軒尼詩 x NBA全新企劃 限量版精品+登記觀賞軒尼詩街頭籃球挑戰賽

暢銷全球的干邑品牌軒尼詩自2021年起正式成為NBA史上首位全球官方烈酒合作夥伴（The Spirit of the NBA），今年5月，軒尼詩將推出一系列精彩活動，為本年度奪目登場的軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版掀起一陣籃球狂熱，燃燒品牌「永不停歇，永不妥協」的精神。

軒尼詩現正與 HK Liquor Store 合作，凡購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版便可享各項精選禮遇，並有機會獲得多款限量版籃球商，包括軒尼詩 x NBA籃球、軒尼詩 x Daömey 型格夾克外套等，而HK Liquor Store灣仔店由即日起至6月31日期間設置軒尼詩籃球衣個人化專區，顧客可於籃球衣背印上個人名字，數量有限，送完即止。於5月12日之前購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版的顧客，更可有機會贏得於「Hennessy In the Paint」籃球場舉行的軒尼詩籃球挑戰賽門票兩張。