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2022-10-23 15:00:00

超懷舊 極復古｜周生生翻新懷舊新店 展示舊時珠寶盒、金秤 派飛機欖慶祝

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超懷舊 極復古｜周生生翻新懷舊新店 展示舊時珠寶盒、金秤 派飛機欖慶祝

超懷舊 極復古｜周生生翻新懷舊新店 展示舊時珠寶盒、金秤 派飛機欖慶祝

周生生在香港立足逾八十年，屹立深水埗青山道50多年的周生生店舖剛完成翻新，該店保留舊有裝潢，包括開業沿用至今的「飛船」天花燈及牌匾，同時加入時尚元素，營造復古風格，向舊店致敬。店內更特設文物牆，展示櫃內則擺設了品牌昔日用來製作金飾珠寶的工具和包裝，包括珠寶盒、金扣槽、金用模具、金秤、珠寶單據等。新店重開初期，周生生更安排懷舊小吃「飛機欖」，於店內免費派發，讓顧客一同回味舊時光。

深水埗地區情懷

是次翻新旨在為店舖注入新氣息，同時保留多年經營而來的人情味，店舖外觀以舊有設計為藍本，店外還原既有的橫樑招牌設計，換上耐用的新物料，並在入口處沿用開業至今的牌匾。門外更保留了傳統珠寶店常見的懷舊波波燈，凸顯舊香港特色。店內設計亦是別盡心思，沿用開業至今的「飛船」天花燈，這款天花燈以不鏽鋼設計而成，昔日被珠寶店廣泛採用，但現今已逐漸被淘汰，因此設計師特意保留「飛船」天花燈。

佇立在店內中央的翠綠仿玉石石柱的設計靈感則源自深水埗區的街邊綠色鐵皮檔攤，極富地區色彩，更與店內的翡翠玉器相映成趣。 門外保留傳統珠寶店常見的懷舊波波燈。 收銀處選用灰色紋理的水磨石，配以「多謝光顧」字眼加強復刻感覺，旁邊木紋牆身圖案更是以全新方式演繹舊店後帳房鐵閘建築藝術圖案，向舊店致敬。

展示懷舊珠寶盒及金秤

店內另一獨有設計就是店舖後方的文物牆，由周生生不同年代的招牌及標誌設計而成的「打卡牆」，拼搭不同顏色及霓虹光管設計而成的字型，充滿香港特色。另一個區域則是周生生歷史展品區，櫃內則擺設品牌昔日用來製作金飾珠寶的工具和包裝，包括珠寶盒、金扣槽、金用模具、金秤、珠寶單據等，顧客亦可掃描展示卡上的QR碼，觀賞介紹短片，深入了解每件展品背後的故事。

1013日到1112日期間，深水埗店更免費派發懷舊小食——飛機欖，先到先得，送完即止。喜歡舊香港文化的各位不要錯過。

 

打卡牆拼搭不同顏色及霓虹光管設計而成的字型。 櫃內擺設品牌昔日用來製作金飾珠寶的工具和包裝，包括珠寶盒、金扣槽、金用模具、金秤、珠寶單據等。

周生生深水埗店

地址：香港九龍區深水埗青山道326

時間：09:3019:30

電話：2386 7564

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