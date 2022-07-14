超級月亮2022｜全年最大滿月！7月14日凌晨現身 附最佳觀賞時間及地點

喜歡天文的朋友要留意了，2022年最大的滿月，將於本周四(7月14日)凌晨出現，亦會是今年最後一次「超級月亮」(Supermoon)，天文迷記得不要錯過！

根據天文台的解釋，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球與地球時近時遠。月球會大約每月經過地球的「近地點」及「遠地點」各一次，如果滿月在「近地點」時發生，月亮看起來便會比較大，在「近地點」的滿月會比平均滿月大12%，視覺上都會比較明亮及巨大。

今年最大超級月亮

今年7月13日17時06分，月亮運行到距離地球全年最近的「近地點」，只有357417.8公里，此時月亮的視直徑最大；14日2時38分，月亮、地球和太陽排成近似一條直線，此時的月亮最圓，月亮視直徑達到33.7角分，比太陽全年視直徑還要大。值得一提的是，今次「超級月亮」不單是今年最大，也是北半球自2008年以來，地平高度最低，視直徑最大的一輪滿月。天文台預測，當日有一兩陣驟雨，顯著降雨概率預報為低，絕對是天公造美的觀星好天氣，如果錯過了今次，就要等到明年8月才再有「超級月亮」。