超市精品｜百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

各位迪士尼fans留意了！百佳超級市場與迪士尼合作，推出迪士尼100周年系列精品換購計劃，包括29款獨家限定家居、寵物和旅遊用品；每款均印有經典可愛的迪士尼角色，而且實用度極高。由即日起至10月19日，顧客於香港及澳門百佳超級市埸、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH新鮮生活店的TASTE收銀處、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC、GOURMET及GREAT FOOD HALL購物每滿$120，即可以低至35折換購各款限量精品，而且換購不設上限，方便大家儲齊一套自用。

百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

是次期間限定款式非常多，包括一系列家居用品，如陶瓷杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、玻璃焗盤、玻璃食物盒、玻璃水壺、玻璃咖啡壺、不鏽鋼儲存罐、保温水壺、保温食物壺、枱墊連餐具套裝和掛牆時鐘，居家或辦公室同樣適用；而寵物陶瓷碗和寵物睡床則照料愛寵所需；另外亦有行李箱、頸枕連咕𠱸和多用途斜孭袋等旅遊用品，啱晒出遊去玩！

家居用品 陶瓷杯 500 毫升 （鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨） 零售價： $139 ｜換購價： $69 印上不同經典角色的陶瓷杯設計可愛， 鋼牙與大鼻款式前後飾有鋼牙與大鼻， 俏皮的笑面令人看著也高興， 更可用於微波爐，實用度高。

不鏽鋼杯 500 毫升 （三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案） 零售價： $235 ｜換購價： $98 不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全， 配上的竹蓋防塵實用， 能慢慢細心享用飲品。

保温水壺 800 毫升 （勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻） 零售價： $350 ｜換購價： $118 水壺身設計流線圓滑， 800毫升容量適合小家庭和在辦公室使用。

保温食物壺 500 毫升 （小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨） 零售價： $249 ｜換購價： $118 不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全， 更可持續保溫最少6小時。 內附勺子，而蓋子可化身為杯或碗，適合小朋友上學使用。

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寵物用品 ( 只限 PNS 網購 ) 寵物陶瓷碗 零售價： $98 ｜換購價： $68 寵物陶瓷碗，輕輕一沖即可清洗完全， 而高低坡度的設計令寵物進食更方便。

寵物陶瓷碗 零售價：$98｜換購價：$68

寵物睡床 （唐老鴨｜米奇老鼠） 唐老鴨：零售價： $229 ｜換購價： $160 米奇老鼠：零售價： $379 ｜換購價： $260 兩款設計的寵物窩同樣可愛， 加厚夾棉設計使產品不易變形。 質料柔軟，為家中主子提供舒適安樂窩。

旅遊用品 20 吋行李箱 零售價： $990 ｜換購價： $420 可攜帶登機的手提行李， 行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈， 外遊時更安心。耐用而輕巧的外殼方便移動。 可加大箱體容量設計讓你有更多空間盡情購物！

20吋行李箱 零售價：$990｜換購價：$420

彩色徽章圖案 28 吋行李箱 零售價： 1,190 ｜換購價： $499 行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈，外遊時更安心。 耐用而輕巧的外殼方便移動。 可加大箱體容量設計有更多空間購物。

彩色徽章圖案28吋行李箱 零售價：$1,190｜換購價：$499