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生活
2023-10-27 04:30:16
日報

踩入錶界 Leica ZM 11 紅點傳承 每瞥皆變

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Leica ZM 11

Leica ZM 11備有(左起)「精鋼夜霧藍版」、「鈦合金限量版」及「鈦合金鎏金棕版」。

德國工藝享負成名，來自威茲拉爾的相機名廠Leica，近年高調踩入腕錶界，推出Leica ZM 11腕錶系列，除了夥拍瑞士Chronode製造機芯之外，錶帶拆卸機關設計更啟發自品牌相機的經典「紅點」元素，將精嶄機械融入名貴腕錶上，令Leica ZM 11成為一眾粉絲夢寐以求的精品。

Leica ZM 11

Leica Calibre LA-3001自動機芯，保證全天精準走時。

Leica自動機芯 全天精準走時

腕錶採用Leica Calibre LA-3001自動機芯，由瑞士獨立機芯研發機構Chronode設計而成。廠方指精準度為平均日差-4至+6秒，動力儲存為60小時，保證全天精準走時。ZM11腕錶的41毫米錶殼由鈦合金或精鋼打造，防水等級10 ATM，錶面嵌有35粒寶石，精緻的噴砂、打磨和拋光工藝，彰顯品牌對產品的追求。新錶還採用特殊雙層錶盤設計，可根據不同角度呈現從漆黑到深紅的顏色變化，細節彙聚光彩，令人耳目一新。
 

Leica ZM 11

便捷錶帶更換結構，靈感來自更換相機鏡頭的「紅點」。

「紅點」便捷錶帶更換結構

換錶帶猶如換機頭，產品的錶帶結構，設計靈感來自Leica相機上的鏡頭裝卸按鈕，只要按下「紅點」即可更換。ZM 11備有典雅的鈦合金、精鋼、橡膠或堅韌織物錶帶可供選擇，用家可根據不同場合變換外飾，更顯出眾。是次ZM 11系列共有3款獨特腕錶(配搭不同錶帶)，分別為紅黑色錶盤的「鈦合金限量版」(限量250隻)、暖黑色錶盤的「鈦合金鎏金棕版」，以及藍黑色錶盤的「精鋼夜霧藍版」，售價為47,000港元起，11月下旬上市。

 Leica ZM 11腕錶網址

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