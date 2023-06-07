越南旅遊｜越捷航空推夏季Summer Sales 逢星期三至五搶$0機票 飛胡志明市/富國島/峴港

越捷航空推出年度夏日優惠活動，由即日開始逢星期三至五將會推出HK$ 0機票，包括胡志明市、富國島、峴港，活動更會一直持續至年底！
是次活動除了香港到胡志明市外，７月份即將重開的富國島及峴港都有$0 機票，連燃油附加費及其他稅項只需$ 600！由即日至2023 年12月31日逢星期三、四、五於越捷航空官網或手機應用程式即可搶購限量機票！航班旅遊日子為2023年8月10日至2024年3月31日(*)。
重啟富國島及峴港航線 3條航線任你揀
越捷航空往返香港至胡志明市的航線目前每星期有七班，從香港出發的航班將於 19:50 起飛，於當地時間21:30降落在胡志明市機場。從胡志明市出發的航班則於當地時間15:10起飛，於18:50降落在香港。
香港至富國島目前只有越捷航空提供兩地直達航班，香港旅客更可享受 30 天免簽證待遇！全程2小時45分鐘，由 7 月1日開始分別在星期二、四和六運營。從香港出發的航班將於18:20 起飛，於當地時間20:05降落在富國島。而從富國島出發的航班則於當地時間13:35起飛，於17:20抵達香港。
而7月2日開始，香港至峴港的航班每週四班，全程1小時50分鐘，分別在星期一、三、五和日運營。從香港出發的航班將於18:20起飛，於當地時間19:10降落在峴港。從峴港出發的航班則於當地時間14:35起飛，於17:20降落在香港。
|
|
起飛時間
|
降落時間
|
香港至胡志明市
|
19:50
|
21:30 (當地時間)
|
胡志明市至香港
|
15:10 (當地時間)
|
18:50
|
香港至富國島
|
18:20
|
20:05 (當地時間)
|
富國島至香港
|
13:35 (當地時間)
|
17:20
|
香港至峴港
|
18:20
|
19:10 (當地時間)
|
峴港至香港
|
14:35 (當地時間)
|
17:20
網上預辦登機正式啟用
香港乘客可在越捷航空官網或越捷航空的手機應用程式上方便快捷辦理網上登機手續，起飛前24小時至90分鐘內選擇自己的座位。
購票期間客可加購 Sky Care 旅遊保險服務及考慮多種機票類型，包括 SkyBoss Business、SkyBoss、Deluxe和Eco等，讓旅客可以按照個人需求自由選擇。
旅客還可以享受各種吸引人的客戶服務計劃，包括SkyJoy會員可通過購買機票獲得SkyPoints，以兌換不同的優惠券和越南餐飲、度假和購物等現金券，讓旅客可以輕鬆享受更多福利。