跨界聯乘｜BLUE BOTTLE COFFEE x MaskOn限定店 5.20登陸K11 Art Mall 仲有多款聯乘商品

Blue Bottle Coffee 2020年登陸香港，並積極聯繫社區及支持本地農業發展，品牌最近更邀請本地品牌MO / MaskOn合作，推出限定Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩及再造紙咖啡環保袋，並將於5月20日至6月15日在K11 Art Mall開設合作限定店，公開為ImpackHK同路舍籌款。 Blue Bottle 義工隊成立 與 ImpactHK 同路舍合作幫助無家者 早前Blue Bottle Coffee成立首支Blue Bottle義工隊，在ImpackHK同路舍的引路下，探訪正在疫下經歷無家的人士，為他們送上食物及生活用品，提供直接支援；是次探訪並非一次性活動，長遠而言品牌希望建立社區聯繫，增加公眾對無家者群體的理解和同理心。

BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn 限定店 率先發售合作商品 於5月20日至6月15日期間，Blue Bottle Coffee 將與MO/MaskOn於 K11 Art Mall合作限定店，首次公開發售合作推出的口罩，為ImpackHK同路舍籌款：顧客凡購買Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩5片裝(價值港幣$53)，品牌將捐贈港幣$5給ImpactHK同路舍，以支援正在經歷無家的人士。 同場的1966年美國產Caravel露營車將為大家提供美味咖啡，更帶來與JamStory及The Nutter合作推出的會場限定 Waffle Parfait。MaskOn亦會將一系列生活作品帶到現場，包括MaskOn最新推出，守護環境的Candour Series生物降解口罩，及MO Lifestyle生活時尚精品。

BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn限定店

BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn 合作限定商品： BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn 4 PLY DISPOSABLE MASK 口罩以「Unravel a New Chapter」為主題，將Blue Bottle Coffee及MO/MaskOn兩大品牌的共同理念，作一次昇華烘焙。值得留意的是包裝盒的創意亮點，輕輕撕開封條，即可發現百老匯知名劇作家Lorraine Hansberry的生活大智，恰好呼應「Unravel」的主題，玩味更值得細味。另外，口罩獨立包裝袋以生物降解的嶄新環保物料製成，淺灰色的口罩配以深灰色耳帶容易配搭。

BLUE BOTTLE COFEE x MO 2-WAYS TOTE 為把咖啡體驗帶出戶外，Blue Bottle Coffee邀請MO設計此簡潔而多功能的限定TOTE BAG。以環保水洗牛皮紙製成，間隔專為放置Blue Bottle Coffee手沖咖啡工具而設，同時具備口罩格，方便大家於戶外亦能手沖咖啡，值得一提的是2-WAYS TOTE於香港製造。

SEOUL CERAMIC CUP $295(容量220ML) BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn 獨家限定商品： SEOUL CERAMIC CUP 與韓國陶瓷藝術家Jungeun Lee 合作，並於當地製造。陶瓷杯以百濟陶器及咖啡杯測為靈感，追求低調簡約。

BLUE BOTTLE COFFEE X MaskOn獨家限定食品： The Nutter Company 花生奶油窩夫芭菲 The Nutter Company一直與Blue Bottle Coffee合作，各款原味果仁醬香港製造，成份100%純果仁，不另加糖、鹽、油或任何添加劑。花生奶油窩夫芭菲靈感來自港式奶醬多士，只有花生成份的粗粒花生醬及奶醬搭配經典Liège Waffle，令味道更添濃郁。 The Nutter Company 花生奶油窩夫芭菲 $68

JamStory x Blue Bottle 果醬窩夫芭菲 $68 JamStory x Blue Bottle 果醬窩夫芭菲 蘋果檸檬紅烏龍果醬靈感來自Blue Bottle Coffee經典的Liège Waffle窩夫芭菲，配以榮獲多個世界級果醬比賽殊榮的本地果醬品牌JamStory 的天然手工果醬，是次選用蘋果檸檬紅烏龍果醬，清新果味配以紅烏龍，令窩夫及雪糕組合更合拍。