跑鞋推薦｜Saucony Endorphin Elite 2新中底回彈兼減震 衝PB之選

Saucony預計香港在2月底至3月上旬推出馬拉松精英級碳皮板跑鞋Endorphin Elite 2，此跑鞋擁有無縫包裹、碳板推進及全新incrediRUN中底，為精英級全馬男子Sub3或女子3小時30分鐘內前掌跑手力爭PB的最新武器。
Endorphin Elite 2規格
Saucony花了4年時間，新一代革新了中底，incrediRUN 上/下層泡綿提供出色的的能量回饋（95%以上回彈，實測300km後仍然保持90%以上回彈）與減震效果，配合PWRRUN PB鞋墊令能量回饋再疊加。而無縫3D後跟與平織鞋舌設計，令跑手的腳面及腳跟都可理想地鎖在腳內，貼合力高。
全掌槽型碳纖維推進板方面，設分趾碳版助跑步效率提升。單層大網孔鞋面既透氣又輕身，男裝（42.5碼）重量約199g，而女裝39碼約183g，有意爭取馬拉松PB跑手值得留意Saucony這對新鞋。
Endorphin Elite 2特點
- 革新中底泡棉材質，更軟更回彈，更輕量。
- 單層大網孔鞋面輕量透氣
- 平織鞋舌與一體式膜壓後跟材質，助力更好貼合，鎖定腳面
- 分趾碳版，靈活迅猛推進，再次調教的碳版形態
- 搭載PWRRUNPB鞋墊，能量回饋再疊加
- 全新改良輕量止滑橡膠配置，提供出色防滑抓地力
Elite 2 銷售點
Cam 2
- 旺角登打士街56號家樂坊10樓1006-1013號舖
Pro Runner
- 銅鑼灣時代廣場 7樓 704舖
- 沙田新城市廣場一期 5樓 515 舖
GigaSports
- 金鐘太古廣場二期1 樓146號舖
- 尖沙咀海港城海運大廈2階OT 226-229 及242 號舖
- 尖沙咀柯士甸道西1 號圓方2 樓2074-76號舖
Runderful
- 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心UG層G09號舖
- 銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨4樓4-08號櫃位
- 觀塘觀塘道418號創紀之城5期apm4樓L4-1A舖
- 旺角山東街59-65號百祥大廈地下A5A及B5號舖
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