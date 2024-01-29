輕井澤旅遊｜春季限定！金繼陶瓷修復旅行團 懷石料理/森林浴/茶道體驗

香港人愛去日本旅遊之餘，也熱愛當地傳統文化。最近日本國際酒店品牌Shishi-Iwa House就與京都的設計工房 POJ Studio攜手合作，推出春季限定「金繼陶瓷修復旅宿體驗」，選址輕井澤，旅遊日期為4月19至22日，合共有12個名額，參加者將在工作坊裏學習逾百年歷史的稀有陶器修補工藝，另外亦有藝術及建築導賞團、日式茶道體驗等活動，行程不但豐富好玩，亦能感受最正宗的日式文化體驗。

金繼陶瓷修復旅宿體驗 每位335,000日元起

「金繼陶瓷修復旅宿體驗」參加者將入住Shishi-Iwa House品牌旗下，由榮獲普立茲克建築獎的日本建築師坂茂所設計，並屢獲設計大獎殊榮的 SSH No.01 及 SSH No.02，建築物遠離都市繁囂，座落於輕井澤寧靜祥和的淺間山野生鳥類保護區之中。行程將安排一系列日式文化體驗活動，包括金繼陶瓷修復課程、藝術及建築導賞團、瑜伽課、日式茶道體驗、品酒環節、森林浴及叢林漫步、溫泉浴等。

另外活動還包含以日本長野市出產的本地食材入饌的各種餐飲體驗，展現當地農耕文化及大廚們精湛的烹飪技藝。精選餐廳包括：位於 Shishi-Iwa House 內的新派日法料理餐廳 Shola Karuizawa ，以採用由附近有機農場出產的新鮮食材著稱；提供季節限定餐單的輕井沢黑岩無二 （Karuizawa Kuroiwa Muni），以長野市獨有的在地食材入饌，頌揚傳統懷石料理；擁有逾 150 年歷史的老字號 Soba Kagimotoya，獲譽爲輕井澤最頂級的手作蕎麥麵店；以及選用本地農場走地草飼牛的和牛涮涮鍋餐廳等。金繼陶瓷修復旅宿體驗」定價為每人 335,000 日元起，包含4日3夜住宿（二人房）、工作坊及所需材料、每天三餐膳食、無限暢玩 SSH Program 精選活動，及專車往返輕井澤新幹線車站。



「金繼陶瓷修復旅宿體驗」網址