熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-04 17:45:41

軒尼詩 x NBA全新企劃 限量版精品+登記觀賞軒尼詩街頭籃球挑戰賽

分享：
軒尼詩 x NBA全新企劃

軒尼詩 x NBA全新企劃

暢銷全球的干邑品牌軒尼詩自2021年起正式成為NBA史上首位全球官方烈酒合作夥伴（The Spirit of the NBA），今年5月，軒尼詩將推出一系列精彩活動，為本年度奪目登場的軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版掀起一陣籃球狂熱，燃燒品牌「永不停歇，永不妥協」的精神

軒尼詩現正與 HK Liquor Store 合作，凡購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版便可享各項精選禮遇，並有機會獲得多款限量版籃球商，包括軒尼詩 x NBA籃球、軒尼詩 x Daömey 型格夾克外套等，而HK Liquor Store灣仔店由即日起至631日期間設置軒尼詩籃球衣個人化專區，顧客可於籃球衣背印上個人名字，數量有限，送完即止。於512日之前購買軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版的顧客，更可有機會贏得於「Hennessy In the Paint」籃球場舉行的軒尼詩籃球挑戰賽門票兩張。

軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃

軒尼詩 x NBA全新企劃│K11 MUSEA 6樓開幕派對＋籃球裝置藝

512日，軒尼詩將尖沙咀 K11 MUSEA 6 樓的戶外草坪搖身一變成以籃球場為主題的奢華街頭體驗空間，舉行軒尼詩聯乘 NBA 開幕派對，透過藝術、文化及生活體驗致敬兩大傳奇品牌的破天荒合作，場內更設有以籃球裝置藝術及拍照區，伴隨現場DJ及歌手 TIAB（翁梓浩）、kayan9896（吳家忻）帶來的一輪勁歌熱舞，賓客可盡情沉醉一系列以NBA為靈感調製而成的軒尼詩V.S.O.P 雞尾酒，來自台灣的人氣 歌手高爾宣（OSN）更將壓軸出場，把現場氣氛推至最高。另外，籃球裝置藝術將於513日至14日向公眾開放。極具美感的籃球場景襯托著維港景色，營造極致奢華的氛圍。此外，場內更會展出由 Freaky Debbie以球衣精心改造的高訂時裝作品及本地藝術家KATOL以香港文化為設計概念的籃球藝術作品。

軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃 軒尼詩 x NBA全新企劃

HK Liquor Store 灣仔店軒尼詩球衣個人化專區

地點：灣仔軒尼詩道 62 號地

網頁：http://hennessy.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/Hennessy

軒尼詩街頭籃球挑戰賽詳情

日期：2023513日（星期六）

時間：下午2時正至晚上7時正

地點：「Hennessy in the Paint 青衣主場」 新界葵青區青衣青葉街青衣商場停車場上蓋  

（大會將於金鐘地鐵站提供免費穿梭巴士服務）

登記參與：hk.hennessy.com

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受