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生活
2023-10-18 17:31:37

越南旅遊｜越南會安古城自由行 5大必玩攻略 籃子船/田園餐廳/海島一日遊

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越南旅遊｜越南會安古城自由行 5大必玩攻略 籃子船/田園餐廳/海島一日遊

越南旅遊｜越南會安古城自由行 5大必玩攻略 籃子船/田園餐廳/海島一日遊

近年由香港出發去越南旅遊愈來愈多航點選擇，位於越南中部的峴港省是越南第四大城市，有「東方夏威夷」的美譽，吸引很多海外遊客前往觀光。而在峴港省中的會安古城歷史悠久，充滿獨特的越南風情，會安在1999年更被列為聯合國世界文化遺產，值得大家前往旅遊探索當地文化！今次Booking.com聯同品牌 2023 Explorers 活動大使明星 Eric Nam，為各位精選5大必玩有趣行程，大家計劃行程時不妨參考下！

越南會安景點推介｜搭乘籃子船

來到會安，一定要搭乘籃子船（thúng cha），這是一種用竹條手工製作的圓形船，從古至今已超過幾百年歷史。如果想體驗搭乘籃子船，最佳地點是在距離會安市中心約 7 公里的 Bay Mau Coconut Forest。 在這裡，遊客可以乘坐籃子船在椰林中穿行，聆聽有關椰林的精彩故事，甚至還可以嘗試用以竹竿的傳統方式捕蟹。

越南會安景點推介｜搭乘籃子船

來到會安，一定要搭乘籃子船（thúng cha）

越南會安景點推介｜遊覽湛島

如果您想體驗另一種水上活動，可以參加會安咐近的 Cham Islands 一日遊，乘坐快艇 30 分鐘即可到達，海灘水清沙幼，寧靜祥和。這裡還可以體驗浮潛和潛水，群島水域中包括是數百種海洋物種和色彩繽紛珊瑚礁，令人印象難忘！住宿方面，推薦在會安 Zest Villas & Spa Hoi An，這家度假村坐落在寧靜的海邊，設施齊全，而且地理位置優越，步行即可到達餐廳和咖啡廳。如果您在一整天的活動後感到疲憊，可以利用飯店提供的客房服務，在酒吧小酌一杯，放鬆身心。

如果您想體驗另一種水上活動，可以參加會安咐近的 Cham Islands 一日遊，乘坐快艇 30 分鐘即 可到達

如果您想體驗另一種水上活動，可以參加會安咐近的 Cham Islands 一日遊，乘坐快艇 30 分鐘即 可到達

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越南會安景點推介｜田園餐廳和酒吧

在繼續探險之前，一定要到田園餐廳酒吧（The Field Restaurant & Bar）補充一下能量。 這家露天餐廳擁有俯瞰廣闊的稻田，而且使用最新鮮的有機食材，烹製健康美味的菜餚，例如食用花卉春捲、鴨湯粉絲和草藥蒸雞。 此外，餐廳也將食物垃圾轉化為洗碗液，他們亦為自己的環保理念感到自豪。「我很喜歡 The Field 對永續發展的重視。它不僅坐落在一個美麗的地方，它的食物也很美味，而且它們擁有創新的零廢物政策。」Eric 說。

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田園餐廳酒吧（The Field Restaurant & Bar）

田園餐廳酒吧（The Field Restaurant & Bar）

越南會安景點推介｜漫步古鎮

會安有許多飯店、賓館、餐廳和咖啡館都提供經濟實惠的自行車租借服務，而會安古城亦禁止機動車輛進入，因此騎自行車遊覽古城都輕鬆又安全！會安古城於 1999 年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，以其縱橫交錯的鵝卵石街道和迷人的歐亞建築風格而聞名。  Eric 說：「在這樣的地方，你可以又看到建築、亦可以了解其歷史和文化，實際上是非常神奇的。」這裡的著名景點包括日本橋（Chùa Cầu）和 Phung Hung 古宅，前者是一座 17 世紀的華麗建築，由紅漆木頭和石頭建成，後者則是一座歷史悠久的古宅，裡面擺滿了古董。如果想入住古鎮酒店，可以考慮預訂會安巴比倫河畔飯店及水療中心（Hoi An Babylon Riverside Hotel & Spa）， 這家田園式飯店採用傳統的越南室內裝飾，距離迷人古鎮內的眾多餐廳僅咫尺之遙，更有住客專用的私人海灘，寧靜舒適。

會安古城於 1999 年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，以其縱橫交錯的鵝卵石街道和迷人的歐亞建築風格而聞名。

會安古城於 1999 年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，以其縱橫交錯的鵝卵石街道和迷人的歐亞建築風格而聞名。

越南會安景點推介｜觀賞會安著名的燈籠

每當夜幕降臨，會安成千上萬的燈籠就會亮起來。 「在與當地人聊天後，我了解到點亮燈籠中具 有重要的意義。這不僅是為自己，也是為親人祈求幸運與平安」Eric 分享道。 Nguyen Phuc Chu 街是欣賞這些燈籠的最佳地點之一，街道兩旁掛滿了各種顏色和圖案的紙燈籠。 想把自己的燈籠帶回家？ 您可以報名參加燈籠製作課程，或前往阮黃夜市，那裡有多個攤位出售精美的手工藝品。

每當夜幕降臨，會安成千上萬的燈籠就會亮起來。

每當夜幕降臨，會安成千上萬的燈籠就會亮起來。

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