跨領域聯乘｜麥浚龍品牌 kamonuj x 本地咖啡店stain+ 合推限量「日與夜咖啡」

熱愛咖啡的Juno向來對咖啡甚有研究，這次特別與stain+合作，由他親自挑選咖啡豆、stain+自家烘焙，經過6個多月的反複烘焙試驗和杯測 (cupping)，從10多款不同國家的咖啡中，最後挑選兩個產區的精品咖啡豆，採用他偏愛深度烘焙方式，研製出Juno的專屬日間、晚間兩款口味：”a smoker’s morning”，來自非洲肯亞的咖啡豆配上深度烘焙，呷著囗感馥郁且帶有煙燻焦糖香氣的咖啡，豐厚而紥實，引領大家回憶京都午夜後小巷裡咖啡與手捲煙之間的匹配的情景，瞬間抖擻精神；而”vespertine”為咖啡愛好者午後的不二之選，危地馬拉的咖啡豆以中深度焙烘法，淡淡的花幽香伴隨後續紅茶般的餘韻，囗感平衡而細膩。兩款不同咖啡口味，象徵著日與夜思維。