車仔麵推介｜麵尊、何車評分佳 文記分店多 4間網民票選心水

車仔麵絕對是香港本土美食的代表，選擇多樣而且價錢便宜，深受一眾香港人歡迎。以下為大家介紹網民嚴選4間必食車仔麵，包括麵尊、何車、兩三碗車仔麵、文記車仔麵等。有些店舖的配菜有花膠及鮑魚可選擇，麵底更加有多過10款可揀！
麵尊—香港島名物
麵尊3間分店都位於香港島，每次都大排長龍！除了有基本車仔麵配料如豬紅、豬大腸、蘿蔔等。更有連酸齋、美味齋、炸魚皮、咖哩牛柏葉等較少見的配菜。另有套餐「細尊」和「大尊」選擇，選擇困難的你可以一次過試不同食材。有網民推薦吃到一半可以要求加湯，令車仔麵更加昇華！
麵尊地址
銅鑼灣登龍街18號V Point地下5號舖
上環蘇杭街22-24號1號舖
香港仔南寧街ac5地下8號舖
兩三碗車仔麵—慈雲山名物
被慈雲山稱之為「居內名物」的兩三碗車仔麵，麵款選擇豐富，除了基本的油麵、米線、米粉之外，亦有銀針粉、台灣麵等。車仔麵最重要的當然是配菜，多達48款，網民推薦必食芝士粟米餃、墨魚春卷、胡椒豬扒等！
兩三碗車仔麵地址
慈雲山毓華街80號嘉華大廈地舖
兩三碗車仔麵電話︰62076420
何車車仔麵—日式車仔麵
車仔麵雖然是港式美食，但這間店舖就將日式麵食與港式車仔麵互相融合。餐牌上的配料亦非一般車仔麵舖的傳統食材，有日式叉燒、手撕雞、溫泉蛋、竹輪、關東煮等。麵底亦可選擇讚岐烏冬、日式拉麵、蒟蒻麵、涼拌烏冬等，充滿日式風味！
何車車仔麵地址
太子大南街28號地舖
太子界限街41C號長勝大廈地舖
文記車仔麵—米芝蓮認證
文記車仔麵獲得《米芝蓮指南香港澳門》的推介認證，絕對有一定質素！單單在深水埗同一條街已經有4間分店，吸引不少遊客慕名而來，經常大排長龍。說到文記車仔麵必食，一定非瑞士雞翼及魷魚莫屬！瑞士雞翼大大隻亦非常入味，魷魚香味十足，值得一試。
文記車仔麵地址
深水埗福榮街109/115/121/123號地下
土瓜灣鳳儀街1號地舖/土瓜灣譚公道47號地舖
圖片來源：[email protected], kiki_lwy, hochenoodles, telee.hk, imlucyshirley, minjun_cartnoodles, petitfeilee