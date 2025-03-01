跑鞋推薦｜Saucony Endorphin Elite 2新中底回彈兼減震 衝PB之選

Saucony預計香港在2月底至3月上旬推出馬拉松精英級碳皮板跑鞋Endorphin Elite 2，此跑鞋擁有無縫包裹、碳板推進及全新incrediRUN中底，為精英級全馬男子Sub3或女子3小時30分鐘內前掌跑手力爭PB的最新武器。

Endorphin Elite 2規格

Saucony花了4年時間，新一代革新了中底，incrediRUN 上/下層泡綿提供出色的的能量回饋（95%以上回彈，實測300km後仍然保持90%以上回彈）與減震效果，配合PWRRUN PB鞋墊令能量回饋再疊加。而無縫3D後跟與平織鞋舌設計，令跑手的腳面及腳跟都可理想地鎖在腳內，貼合力高。

全掌槽型碳纖維推進板方面，設分趾碳版助跑步效率提升。單層大網孔鞋面既透氣又輕身，男裝（42.5碼）重量約199g，而女裝39碼約183g，有意爭取馬拉松PB跑手值得留意Saucony這對新鞋。