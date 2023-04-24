趕走春困 帝苑軒醒胃花椒盛宴 豉椒鮮花椒炒田雞腿 /鮮花椒花膠野菌炒千層腐竹/鮮花椒生蠔炆雞 / 鮮花椒四川蝦球

春天時晴時雨，濕氣重「春困」纏身，令人食慾不振又疲倦，此時可煲祛濕湯，同時可以吃點辛辣的菜式，飲食宜辛不宜酸。花椒果性味辛、溫，從而起到降低血壓的作用；入口香麻有致，令人愈食愈想食！帝苑酒店中菜行政總廚何偉成師傅就精心炮製出一系列鮮花椒菜式，呈獻一道道以麻、辣、鮮、香為主的風味佳餚，滋味無窮。

率先登場的有鮮花椒花膠野菌炒千層腐竹($328)，何師傅將鮮腐皮重複摺起成千層，加入野菌及顏色鮮艷的彩椒，搭配厚實花膠，滋陰養顏，花椒麻香四溢，菜式滋味無窮，惹味開胃。