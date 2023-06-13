跟惱人白髮說再見！天然海藻染髮護髮膏 染髮同時養髮 配合新升級染色洗髮露 髪色更持久上色

夏天來臨，是時候讓頭髮重拾光彩！不少人怕染髮傷髮而不敢經常補染，但白頭髮影響觀感，而且容易顯老，該如何是好？ 傳統染髮劑較容易刺激及傷害頭皮，經常使用更會令髮質受損，頭髮易變得乾旱無光澤，亦可能導致頭皮敏感，甚至掉髮增多。當中的化學成分更會破壞毛囊黑色素，令頭髮愈染愈白，愈染愈傷，因此不少消費者亦傾向轉用成分天然的天然染髮劑。 日本50惠天然海藻染髮護髮膏萃取5大天然海藻精華，不含10大致敏成份，不傷頭皮及髮芯，適合每周使用，一推即染非常方便，染髮同時護髮，保持均勻亮麗髮色！

天然海藻精華 染髮同時護髮 染完頭最怕頭髮又乾又旱，難以梳順。日本50惠天然海藻染髮護髮膏成分天然，含5種天然海藻精華，染髮同時滋養髮絲，達致焗油效果，染後髮絲不乾旱，頭髮亦更柔順有光澤，自己在家染髮亦無問題。 不含 10 大致敏成分 不傷頭皮髮芯 掉髮問題相信困擾着不少人，尤其在染髮後，洗頭梳頭總是掉一大把頭髮。此款配方溫和不刺激，亦沒有染髮劑常有的刺鼻氣味，且不含10大致敏成分阿摩尼亞、Paraben、礦物油、矽、SLS化學起泡劑、酒精及氧化染料如苯二胺（PPD）、氨基苯酚、間氨基苯酚及甲苯二胺等致敏成分，從頭髮表面上色，不會破壞髮芯及毛囊黑色素，更可減低引致脫髮等傷害。 操作簡單 可每周使用 對在家染髮的用家而言，產品最緊要方便易用。此款染髮護髮膏質感濃厚不易滴漏，一推即染，無須混合，使用方便。用家只須在洗髮前將染髮膏塗勻髮根（補染時）或整個頭髮（全染時），洗頭時確保泡沫覆蓋全部髮絲，令染髮鎖色效果更理想，然後靜待20至30分鐘後如常沖洗即可，建議每周至少使用一次，上色效果逐漸提升。

配合新推出染色洗髮露 髮色更鞏固持久

想髮色更持久？配合使用同系列新推出的天然海藻染色洗髮露，每天洗染，令髪色更上色。 每星期1日染髮膏 + 3日染色洗髮露 髮色更易上色 1. 於使用50惠天然海藻染髮護髮膏（見下圖）後連續使用2至3日，加強並鞏固上色效果。

2. 亦可以每天獨立使用，洗髮同時逐漸上色，有效遮蓋新生的灰白髮。

使用方法簡單方便！ 1. 把頭髮和手掌弄濕後，取充裕的洗髮露於手中（不需要使用手套）。 2. 洗頭時確保泡沫能覆蓋全部髮絲，令染髮鎖色效果更理想。 3. 全面沖洗乾淨，直至水中沒有殘留顏色，並徹底吹乾。 *如沒有徹底洗淨，或頭髮被汗水或雨水弄濕，顏色有可能沾染到衣服、毛巾或枕頭上。