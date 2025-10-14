跟黃傑龍用免費「煮蛋神器」涮涮鍋 簡易煮出嫩滑溫泉蛋

早前有台灣火鍋天才在Threads分享一個簡易方法，用一物涮涮鍋煮蛋，掀起網上熱話，甚至吸引到黃傑龍效法，火速引入到溫野菜、牛涮鍋以及好鍋日子，免費送贈「煮蛋神器」給食客。即睇以下「煮蛋神器」點食法！

單點雞蛋送「煮蛋神器」 其實這「煮蛋神器」就是一塊椰菜，緣於台灣的人氣吃法，融入日本鍋物。溫野菜醒大家超簡單「獨家煮意」，先在湯鍋裡放上一塊椰菜，在浮面的椰菜上倒入蛋液，加熱約三分鐘，可按個人口味而調節時間。太陽蛋的蛋白與蛋黃分明，口感嫩滑，不會黏底，也不會變成蛋花，帶來鍋物的新體驗。小貼士是保留一定鍋物及湯底，才放上椰菜，更易成功！三大品牌分店順勢搞綽頭，由即日起只要單點雞蛋一客，即送日本椰菜一片，優惠期至10月19日止。



黃傑龍創和牛蛋椰菜包 黃傑龍日前在其Facebook分享免費「煮蛋神器」試食體驗，他試食期間限定的香蒜蜆湯鍋，透露終極版蜆肉份量比測試版多了幾倍，湯底煮出蜆肉味，涮松葉蟹、和牛都好夾咁話，湯鍋更可以免費追加牛油。他更發明和牛溫泉蛋椰菜包的嶄新食法，將索了蜆湯的椰菜包著和牛及蛋一齊食，一啖食到清新、鮮甜、嫩滑、牛脂油香豐富的層次感。期間限定的日本A4近江牛肩脊，$128起就歎到！匠選肉三品盛合（$278）就有齊A4近江牛肩脊肉、A4白老和牛肩脊肉及北海道雪夢豚脢肉。

升級版生雞蛋雲慕絲 說起雞蛋，溫野菜同期也推出升級版「生雞蛋雲慕絲」，如雲般輕盈綿滑，蛋香濃郁微甜，每片肉裹上生雞蛋雲慕絲，大大提升口感層次，建議配搭秋季限定香蒜蜆湯或秘傳月見壽喜燒湯都合適。以上湯鍋只需加$8即可升級或追加（正價$18/客），由即日起至11月2日供應。









溫野菜「椰菜煮蛋滋味新體驗」 供應分店：K11、LCX、又一城、太古城、銅鑼灣放題店

推廣日期：即日起至10月19日 （資料來源：黃傑龍及溫野菜官方Facebook）

