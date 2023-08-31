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生活
2023-08-31 11:00:00

身心靈好去處｜Art Piece頌缽冥想體驗 平衡身心同時減壓

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身心靈好去處｜Art Piece頌缽冥想體驗 平衡身心同時減壓

身心靈好去處｜Art Piece頌缽冥想體驗 平衡身心同時減壓

近年愈來愈多人關注身心靈健康，位於銅鑼灣的多元化的瑜伽中心IKIGAI Yoga & Wellness，提供不同的瑜伽及冥想體驗，十分適合想讓生活更平衡、平靜思緒的人士。

IKIGAI提供頌缽課程冥想。

IKIGAI提供頌缽課程冥想體驗。

IKIGAI提供的課程包括瑜伽(Yoga)、冥想(Meditation)及律動(Movement)3大範疇。客人可以透過瑜伽釋放身體疲勞，讓心靈和精神和諧，減低生活壓力。筆者當日體驗了另一頌缽冥想課程，老師先帶領大家做呼吸練習，以深呼吸減少腦內雜念。頌缽課程亦集中處理「七輪」，根據印度瑜珈理論，人體分成七個能量中心，由下而上分別為海底輪、臍輪、太陽輪、心輪、喉輪、眉心輪、頂輪，導師以不同大小的頌缽及水晶頌缽，以及音叉的聲音震動，為大家平衡七輪，放鬆體內繃緊的地方，配合氣氛燈及音響，令人進入深度冥想及平靜的狀態，完成後整個人的確放鬆了不少。IKIGAI更全面使用lululemon瑜伽用品，同場的同學完課後會一同主動清潔消毒瑜伽墊，令整個體驗升級不少。

IKIGAI提供頌缽課程冥想。 IKIGAI提供頌缽課程冥想。 IKIGAI提供頌缽課程冥想。

Art Piece CWB

地址：銅鑼灣勿地臣街3 Art Piece 2123

營業時間：1000am - 1000pm

查詢及預約電話：2698 8912

WhatsApp9538 1727

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