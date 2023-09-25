輕鬆小熊/SOU‧SOU/我係小忌廉 限定產品登場 UNY瘋狂掃貨大賽 贏$5,000獎賞

今年「APITA UNY狂歡感謝祭」將於9月29日至10月31日舉行，期間不但推出多重優惠和慶祝活動，更會迎接換上全新形象的APITA超級市場全新開幕。率先為感謝祭打響頭炮的有別注版輕鬆小熊旅行精品；此外，APITA亦會化身成日本卡通文創購物館，帶來結合京都傳統及現代時尚生活美學的SOU·SOU 20周年期間限定店及香港獨家限定產品；多個日本人氣卡通角色如七龍珠英雄、超人布雷撒、mofusand、我係小忌廉亦會舉辦期間限定活動迎接粉絲，讓你開啟一趟童趣盎然及滿載而歸的購物玩樂之旅！

超萌輕鬆 小熊別注聯乘旅行精 品 適逢今年是輕鬆小熊 20 周年紀念，APITA及UNY與人氣爆燈的輕鬆小熊（Rilakkuma）推出4款旅行主題別注聯乘精品，由輕鬆小熊及朋友們陪你chill住去旅行！顧客在推廣期內於APITA或UNY購物淨值每滿$300即可以指定金額換購，CU APP會員更專享特別優惠價！

SOU ． SOU 20 周年香港限定專區 首推香港獨家限定產 品 熱愛日本文化生活的您，相信一定會認識大熱京都文創品牌SOU．SOU ! 今次APITA感謝祭亦誠意邀請了SOU．SOU開設20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位，同時推出多款香港限定產品。

我係 小忌廉作品40 周年全新精品 數到日本代表性的卡通動畫《我係小忌廉》絕對佔有一席之地，至今仍然迷倒不少粉絲！感謝祭期間，今年踏入40周年的《我係小忌廉》將推出會場限定的全新精品，包括柳釘網格紋杯（小忌廉/小桃）、LED不銹鋼水樽及POE透明直來等，重現動畫中夢幻的風格，奥您見證這位舞台巨星的風彩，一圓童年夢！

同場加映 : UNY 瘋狂 掃貨大賽 獨取超過 $5,000 獎 賞 為了回饋一眾忠實顧客對UNY的支持，狂歡感謝祭推出活動重頭戲之一 UNY 狂「賞」掃貨大賽，以超過$5,000獎賞答謝粉絲。每店的大賽由 2人激鬥，各自有5分鐘揀選心水貨品，總額最接近 $2,388者勝出，獨取高達 $5,388（$2,388自選貨品及$3,000 UNY購物禮券）的冠軍獎品。

UNY 狂「賞」掃貨大賽，以超過$5,000獎賞答謝粉絲。