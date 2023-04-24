趕走春困 帝苑軒醒胃花椒盛宴 豉椒鮮花椒炒田雞腿 /鮮花椒花膠野菌炒千層腐竹/鮮花椒生蠔炆雞 / 鮮花椒四川蝦球

春天時晴時雨，濕氣重「春困」纏身，令人食慾不振又疲倦，此時可煲祛濕湯，同時可以吃點辛辣的菜式，飲食宜辛不宜酸。花椒果性味辛、溫，從而起到降低血壓的作用；入口香麻有致，令人愈食愈想食！帝苑酒店中菜行政總廚何偉成師傅就精心炮製出一系列鮮花椒菜式，呈獻一道道以麻、辣、鮮、香為主的風味佳餚，滋味無窮。
率先登場的有鮮花椒花膠野菌炒千層腐竹($328)，何師傅將鮮腐皮重複摺起成千層，加入野菌及顏色鮮艷的彩椒，搭配厚實花膠，滋陰養顏，花椒麻香四溢，菜式滋味無窮，惹味開胃。
趕走春困鮮花椒菜式│蠔炆雞又鮮又嫩
鮮花椒生蠔炆雞($398)，何師傅先將雞件煎封，鎖住肉汁，讓雞肉保持鮮嫩，燜煮後仍然鮮嫩多汁；生蠔營養豐富，富含微量元素，再爆香花椒，加入洋蔥、乾葱，香味四溢，讓人愈吃愈開胃！而鮮花椒菜番茄浸桂魚片($438)，清香的番茄加上彈性十足又新鮮的桂魚片，菜式湯色潔白味鮮，百吃不厭。鮮花椒四川蝦球($398)以鮮花椒與爽口的蝦球同炒，口感豐富且鮮味十足！
其他精選春日鮮花椒饗宴菜式有豉椒鮮花椒炒田雞腿、鮮花椒籠仔糯米蒸斑球、銀杏胡椒豬肚燉鷓鴣湯等。春日鮮花椒饗宴由即日起於帝苑軒供應。
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