輕如雲朵｜CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT雲中城堡限定店 送最新輕盈版體驗裝 打卡贏AK/LOKMAN簽名產品

CLARINS最近新推出賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT，特別邀來Mirror正副隊長楊樂文(LOKMAN)及江𤒹生(AK)合作，拍攝「Double年輕大對決」廣告企劃。為呼應新品上市，CLARINS更將於6月6至19日期間，在尖沙咀海港城開設 ｢CLARINS DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣，讓大家親身感受全新「輕盈版」賦活雙精華DOUBLE SERUM LIGHT和「經典版」賦活雙精華DOUBLE SERUM的不同質感、一樣的修護功效。
活動期間，參加者於雲中城堡拍出最有創意的「輕如雲朵」體驗，並根據指示把相片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將可得到豐富禮品，而終極頭獎更可獲得AK及Lokman 親筆簽名Double Serum 50ml及Double Serum Light 50ml 1 套(產品價值$1,940)，另有多達200份豐富獎品，各位鏡粉記得留意了！
全新的[輕盈版]賦活雙精華，質感如雲朵般輕透，極快吸收，適合所有年齡和膚質使用，男女合用，特別適合香港炎熱潮濕天氣，以及混合性/油性肌膚人士。輕盈版同時保留Double Serum最核心的元素：「水+油」黃金比例不變，揉合21種高效修護植物萃取，配合超級抗氧成分薑黃，發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，令肌膚變得緊緻、細嫩、透亮，顯著收細毛孔。
輕如雲朵美肌體驗區
｢DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣場內的美肌體驗區讓您專享美容顧問提供的美肌咨詢。網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，即可獲 ｢[輕盈版]賦活全效體驗裝｣乙份(共4款皇牌產品體驗裝，價值高達$222) 。
購物送簽名相卡一套
現凡購買全新「輕盈版」賦活雙精華(50ml)或「經典版」賦活雙精華 (50ml 或 75ml)，可獲贈AK或 LOKMAN 精美簽名相卡一套 。禮物數量有限，送完即止。
輕盈雲朵工作坊
｢DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣期間限定體驗館更於指定日期及時間特設輕盈雲朵工作坊，讓您減壓療癒之餘，盡情一展手藝，製作出專屬於您的雲朵手作製品。
工作坊報名辦法：必須預先於網址https://bit.ly/43uQ4CW 登記報名。先到先得，額滿即止。
費用：$200(可全數換購 CLARINS 護膚產品)
CLARINS ｢DOUBLE SERUM LIGHT 雲中城堡｣ 期間限定體驗館
地點：海港城海運大廈入口大堂
日期：2023年6月6至19日
開放時間：10am-9pm
登記網址：https://bit.ly/43uQ4CW [入場費用全免。由於進場名額有限，需預先於登記網址登記入場]
贈品：網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，即可獲｢[輕盈版]賦活全效體驗裝｣乙份(共4款皇牌產品體驗裝，價值高達$222)