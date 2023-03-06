越南旅遊｜越捷航空加推香港來回胡志明市航班 每週5次 再推HK$2機票優惠

為提升航空網絡覆蓋度，越捷航空將增加胡志明市至香港航班，並首度連接胡志明市及東京（羽田機場）及恢復峴港至台北航線。想飛越南的你，一定不能錯過！

由2023年3月8日開始，來往胡志明市及香港的航班將增加至每週五次，日子分別為逢星期一、三、五、六及日。從香港於晚上7時50分起飛出發，並於晚上9時30分（當地時間）抵達胡志明市；而回程胡志明市出發的航班於下午3時10分（當地時間），並於下午6時50分抵達香港。

越南旅遊｜推出 HK$2 機票 SkyBoss 機票半價

為慶祝航網擴展及即將到來的國際婦女節，越捷於2023年3月3日至9日的內，推出過百萬張特價機票，優惠低至HK$2（VND 8,300）(*)。乘客可於www.vietjetair.com及手機應用程式訂購超值機票，目的地包括：香港、澳洲、印度、韓國、日本、泰國、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼及哈薩克斯坦等。優惠適用的航班日子為2023年9月6日至12月19日(*)。

而SkyBoss類別機票更有半價優惠，於訂票SkyBoss 或SkyBoss Business時只需要輸入優惠碼「ALL50SB」或「ALL50SBB」即可，適用日子為2023年3月7日至5月25日。升級至SkyBoss商務，乘客可體驗更多尊享禮遇，包括尊貴豪華休息室、私人艙位、雞尾酒吧、可平躺機位、20公斤手提行李容量、60公斤寄艙行李容量、高爾夫球配備以及特色有機美食。

(*)不包括稅項、其他雜費及公眾假期