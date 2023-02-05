跳樂劇團原創Arts+Tech x跨媒體S.T.E.A.M舞台劇《神奇的秘密日記 Secret of the Mystical Diary》跨媒體結合創意科學實驗 活用編程及自行研發裝置大玩舞台科技

由跳樂劇團主辦、康樂及文化事務署「冬日開懷集」精選節目《神奇的秘密日記 Secret of the Mystical Diary》為原創 Arts+Tech x 跨媒體S.T.E.A.M舞台劇，將於2月10至12日假荃灣大會堂文娛廳隆重上演，誠邀三歲或以上大小觀眾一起探索和經歷一場冒險之旅。
靈活運用S.T.E.A.M元素 激發觀眾探索科技、藝術和創造力
《神奇的秘密日記》故事講述多莉與嫲嫲一同經營士多，專賣懷舊零食和自家製咸魚。在士多閣樓，多莉發現了封塵的舊日記，當打開日記後，不可思議的旅程從此開始。當中更集不同劇場元素，邀請大家投入藝術、音樂和科技的世界，開拓視野。跳樂劇團製作總監陳翔先生表示：「跳樂劇團的創作及製作團隊包括資深工程師以及藝術工作者。是次演出除使用常用的舞台科技外，更加入多個自行研發的裝置及舞台機械，靈活運用S.T.E.A.M元素，當中運用包括來自歐洲的Arduino開發平台，包含無線通訊、遠程運動控制等技術、使用藍芽手制來操控舞台上不同效果，例如升降機械等等。劇中場景亦以投影技術呈現不同幻想空間，帶領觀眾與劇中演員一起親歷奇境，盼藉是次演出激發大小觀眾多探索科技與藝術和創造力。」
演後特設「舞台探索」環節
由藝術延伸到科技，《神奇的秘密日記》於演後特設「舞台探索」環節 ，創作人員將會帶領觀眾親手揭開舞台科技神秘面紗，全方位窺探演出中所使用的科技及特別效果，分享如何把空想以科技帶到現實、把幻想空間實在地呈現在大家眼前，大小觀眾都必定能夠滿載而歸，享受與眾不同的舞台劇體驗。跳樂劇團藝術總監王啟敏工程師表示：「除了故事主軸之外，演出特意加插與台下大小朋友觀眾即時互動及進行科學實驗的情節，將藝術與科學、數學、工程各種元素融為一體，觀眾除了觀賞演出， 更能於互動環節參與其中。期望觀眾入場觀看演出後藉著有趣的科學實驗啟發創意，並培養大眾對藝術科技的興趣。
康樂及文化事務署「冬日開懷集」精選節目《神奇的祕密日記》
日期：2023年2月10至12日（星期五至日）
地點：荃灣大會堂文娛廳
票價：HK$220門票 / $120優惠票
‧全日制學生 (優惠票價：$120)
‧60歲或以上的高齡人士 (優惠票價：$120)
‧殘疾人士及看護人* (優惠票價：120) * 顧客每購買一張殘疾人士優惠門票，即可同時以相同優惠購買一張門票予看護人。
‧「冬日開懷集」系列集體購票優惠:
每次購買4至9張舞台演出的正價門票 (九折優惠)
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‧購買每張門票，只可享用以上其中一種購票優惠，請於購票時通知票務人員
‧《神奇的秘密日記》門票即日起於各城市售票網（Urbtix）售票處、網上、流動購票應用程
式及信用卡電話購票熱線發售。購票網址：https://www.urbtix.hk/event-detail/9479
日期及時間（共5場演出）：
2023年2月10日（五）7:30pm
2023年2月11日（六）3:00pm | 7:30pm
2023年2月12日（日）11:00am | 3:00pm