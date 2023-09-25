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生活
2023-09-25 22:35:01

輕鬆小熊/SOU‧SOU/我係小忌廉 限定產品登場 UNY瘋狂掃貨大賽 贏$5,000獎賞

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輕鬆小熊/SOU‧SOU/我係小忌廉 限定產品登場 UNY瘋狂掃貨大賽 贏$5,000獎賞

輕鬆小熊/SOU‧SOU/我係小忌廉 限定產品登場 UNY瘋狂掃貨大賽 贏$5,000獎賞

今年「APITA UNY狂歡感謝祭」將於929日至1031日舉行，期間不但推出多重優惠和慶祝活動，更會迎接換上全新形象的APITA超級市場全新開幕。率先為感謝祭打響頭炮的有別注版輕鬆小熊旅行精品；此外，APITA會化身成日本卡通文創購物館，帶來結合京都傳統及現代時尚生活美學的SOU·SOU 20年期間限定店及香港獨家限定產品；多個日本人氣卡通角色如七龍珠英雄、超人布雷撒、mofusand我係小忌廉亦會舉辦期間限定活動迎接粉絲，讓你開啟一趟童趣盎然及滿載而歸的購物玩樂之旅！

超萌輕鬆小熊別注聯乘旅行精

適逢今年是輕鬆小熊 20 周年紀念，APITAUNY與人氣爆燈的輕鬆小熊Rilakkuma）推出4款旅行主題別注聯乘精品，由輕鬆小熊及朋友們陪你chill住去旅行！顧客在推廣期內於APITAUNY購物淨值每滿$300即可以指定金額換購，CU APP會員更專享特別優惠價！

輕鬆小熊Rilakkuma旅行精品 大、中、小尺寸的輕鬆小熊可摺式收納袋，每個都印有輕鬆小熊與小白熊、小黃雞及蜜茶熊等朋友嬉戲的繽紛圖案。可以將替換衣物、化妝品、牙膏及牙刷等、充電線、行動電源及旅行轉換插頭等分門別類，旅行時非常方便。 可摺式旅行袋則印有糖果色調的輕鬆小熊圖案拼花，精緻漂亮，加上兩邊前側袋的設計，慳位靈活又實用。 24吋行李箱設計上採用了清新的蔚藍配色，行李箱上刻有輕鬆小熊的大頭圖案，加上堅固耐磨的結構，可愛又實用。 搭配輕鬆小熊行李牌，絕對會令你的行李更加搶眼易認。

SOUSOU 20周年香港限定專區 首推香港獨家限定產

熱愛日本文化生活的您，相信一定會認識大熱京都文創品牌SOUSOU ! 今次APITA感謝祭亦誠意邀請了SOUSOU開設20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位，同時推出多款香港限定產品

SOU．SOU 20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位。 SOU．SOU 20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位。 SOU．SOU 20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位。 SOU．SOU 20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位。 SOU．SOU 20周年期間限定店，於店內、門口增設主題佈置及特色打卡位。 SOU．SOU香港限定配色2023系列靈感來自於具有香港特色的紙皮石，配以經典圖案 - ほほえみ（微笑）及SO-SU-U（十數），設計出揉合了日系質感與香港特色的口金包、分趾襪、布杯墊及坐墊套。 SOU．SOU香港限定配色2023系列靈感來自於具有香港特色的紙皮石，配以經典圖案 - ほほえみ（微笑）及SO-SU-U（十數），設計出揉合了日系質感與香港特色的口金包、分趾襪、布杯墊及坐墊套。

我係小忌廉作品40周年全新精品

數到日本代表性的卡通動畫《我係小忌廉》絕對佔有一席之地，至今仍然迷倒不少粉絲！感謝祭期間，今年踏入40周年的《我係小忌廉》將推出會場限定的全新精品，包括柳釘網格紋杯（小忌廉/小桃）、LED不銹鋼水樽及POE透明直來等，重現動畫中夢幻的風格，奥您見證這位舞台巨星的風彩，一圓童年夢！

我係小忌廉 - 55厘米縮骨遮 - 小忌廉/小桃 我係小忌廉 - 55厘米縮骨遮 - 小忌廉 我係小忌廉 - 55厘米縮骨遮 - 小桃 我係小忌廉 - 柳釘網格紋杯 - 小忌廉/小桃

同場加映 : UNY瘋狂掃貨大賽 獨取超過$5,000

為了回饋一眾忠實顧客對UNY支持，狂歡感謝祭推出活動重頭戲之一 UNY 狂「賞」掃貨大賽，以超過$5,000獎賞答謝粉絲。每店的大賽由 2人激鬥，各自有5分鐘揀選心水貨品，總額最接近 $2,388者勝出，獨取高達 $5,388$2,388自選貨品及$3,000 UNY購物禮券）的冠軍獎品。

UNY 狂「賞」掃貨大賽，以超過$5,000獎賞答謝粉絲。

UNY 狂「賞」掃貨大賽，以超過$5,000獎賞答謝粉絲。

UNY 狂「賞」掃貨大賽

招募日期：929日至1015

比賽日期及時間：1027/30/318:30am – 9:15am

UNY 樂富店、UNY 元朗店UNY 將軍澳

CU APP會員專屬活動

招募期內，首6名 每店2）累積消費最高兼已報名人士可獲參賽，更多詳情將於UNY 生活創庫 Hong Kong Facebook專頁公佈，請密切留意！

每店 2人參賽，設有 1 大獎 1 特別獎，一半機會贏大獎 !

5 分鐘揀選心水貨品

總額最接近$2,388者勝出

大獎高達$5,388$2,388自選貨品及$3,000 UNY購物禮券）

特別獎$1,000 UNY購物禮券

輕鬆小熊換領活

舉辦日929日至1031

APITAUNY樂富店、UNY元朗店、UNY將軍澳店

：換領輕鬆小熊（Rilakkuma4款旅行主題別注聯乘精

SOUSOU 20周年慶香港限定專

舉辦日即日起至1017

APITA地面樓

多款SOUSOU 20周年期間限定產

我係小忌廉主題專

舉辦日10月9日至10月31

：太古城中心G/F

：我係小忌廉40周年全新周邊商

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