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生活
2023-08-11 14:04:54

超市精品｜百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

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超市精品｜百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

超市精品｜百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

各位迪士尼fans留意了！百佳超級市場與迪士尼合作，推出迪士尼100周年系列精品換購計劃，包括29款獨家限定家居、寵物和旅遊用品；每款均印有經典可愛的迪士尼角色，而且實用度極高。由即日起至1019日，顧客於香港及澳門百佳超級市埸、FUSIONTASTETASTE x FRESH新鮮生活店的TASTE收銀處、INTERNATIONALFOOD LE PARCGOURMETGREAT FOOD HALL購物每滿$120，即可以低至35折換購各款限量精品，而且換購不設上限，方便大家儲齊一套自用。

百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

百佳 x 迪士尼100周年系列精品 29款限定精品 低至35折換購

是次期間限定款式非常多，包括一系列家居用品，如陶瓷杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、玻璃焗盤、玻璃食物盒、玻璃水壺、玻璃咖啡壺、不鏽鋼儲存罐、保温水壺、保温食物壺、枱墊連餐具套裝和掛牆時鐘，居家或辦公室同樣適用；而寵物陶瓷碗和寵物睡床則照料愛寵所需；另外亦有行李箱、頸枕連咕𠱸和多用途斜孭袋等旅遊用品，啱晒出遊去玩！

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家居用品

陶瓷杯500毫升

（鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨）

零售價：$139｜換購價：$69

印上不同經典角色的陶瓷杯設計可愛，

鋼牙與大鼻款式前後飾有鋼牙與大鼻，

俏皮的笑面令人看著也高興，

更可用於微波爐，實用度高。

       

陶瓷杯500毫升 （鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨） 零售價：$139｜換購價：$69 陶瓷杯500毫升 （鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨） 零售價：$139｜換購價：$69 陶瓷杯500毫升 （鋼牙與大鼻｜米奇老鼠｜唐老鴨） 零售價：$139｜換購價：$69

不鏽鋼杯500毫升

（三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案）

零售價：$235｜換購價：$98

不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全，

配上的竹蓋防塵實用，

能慢慢細心享用飲品。

不鏽鋼杯500毫升 （三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案） 零售價：$235｜換購價：$98 不鏽鋼杯500毫升 （三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案） 零售價：$235｜換購價：$98 不鏽鋼杯500毫升 （三眼仔｜史迪仔｜徽章圖案） 零售價：$235｜換購價：$98

保温水壺800毫升

（勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻）

零售價：$350｜換購價：$118

水壺身設計流線圓滑，

800毫升容量適合小家庭和在辦公室使用。    

保温水壺800毫升 （勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻） 零售價：$350｜換購價：$118 保温水壺800毫升 （勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻） 零售價：$350｜換購價：$118 保温水壺800毫升 （勞蘇｜徽章圖案｜鋼牙與大鼻） 零售價：$350｜換購價：$118

保温食物壺500毫升

（小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨）

零售價：$249｜換購價：$118

 

不銹鋼內膽不易生鏽和氧化，使用更安全，

更可持續保溫最少6小時。

內附勺子，而蓋子可化身為杯或碗，適合小朋友上學使用。

保温食物壺500毫升 （小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨） 零售價：$249｜換購價：$118 保温食物壺500毫升 （小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨） 零售價：$249｜換購價：$118 保温食物壺500毫升 （小熊维尼｜徽章圖案｜唐老鴨） 零售價：$249｜換購價：$118

睇更多家居用品：

玻璃咖啡壺600毫升 零售價：$189｜換購價：78 玻璃水壺1.3升 零售價：$249｜換購價：160 玻璃食物盒連竹蓋700毫升 零售價：$159｜換購價：$89 玻璃焗盤1.6升 零售價：$189｜換購價：$89 枱墊連餐具套裝 （毛毛、三眼仔、史迪仔｜小熊维尼、唐老鴨、妙妙貓） 零售價：$115｜換購價：$80 枱墊連餐具套裝 （毛毛、三眼仔、史迪仔｜小熊维尼、唐老鴨、妙妙貓） 零售價：$115｜換購價：$80 枱墊連餐具套裝 （毛毛、三眼仔、史迪仔｜小熊维尼、唐老鴨、妙妙貓） 零售價：$115｜換購價：$80 枱墊連餐具套裝 （毛毛、三眼仔、史迪仔｜小熊维尼、唐老鴨、妙妙貓） 零售價：$115｜換購價：$80 掛牆時鐘 零售價：$368｜換購價：$138 雙層玻璃杯 三眼仔220毫升 零售價：$159｜換購價：58 不鏽鋼儲存罐1.2升 零售價：$169｜換購價：118

寵物用品 (只限PNS網購)

寵物陶瓷碗

零售價：$98｜換購價：$68

寵物陶瓷碗，輕輕一沖即可清洗完全，

而高低坡度的設計令寵物進食更方便。

寵物陶瓷碗 零售價：$98｜換購價：$68

寵物陶瓷碗 零售價：$98｜換購價：$68

寵物睡床

（唐老鴨｜米奇老鼠）

唐老鴨：零售價：$229｜換購價：$160

米奇老鼠：零售價：$379｜換購價：$260

 

兩款設計的寵物窩同樣可愛，

加厚夾棉設計使產品不易變形。

質料柔軟，為家中主子提供舒適安樂窩。

寵物睡床 （唐老鴨｜米奇老鼠） 唐老鴨：零售價：$229｜換購價：$160 寵物睡床 （唐老鴨｜米奇老鼠） 米奇老鼠：零售價：$379｜換購價：$260

旅遊用品

20吋行李箱

零售價：$990｜換購價：$420

可攜帶登機的手提行李，

行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈，

外遊時更安心。耐用而輕巧的外殼方便移動。

可加大箱體容量設計讓你有更多空間盡情購物！   

20吋行李箱 零售價：$990｜換購價：$420

20吋行李箱 零售價：$990｜換購價：$420

彩色徽章圖案28吋行李箱

零售價：1,190｜換購價：$499

行李箱拉鏈採用安全性較高的二重拉鏈，外遊時更安心。

耐用而輕巧的外殼方便移動。

可加大箱體容量設計有更多空間購物。

彩色徽章圖案28吋行李箱 零售價：1,190｜換購價：$499

彩色徽章圖案28吋行李箱 零售價：$1,190｜換購價：$499

睇更多旅遊用品：

頸枕連咕𠱸 （三眼仔與毛毛｜史迪仔與勞蘇） 零售價：$129｜換購價：89 頸枕連咕𠱸 （三眼仔與毛毛｜史迪仔與勞蘇） 零售價：$129｜換購價：89 頸枕連咕𠱸 （三眼仔與毛毛｜史迪仔與勞蘇） 零售價：$129｜換購價：89 頸枕連咕𠱸 （三眼仔與毛毛｜史迪仔與勞蘇） 零售價：$129｜換購價：89
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