越南旅遊｜越捷航空推夏季Summer Sales 逢星期三至五搶$0機票 飛胡志明市/富國島/峴港

重啟富國島及峴港航線 3 條航線任你揀

越捷航空往返香港至胡志明市的航線目前每星期有七班，從香港出發的航班將於 19:50 起飛，於當地時間21:30降落在胡志明市機場。從胡志明市出發的航班則於當地時間15:10起飛，於18:50降落在香港。

香港至富國島目前只有越捷航空提供兩地直達航班，香港旅客更可享受 30 天免簽證待遇！全程2小時45分鐘，由 7 月1日開始分別在星期二、四和六運營。從香港出發的航班將於18:20 起飛，於當地時間20:05降落在富國島。而從富國島出發的航班則於當地時間13:35起飛，於17:20抵達香港。

而7月2日開始，香港至峴港的航班每週四班，全程1小時50分鐘，分別在星期一、三、五和日運營。從香港出發的航班將於18:20起飛，於當地時間19:10降落在峴港。從峴港出發的航班則於當地時間14:35起飛，於17:20降落在香港。