跨界聯乘｜RabeancoRabeanco x RMK限定套裝 揉合「日系原生」化妝美學與皮革工藝藝術

今季聖誕節，日本化妝品牌RMK與意大利米蘭皮具品牌RabeancoRabeanco首度攜手跨界聯乘，推出RabeancoRabeanco x RMK限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝，輕巧柔軟、充滿輪廓感的化妝袋設計，內藏著RMK的王牌日系底妝及護膚品，是不錯的送禮之選。

RABEANCORABEANCO 2023秋冬系列以實用空間兼備的大容量手提袋為重點，迎合本季的大手袋趨勢，以柔軟輕盈的皮革營造立體剪裁，打造時尚又輕鬆收納日常袋款。