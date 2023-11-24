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生活
2023-11-24 14:24:50

跨界聯乘｜RabeancoRabeanco x RMK限定套裝 揉合「日系原生」化妝美學與皮革工藝藝術

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跨界聯乘｜RabeancoRabeanco x RMK限定套裝 揉合「日系原生」化妝美學與皮革工藝藝術

跨界聯乘｜RabeancoRabeanco x RMK限定套裝 揉合「日系原生」化妝美學與皮革工藝藝術

今季聖誕節，日本化妝品牌RMK與意大利米蘭皮具品牌RabeancoRabeanco首度攜手跨界聯乘，推出RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝，輕巧柔軟、充滿輪廓感的化妝袋設計，內藏著RMK的王牌日系底妝及護膚品，是不錯的送禮之選。

RABEANCORABEANCO 2023秋冬系列以實用空間兼備的大容量手提袋為重點，迎合本季的大手袋趨勢，以柔軟輕盈的皮革營造立體剪裁，打造時尚又輕鬆收納日常袋款。

MARCH Soft Book Bag $3,180 MARCH Soft Book Bag $3,180 SONJA Tote Bag $2,480 SONJA Tote Bag $2,480

軟牛皮幾何設計化妝袋

RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋以親膚的軟牛皮製造，輕巧柔軟。設計靈感來自RMK標誌性的原生色調，结合幾何元素，充滿造型感。加上大地色系手帶，展現知性時尚配搭。輕巧尺寸適合放置日常的化妝品，方便攜帶。

RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝

RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝

化妝袋內有RMK經典底妝及護膚系列，讓女生感受日系透亮妝感的秘密，加上充滿海洋氣息的磨砂潔面膏，徹底去除老化角質不繃緊，配合提升肌膚細緻觸感的淨肌保濕液，打造水漾富彈力的滑溜素肌。還有入冬乾燥肌必備，榮獲日本多項美容油大賞的WTO護膚肌底油組合。RabeancoRabeancoRMK的粉絲不要錯過。

化妝袋內有RMK經典底妝及護膚系列

化妝袋內有RMK經典底妝及護膚系列

想得到這個限定套裝，有兩個方法：由2023121日至31日，任何顧客於RMK專櫃或官網購買指定皇牌底妝套裝，即可享RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝(價值高達$1,540)

RabeancoRabeanco加送RMK眼部彩妝或修眉服務

任何顧客於RabeancoRabeanco專門店(Citygate門店除外)購物滿$3,000或以上，即可獲贈套裝。除了一系列化妝及護膚品，更有顧客獨家限定優惠，內有一張RMK換領卡，可免費預約RMK個人化眼部彩妝或修眉服務，完成後獲贈RMK$100現金券、RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液15亳升。

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化妝袋內有RMK經典底妝及護膚系列

化妝袋內有RMK經典底妝及護膚系列

套裝包括：

RabeancoRabeanco限定皮革幾何形化妝袋

RabeancoRabeanco HK100現金券

RMK海洋淨透啫喱磨砂潔面膏30

RMK淨肌護理保濕液30亳升

RMK按摩肌底油20亳升

RMK極萃修護面霜8

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