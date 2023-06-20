越南旅遊｜6大峴港+會安必玩行程 珍珠島主題公園/巴拿山/會安籃船遊 買滿$400送景點門票【內附優惠詳情】

峴港是越南中部最大及重要的城市之一，有著美麗的白沙灘、歷史古蹟還有自然景觀，是個適合悠閒度假的城市。以下為大家推薦6大峴港+會安必玩行程，當中包括珍珠島主題公園、巴拿山、會安籃船遊等。於KKDay購買峴港/會安商品單一訂單滿HK$400，送獨家免費峴港多個景點門票/體驗/飲品兌換券，即睇優惠詳情！

越 南旅遊｜巴拿山一日遊 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/10048?cid=13367 巴拿山的纜車曾經是世界紀錄「世界最長纜車系統」、「世界起落點海拔落差最大的纜車系統」。乘搭纜車前往巴拿山，參觀寧靜的靈翁塔和巨型菩薩像。再於迷人的法國村莊漫步，欣賞歐洲風格的建築。再到夢幻公園放鬆一下，設有很多小型遊樂設施，像是大怒神、飛天椅、摩天輪、侏羅紀公園等。最熱門的活動莫過於LUGE戶外滑車，沿著650公尺的蜿蜒跑道迅速滑下，可以自己控制車速相當刺激有趣，全程約5分鐘。最後當然要走上打卡必到的佛手金橋，被譽為世界上最壯觀的人行天橋之一，橋長約150米。大家可在橋上欣賞壯麗的群山 巴拿山一日遊 KKday優惠價：HK$375/位 巴拿山一日遊連巴拿山自助午餐 KKday 優惠價：HK$451/位 集合時間：07:30 - 08:30

集合地點：峴港市中心酒店

回程資訊：約16:30-17:00

越 南旅遊｜My Xuan Cruise遊輪夜遊瀚江 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/39763?cid=13367 搭乘My Xuan Cruise遊輪享受峴港瀚江景緻。飽覽豐富的水上風光，搭配現場樂曲演奏。大家可在遊輪上欣賞峴港瀚江的夜間景緻，享受在甲板上由現場樂曲演奏帶來的節日氛圍。更可選擇飲料放題套餐，與朋友一同享受遊江的樂趣，國際煙花節將頂級煙花呈現在旅客面前。 晚間My Xuan Cruise遊輪之旅 KKday優惠價：HK$33/位起（原價：HK$50） 晚間My Xuan Cruise遊輪之旅連飲品任飲 KKday優惠價：HK$51/位起（原價：HK$57） My Xuan Cruise 遊輪夜遊峴港瀚江 - 2023國際煙花節 KKday優惠價：HK$250/位起

越 南旅遊｜峴港迷人夜景之旅 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132280?cid=13367 通過融入生活習慣、食物等，體驗正宗的越南文化。 參觀漢市場、天主教堂、靈應塔、山茶半島、美溪海灘。享受瀚江遊船的龍橋火表演（週六和週日）。 與熱情的、穿著迷人的越南傳統服飾「奧黛」的導遊一起四處探索。半日團傳統地道晚餐：廣南麵、魚丸湯麵、越南煎餅等。 其中美溪沙灘綿延約有30公里長，2005年被聯合國教科文組織認定為全世界 6大美麗沙灘之一，更被譽為「東方夏威夷」，是新興的度假勝地。沙子細軟而潔白的美溪沙灘，搭配湛藍的海水，躺在沙灘躺椅上，再點杯冷飲，享受悠閒。 峴港迷人夜景之旅 包團/小團體 KKday優惠價：HK$464/位 起 集合/解散地點：峴港市中心（酒店大堂）- 市中心5公里以內 集合時間：下午5:00開始或根據要求

越 南旅遊｜會安珍珠島主題公園 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100626?cid=13367 會安珍珠島主題公園集刺激的遊樂設施、水陸兩棲遊樂園、野生動物園、當地越式風情特色建築、傳統手工藝品民俗島文化區於一身。乘坐80米高處墜落的Swiss Tower、Breezy Tree Swing和Desert Twister等刺激腎上腺素的遊樂設施，體驗一生難忘的刺激體驗。 除此之外，更可朋友和家人一起探索手工藝村，在那裡您可以沉浸在越南豐富的傳統和精湛的工藝中。River Safari更有大象和斑馬駐場和大家打招呼，然後在水上樂園放鬆身心。同時提供峴港和會安之間的免費穿梭巴士服務。 [ 早鳥優惠] 標準門票（早上9時至下午4時入場） KKday優惠價：HK$194/位（原價：HK$200） [ 早鳥優惠] 標準夜場門票（下午3點後入場） KKday優惠價：HK$136/位 開放時間：每週一至週日早上9時至下午4時 地址：Đường Võ Chí Công, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, Vietnam

越 南旅遊｜會安籃船遊 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127805?cid=13367 來到越南當然要坐籃船！大家將乘坐傳統竹籃船探索Cam Thanh Bay Mau椰子林，欣賞當地人的搖籃船表演和網釣。更可親身嘗試用當地的捕魚技術用手抓一些螃蟹。再享用地道餐點，包括炸春卷、香蕉花沙律、牛肉湯麵、檳榔葉烤牛肉、香茅串、水果。 一日遊連當地美食（可選擇於峴港/會安出發及解散） KKday 優惠價： HK$146/位 起 峴港接載時間：09:00 或 14:00 會安接載時間：10:00 或 15:00