面紙（4或5包裝）及各款高潔絲草本抑菌安睡褲（細碼至加大碼）等！

惠康 78 周年優惠｜ 150 多款新產品上架 惠康自5月起陸續增添超過150款新產品，以下推介3款惠康獨家發售的新產品： 惠康 78 周年優惠｜ Premia 迷你巧克力脆皮雪糕系列 位於歐洲東北部愛沙尼亞最古老的雪糕製造商及最大的雪糕品牌之一Premia，已有70年歷史，保留傳統風味。惠康獨家發售的3款Premia迷你巧克力脆皮雪糕系列，均由日本製造，專為亞洲消費者打造。系列現推出限定體驗價$32即可買到3支裝(零售價$48)。

惠康 78 周年優惠｜華園楓糖味小麻花 採用精選小麥麵粉製造，香酥可口，體現傳統工藝，適合作為佐酒或茶餘飯後的小食。

惠康 78 周年優惠 ｜ 海皇粥店艇仔粥 海皇粥店以經營傳統廣東粥品為主，當中艇仔粥更是最受歡迎的粥品之一！艇仔粥包選用獨特食材，經過高溫消毒可在室溫儲存一年，隨時隨地都可以食到。