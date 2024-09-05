軒尼詩干邑系列｜軒尼詩 V.S.O.P 中秋限量版 James Hennessy港澳地區首度登場

中秋送禮推介 多款軒尼詩美酒

今年軒尼詩將品牌 X.O 的經典酒瓶微妙改良，全新設計的瓶身參考了白玉霓葡萄 (Ugni Blanc) 的形態，嶄新瓶蓋取代原有膠囊設計，瓶身的金色標籤亦帶來更豐富的質感，令整體更顯奢華氣派。而瓶身翅膀造型經過重新修飾，讓其線條更俐落。軒尼詩標誌「拿着斧頭的手臂」(Bras Armé)變得更耀眼，襯托簡潔有力的葡萄藤紋，完美呈現品牌的匠心工藝。全新的禮盒設計呼應瓶身經典造型，時尚剪影為軒尼詩經典設計增添現代感，同時彰顯其精雕細琢的優雅。



另外中秋佳節，必買全新的軒尼詩 V.S.O.P 中秋節限量版，酒瓶設計靈感源自木龍年，龍在中國傳統文化上極具象徵意義， 是十二生肖中重要的一員，適逢木龍之年，掛飾巧妙地捕捉龍的動態, 意味生生不息與吉祥豐裕，更可以變作鑰匙扣或時尚配飾，充滿巧思。



備受期待的 James Hennessy 干邑近日亦在港澳地區首度登場，這款干邑特別向軒尼詩家族歷史人物 James Hennessy 致敬而設計，味道平和而甘醇流暢，猶如軒尼詩的悠久歷史，充滿血桃的果熟香氣和烘焙杏仁的縈繞餘韻，適宜純飲或加冰方式品嚐，令層次更突出。