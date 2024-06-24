越南旅遊｜越南Fusion Hotel Group全新會員計劃 人氣「水療全包」度假村＋酒店住宿5折！

由香港飛越南的航點續漸增加，多了很多港人到當地旅遊，除了可以用相宜價錢享受之外，更能體會不一樣的東南亞風情！最近越南Fusion Hotel Group推出FUSIONLIFE忠誠會員計劃，免費登記註冊成為會員後，即可於2024年6月25日 至 6月 28 日以5折優惠預訂度假村或酒店住宿，優惠適用於今年內任何日子入住，當中更包括多間超人氣「水療全包」度假村，下文即睇詳情！

越南度假村＋酒店住宿5折！

酒店集團Fusion Hotel Group以獨特的「水療全包」概念而聞名（即房價包含水療護理），旗下擁有已設有23間不同類別的酒店和豪華度假村。分別有坐落越南質樸海岸線的海濱度假村金蘭Fusion Resort Cam Ranh、峴港Fusion Resort and Villas Da Nang、歸仁Maia Resort Quy Nhon。而坐擁開揚景致的越南胡志明市市區酒店則包括Fusion Original Saigon Centre和Fusion Suites Saigon。另外還有位於越南平陽的商務休閒酒店HIIVE by Fusion Binh Duong。主要分布在越南，也有部分位於泰國，選擇豐富！全新會員計劃現時免費登記，大家一於把握優惠機會啦！