跳樂劇團原創Arts+Tech x跨媒體S.T.E.A.M舞台劇《神奇的秘密日記 Secret of the Mystical Diary》跨媒體結合創意科學實驗 活用編程及自行研發裝置大玩舞台科技

由跳樂劇團主辦、康樂及文化事務署「冬日開懷集」精選節目《神奇的秘密日記 Secret of the Mystical Diary》為原創 Arts+Tech x 跨媒體S.T.E.A.M舞台劇，將於2月10至12日假荃灣大會堂文娛廳隆重上演，誠邀三歲或以上大小觀眾一起探索和經歷一場冒險之旅。

靈活運用 S.T.E.A.M 元素 激發觀眾探索科技、藝術和創造力

《神奇的秘密日記》故事講述多莉與嫲嫲一同經營士多，專賣懷舊零食和自家製咸魚。在士多閣樓，多莉發現了封塵的舊日記，當打開日記後，不可思議的旅程從此開始。當中更集不同劇場元素，邀請大家投入藝術、音樂和科技的世界，開拓視野。跳樂劇團製作總監陳翔先生表示：「跳樂劇團的創作及製作團隊包括資深工程師以及藝術工作者。是次演出除使用常用的舞台科技外，更加入多個自行研發的裝置及舞台機械，靈活運用S.T.E.A.M元素，當中運用包括來自歐洲的Arduino開發平台，包含無線通訊、遠程運動控制等技術、使用藍芽手制來操控舞台上不同效果，例如升降機械等等。劇中場景亦以投影技術呈現不同幻想空間，帶領觀眾與劇中演員一起親歷奇境，盼藉是次演出激發大小觀眾多探索科技與藝術和創造力。」