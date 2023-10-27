踩入錶界 Leica ZM 11 紅點傳承 每瞥皆變

Leica ZM 11備有(左起)「精鋼夜霧藍版」、「鈦合金限量版」及「鈦合金鎏金棕版」。

德國工藝享負成名，來自威茲拉爾的相機名廠Leica，近年高調踩入腕錶界，推出Leica ZM 11腕錶系列，除了夥拍瑞士Chronode製造機芯之外，錶帶拆卸機關設計更啟發自品牌相機的經典「紅點」元素，將精嶄機械融入名貴腕錶上，令Leica ZM 11成為一眾粉絲夢寐以求的精品。

Leica Calibre LA-3001自動機芯，保證全天精準走時。