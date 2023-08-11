超市精品｜百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

各位迪士尼fans留意了！百佳超級市場與迪士尼合作，推出迪士尼100周年系列精品換購計劃，包括29款獨家限定家居、寵物和旅遊用品；每款均印有經典可愛的迪士尼角色，而且實用度極高。由即日起至10月19日，顧客於香港及澳門百佳超級市埸、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH新鮮生活店的TASTE收銀處、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC、GOURMET及GREAT FOOD HALL購物每滿$120，即可以低至35折換購各款限量精品，而且換購不設上限，方便大家儲齊一套自用。
是次期間限定款式非常多，包括一系列家居用品，如陶瓷杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、玻璃焗盤、玻璃食物盒、玻璃水壺、玻璃咖啡壺、不鏽鋼儲存罐、保温水壺、保温食物壺、枱墊連餐具套裝和掛牆時鐘，居家或辦公室同樣適用；而寵物陶瓷碗和寵物睡床則照料愛寵所需；另外亦有行李箱、頸枕連咕𠱸和多用途斜孭袋等旅遊用品，啱晒出遊去玩！
家居用品
陶瓷杯500毫升
（鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨）
零售價：$139｜換購價：$69
印上不同經典角色的陶瓷杯設計可愛，
鋼牙與大鼻款式前後飾有鋼牙與大鼻，
俏皮的笑面令人看著也高興，
更可用於微波爐，實用度高。
不鏽鋼杯500毫升
（三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案）
零售價：$235｜換購價：$98
不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全，
配上的竹蓋防塵實用，
能慢慢細心享用飲品。
保温水壺800毫升
（勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻）
零售價：$350｜換購價：$118
水壺身設計流線圓滑，
800毫升容量適合小家庭和在辦公室使用。
保温食物壺500毫升
（小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨）
零售價：$249｜換購價：$118
不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全，
更可持續保溫最少6小時。
內附勺子，而蓋子可化身為杯或碗，適合小朋友上學使用。
睇更多家居用品：
寵物用品 (只限PNS網購)
寵物陶瓷碗
零售價：$98｜換購價：$68
寵物陶瓷碗，輕輕一沖即可清洗完全，
而高低坡度的設計令寵物進食更方便。
寵物睡床
（唐老鴨｜米奇老鼠）
唐老鴨：零售價：$229｜換購價：$160
米奇老鼠：零售價：$379｜換購價：$260
兩款設計的寵物窩同樣可愛，
加厚夾棉設計使產品不易變形。
質料柔軟，為家中主子提供舒適安樂窩。
旅遊用品
20吋行李箱
零售價：$990｜換購價：$420
可攜帶登機的手提行李，
行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈，
外遊時更安心。耐用而輕巧的外殼方便移動。
可加大箱體容量設計讓你有更多空間盡情購物！
彩色徽章圖案28吋行李箱
零售價：1,190｜換購價：$499
行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈，外遊時更安心。
耐用而輕巧的外殼方便移動。
可加大箱體容量設計有更多空間購物。