跨界聯乘︱YSL元宇宙美妝派對及演唱會 有Jace Chan、MC、湯令山表演

YSL BEAUTY ZONE由即日起至8月10日舉行，每位參與者都可自創代表自己的虛擬人物，出席一系列活動，體驗虛擬線上商店、互動遊戲專區、與音樂會BEAUTY STAGE上盡情探索，亦可利用虛擬MODIFACE科技試用YSL王牌產品，發掘專屬產品。參加者更有在機會在元宇宙遇上今年音樂會的表演嘉賓，與他們互動拍照打卡，即可獲得額外Beauty Zone 積分換取豐富禮物，包括限量實體音樂會門票以及特別版YSL彩妝產品。

元宇宙近年大熱，YSL BEAUTÉ今年的年度派對，就移師到突破虛擬現實邊界的YSL BEAUTY ZONE，派對聯乘音樂與美容，打造首個YSL BEAUTY METAVERSE彩妝元宇宙派對。

<DARE TO MEMORIZE>：探索YSL NO.1 護膚系列PURE SHOTS的奧秘，了解當中珍貴的天然植物修護能量，考考大家對專利護膚系列成分的記憶。

<DARE TO PLAY MUSIC>：香水音樂大挑戰，跟隨著音樂節奏，譜出你的香味軌跡。

<DARE TO DANCE> ：挑戰你的舞蹈潛能，讓你的虛擬人物跟著舞蹈姿勢，跳出精彩舞步。

另一焦點是BEAUTY ZONE網店獨家預售的全新ROUGE PUR COUTURE THE BOLD絕色柔亮唇膏系列，共有12種新色，輕輕一抹顏色鮮明持久，長時間鎖住唇色，蘊含高達40%修護成分，帶來10小時持久水潤舒適感覺。亮點新色包括#10及#1971：前者是高調裸色，純正裸色適用於任何膚色，仿如奶茶色調柔和而易於配搭，卻出奇地吸睛；#1971則是溫暖的深橘色調，靈感源自1971年，Saint Laurent先生顛覆時尚的經典系列「Liberation Collection」，展現出他大膽創新的無畏精神。

其他重點產品包括最新推出LIBRE淡香水，溫和花香調香氣，遊走於剛強與嫵媚邊界的明亮清新氣息。另一主打的恆時輕透霧光粉底液，配上獨有新肌粉末，輕身無重，猶如第二層肌膚質感，打造輕透活膚的霧光妝效。

在METAVERSE元宇宙線上商店中，可以YSL Beauty先進MODIFACE科技虛擬試用各款經典產品，助你挑選最個人專屬的完美色彩。活動期內於線上購物亦可賺取Beauty Zone積分，換取獨家禮品。