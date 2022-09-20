跟BLACKPINK學身材管理 Rosé 19吋螞蟻腰如何煉成的

全球熱爆女團BLACKPINK，上周五回歸推出專輯《BRON PINK》，再度打破多項世界紀錄，四美的盛世美貌與身材，再度成為討論話題，人們紛紛讚嘆他們仙女般骨感身材，跳舞時卻充滿著結實肌肉線條。嚴格遵守身材管理的BLACKPINK，用甚麼方法維持纖幼身材，Rosé的19吋螞蟻腰又如何煉成？
Jisoo
有「四次元少女」封號的Jisoo(金智秀)，是隊中的大姐與顏值擔當，擁有仙氣美貌的她，性格鬼靈精怪。去年宣傳首次擔正劇集《雪花秀》時，Jisoo大談她的身材管理之道。
秘訣1：食足三餐 注意體重變化
愛吃的Jisoo是隊中友誼小姐，不時相約其他女團成員食烤肉，像TWICE的娜璉、Red Velvet的Seulgi都是她的飯腳。Jisoo從不節食，食足三餐之餘，有時為免出鏡臉頰凹陷，更會吃杯麵作消夜，令自己有點水腫。但她時刻注意體重，一但胖了即減磅，控制進食分量。
秘訣2：肥幾多減幾多
身高162cm的Jisoo，體重只有44kg，身形已近乎完美，但仍非常努力做運動，有規律地消耗熱量。不愛分享運動照的她，曾有fans見過她深宵上健身室，而且亦是普拉提(pilates)、空中瑜伽愛好者。Jisoo奉行「食幾多、動幾多；肥幾多、減幾多」的瘦身哲學，從不刻意節食。
秘訣3：多喝水排毒素
Jisoo屬易吸收體質，因此嚴控進食分量，若當日不練舞，早餐只吃一顆蘋果，平時會多喝水為身體排出毒素。
Rosé
去年發行個人專輯《R》的Rosé，擁有一大班歐美名人fans，包括Marvel隊長Brie Larson、Taylor Swift等，向來以骨感身材聞名的她，台上表演時結實肌肉線條乍現，最名聞遐爾就是她的19吋(48cm)纖腰，加上她是全隊中最高(168cm)，手長腳長更顯骨感美。
秘訣1：鍛煉核心肌群
Rosé並不是天生小蠻腰，她與其他成員一樣，愛做普拉提及空中瑜伽訓練。這兩類運動極需要強壯核心肌群，並把肌肉拉長及收緊，經常練習能高效塑造身體線條，令體態曲線更美，因此近年成為女藝術最愛運動，Rosé的螞蟻腰就是這樣煉成的。
秘訣2：時刻縮肚塑造螞蟻腰
Rosé有一個習慣，就是無時無刻都會挺胸收腹，保持板直身形。無論是站著、坐著或是躺下，Rosé都會保持縮肚這個狀態，由於鍛煉到腹部核心肌肉，持之而行，不但能改善寒背，又何避免腹部鬆垮，令脂肪堆積在小腹。
秘訣3：少食多餐 八分飽即停
奉行少食多餐的Rosé，每天進食3至4餐，但從不會攝取過量，吃到八分飽即停，亦不會暴飲暴食。
Jennie
隊裡時尚寵兒Jennie(金珍妮)，是年輕女孩的流行指標，亦是美媒票選全球性感女星的三甲人選，名次僅输給《蜘蛛俠：強勢回歸》女主角Zendaya。163cm身高的她體重45kg，是隊中看上去最為肉感，卻因此贏得品牌Calvin Klein垂青，成為underwear系列的全球代言。
秘訣1：天然食材 低鈉飲食
Jennie最愛美食就是大醬湯配白飯、煉奶配草苺，以及糖霜果味軟糖。但打歌期間會停止所有重口味飲食，她稱鹽會刺激食慾，為了不讓身體吸入過多鈉而水腫，她偏好低鈉飲食，以蜜糖乳酪配燕麥片來做早餐，並且每周喝一杯排毒果汁來促進消化，而且有規律定量飲水，加速身體新陳代謝。
秘訣2：睡前練習瑜伽滾輪
經常於IG分享做普拉提的Jennie稱，愛此運動能令肌肉緊食及增加身體柔軟度。亦會在睡前以瑜伽滾輪來放鬆跳舞、健身後的繃緊肌肉，讓全身肌肉達到不同伸展。
秘訣3：愛與陽光玩遊戲
Jennie愛接觸陽光及進行戶外活動，來提升身體免疫力，因此她和BTS的V約會，都揀選在風景如畫的濟州島，盡情與陽光玩遊戲。
Lisa
擁有標準九頭身比例的Lisa，外貌如洋娃娃，泰籍的她能在韓國出道，史無前例於美國MTV頒獎禮獲獎，更是多個國際票選最美女星頭三甲，IG追隨人數更達8,215萬人，是K-Pop女星之冠，是新世代的超級偶像。
秘訣1：中午前嘗甜
少量多餐，Lisa以此控制卡路里攝取，從不暴飲暴食把胃撐大。食物選擇上多進食高蛋白質及天然食材，搭配沙律、水果與蔬菜一起食用，非常克制自己吃甜點的時間，盡量在消化機能較快的中午時段嘗甜，這樣才能保持苗條。
秘訣2：鍛煉核心肌群
運動方面，身為隊中「舞蹈機器」，她每天花3至4個小時練舞，如演唱會前夕更排舞6至7小時，運動量非常大，因此不會特別節食。假期則愛玩直立板單槳衝浪鍛鍊核心肌群，讓肌肉變得更緊緻，所以才有知名的20吋細腰與曲線。
秘訣3：平板支撐保持纖瘦
出席fashion show或到國外工作，Lisa會以平板支撐鍛煉核心肌群，並會以側平板支撐(side plank)進行，以及單車式蜷腹(bicycle crunch)來保持纖細腰線。