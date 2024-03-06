越捷航空推出HK$0機票優惠 連稅$600飛胡志明市/峴港/富國島/河內 買機票送免費旅遊保險

由即日起至2024年3月8日，越捷提供$0機票優惠，涵蓋整個國際及內陸航班網絡，包括往返香港和越南的航線，票價低至HK$ 0（連燃油附加費及其他稅項只需 HK$ 600*) 。即日起可透過官方網站或越捷航空Vietjet Air手機應用程式預訂，使用「BUSINESSWOMAN1」折扣碼更享有商務艙機票9折超值優惠，所有優惠適用於2024年4月1日至10月31日之間的航班。乘客將獲免費 SkyCare 旅遊保險，以確保旅途安全，安心出行。

訂購網站：www.vietjetair.com