超懷舊 極復古｜周生生翻新懷舊新店 展示舊時珠寶盒、金秤 派飛機欖慶祝

周生生在香港立足逾八十年，屹立深水埗青山道50多年的周生生店舖剛完成翻新，該店保留舊有裝潢，包括開業沿用至今的「飛船」天花燈及牌匾，同時加入時尚元素，營造復古風格，向舊店致敬。店內更特設文物牆，展示櫃內則擺設了品牌昔日用來製作金飾珠寶的工具和包裝，包括珠寶盒、金扣槽、金用模具、金秤、珠寶單據等。新店重開初期，周生生更安排懷舊小吃「飛機欖」，於店內免費派發，讓顧客一同回味舊時光。

是次翻新旨在為店舖注入新氣息，同時保留多年經營而來的人情味，店舖外觀以舊有設計為藍本，店外還原既有的橫樑招牌設計，換上耐用的新物料，並在入口處沿用開業至今的牌匾。門外更保留了傳統珠寶店常見的懷舊波波燈，凸顯舊香港特色。店內設計亦是別盡心思，沿用開業至今的「飛船」天花燈，這款天花燈以不鏽鋼設計而成，昔日被珠寶店廣泛採用，但現今已逐漸被淘汰，因此設計師特意保留「飛船」天花燈。

展示懷舊珠寶盒及金秤

店內另一獨有設計就是店舖後方的文物牆，由周生生不同年代的招牌及標誌設計而成的「打卡牆」，拼搭不同顏色及霓虹光管設計而成的字型，充滿香港特色。另一個區域則是周生生歷史展品區，櫃內則擺設品牌昔日用來製作金飾珠寶的工具和包裝，包括珠寶盒、金扣槽、金用模具、金秤、珠寶單據等，顧客亦可掃描展示卡上的QR碼，觀賞介紹短片，深入了解每件展品背後的故事。

由10月13日到11月12日期間，深水埗店更免費派發懷舊小食——飛機欖，先到先得，送完即止。喜歡舊香港文化的各位不要錯過。