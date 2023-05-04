軒尼詩 x NBA全新企劃 限量版精品+登記觀賞軒尼詩街頭籃球挑戰賽

暢銷全球的干邑品牌軒尼詩自2021年起正式成為NBA史上首位全球官方烈酒合作夥伴（The Spirit of the NBA），今年5月，軒尼詩將推出一系列精彩活動，為本年度奪目登場的軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版掀起一陣籃球狂熱，燃燒品牌「永不停歇，永不妥協」的精神。
軒尼詩現正與 HK Liquor Store 合作，凡購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版便可享各項精選禮遇，並有機會獲得多款限量版籃球商，包括軒尼詩 x NBA籃球、軒尼詩 x Daömey 型格夾克外套等，而HK Liquor Store灣仔店由即日起至6月31日期間設置軒尼詩籃球衣個人化專區，顧客可於籃球衣背印上個人名字，數量有限，送完即止。於5月12日之前購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版的顧客，更可有機會贏得於「Hennessy In the Paint」籃球場舉行的軒尼詩籃球挑戰賽門票兩張。
軒尼詩 x NBA全新企劃│K11 MUSEA 6樓開幕派對＋籃球裝置藝術
於5月12日，軒尼詩將尖沙咀 K11 MUSEA 6 樓的戶外草坪搖身一變成以籃球場為主題的奢華街頭體驗空間，舉行軒尼詩聯乘 NBA 開幕派對，透過藝術、文化及生活體驗致敬兩大傳奇品牌的破天荒合作，場內更設有以籃球裝置藝術及拍照區，伴隨現場DJ及歌手 TIAB（翁梓浩）、kayan9896（吳家忻）帶來的一輪勁歌熱舞，賓客可盡情沉醉一系列以NBA為靈感調製而成的軒尼詩V.S.O.P 雞尾酒，來自台灣的人氣 歌手高爾宣（OSN）更將壓軸出場，把現場氣氛推至最高。另外，籃球裝置藝術將於5月13日至14日向公眾開放。極具美感的籃球場景襯托著維港景色，營造極致奢華的氛圍。此外，場內更會展出由 Freaky Debbie以球衣精心改造的高訂時裝作品及本地藝術家KATOL以香港文化為設計概念的籃球藝術作品。
HK Liquor Store 灣仔店軒尼詩球衣個人化專區
地點：灣仔軒尼詩道 62 號地下
Facebook：https://www.facebook.com/Hennessy
軒尼詩街頭籃球挑戰賽詳情
日期：2023年5月13日（星期六）
時間：下午2時正至晚上7時正
地點：「Hennessy in the Paint 青衣主場」 新界葵青區青衣青葉街青衣商場停車場上蓋
（大會將於金鐘地鐵站提供免費穿梭巴士服務）
登記參與：hk.hennessy.com