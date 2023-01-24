身體護理｜愛爾蘭品牌Hibernicis來港 天然成分與香氣 在新一年寵溺肌膚

愛自己從來都不應只是口號，更要付諸實行。來自愛爾蘭的身體護理品牌Hibernicis，最近登陸香港，帶來一系列奢華的身體及沐浴產品，並均蘊含天然海藻萃取，性質溫和，適合任何膚色、膚質及性別使用，更有獨一無二的香氣，趁著新一年來到，不妨好好寵溺自己與肌膚，由外而內滋養身心。 Hibernicis的靈感源自位於愛爾蘭西海岸的康尼馬拉(Connemara)，採用來自大西洋海岸的天然資源。為向愛爾蘭的文化和語言遺產致敬，品牌的名字Hibernicis的拉丁文就是來自愛爾蘭的意思，並採用愛爾蘭古老的歐甘字母，每款產品亦被賦予一個愛爾蘭蓋爾語名稱。

Hibernicis創辦人Catherine Logue表示：「對我來說，愛爾蘭美麗得令人難以置信，更擁有豐富多彩的歷史。基於我對愛爾蘭的感覺，因而開始研發一系列產品。」 Hibernicis的賣點是有效的純天然和天然衍生的成分，品牌所有產品均蘊含海藻萃取物。海藻是海中生長的植物，蘊含豐富的維他命K、B、A及E，有助潔淨肌膚，改善膚色與膚質，增強皮膚彈性。而且海藻具有保濕成分，能抗氧化，對抗人體在新陳代謝時自然釋放的自由基所帶來的傷害，同時保濕及修護肌膚，照顧成熟肌。品牌更以天然香氣為核心成份，為每款產品調配出獨一無二的香氣，為新一年的護膚程序帶來更高享受。

Hibernicis 王牌產品｜ Glan （潔淨）沐浴露 $390/250ml 沐浴露擁有淡淡清香，低泡配方能溫和潔淨肌膚，而不會過於去除肌膚的天然油脂。成分結合7種海藻萃取物，以及天竺葵、柑橘和檀香精油。

Hibernicis 王牌產品｜ Athl í on （修護）身體乳液 $690/250ml 質感豐盈細膩，輕易被肌膚極速吸收。乳液含有玫瑰水混合物，達至滋潤、鎮靜和平衡肌膚的功效。透明質酸鈉擁有高效鎖水的保濕分子，有效撫平肌膚和防止水份流失。乳液更含有天竺葵、依蘭依蘭及檀香精油。

Hibernicis 王牌產品｜ S í oda （絲質）身體精華素 $690/110ml 精華素不添加油分，但能深入滲透皮膚，達至保濕功效。5種海藻萃取物具有抗氧化和保濕成份，有效淨化、潔淨肌膚及均衡膚色。建議單一使用，或在塗上Hibernicis身體乳液前使用。產品更添加茉莉花及橙花精油，交織出濃醇的清新香味。

Hibernicis 王牌產品｜ Úr （全新）去角質凝膠 $390/250ml 磨砂啫喱適合沐浴前在乾燥皮膚上按摩使用，有效激活肌膚。磨砂啫喱特別添加了綠薄荷及薄荷精華油，冰涼的薄荷能改善血液循環，使肌膚恢復活力。結合7種海藻萃取物，打造柔滑細緻肌膚。