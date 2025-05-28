越南住宿推介！富國島翡翠灣JW萬豪酒店 名廚Olivier E.主理全新法國菜登場

越南富國島有不少高質酒店及度假村，是近年港人東南亞旅遊的熱門選擇。今次為各位推介坐落於越南西南部的富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心，度假村鄰近大海，擁有迷人的熱帶風光，加上配套齊備，設有5家特色餐廳及酒吧，非常適合留在度假村內享受假期！最近度假村內更請來法籍米芝蓮星級名廚Olivier Elzer擔任顧問主廚，帶來全新Pink Pearl by Olivier E，為住客帶來精緻的法式地中海料理，正準備到富國島旅遊的話不妨考慮下！

Pink Pearl by Olivier E 歎精緻法國菜

出生於法國阿爾薩斯的名廚Olivier Elzer 在超過30年的廚藝生涯中已獲得27顆米芝蓮星，除了歐洲地區，亦先後在香港、台北、澳門等繁華都市的五星級酒店內擔任主廚，經驗豐富。Pink Pearl by Olivier E.以法國蔚藍海岸的海鮮風味作為概念，融合中西文化，用創意演繹一系列星級法式美饌，令整過度假旅程體驗更加奢華難忘。

菜式方面，必試「鰹魚配菊苣沙律、康堤芝士及維耶醬」，新鮮的鰹魚經炭火處理，香氣四溢，搭配菊苣沙律及康堤芝士，最後澆上秘製維耶醬汁，魚肉入口嫩滑鮮甜。「章魚配鷹嘴豆泥、石榴及香料」則用源自法國普羅旺斯的地道燉菜以季節性茄子、蕃茄及巴馬臣芝士等慢煮而成，滿載法式家鄉風味。Pink Pearl by Olivier E. 另設有五道菜及七道菜的嘗味菜單，可以品嘗由Olivier融合當地文化而成的美食創作，自問去旅行時亦對飲食有要求的話絕對不能錯過！



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