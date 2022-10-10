轉季保濕｜秋季太勤力護膚反而適得其反？ 4個轉季保濕NG位+最新保濕產品推介

今日終於有秋天的氣息，天氣變得清涼，但同時亦更乾燥。是日的相對濕度跌至最低35%，面對早晚溫差、濕度劇變等，皮膚容易出現繃緊、痕癢，甚至脫皮等情況。這個時候不少女生都會加強保濕功夫，不過其實保濕都有其學問，有時間太勤力反而會適得其反，今次為大家介紹幾個轉季保濕的NG位，讓大家轉季時節都一樣可以有好膚質。文：Abby 轉季保濕 NG 位 1 ：使用太刺激的潔面產品 轉季應選擇溫和、清潔力較低及弱酸性的潔面乳，以免破壞肌膚天然屏障，令肌膚變得更乾燥。暗瘡油肌的女生或會因為泛油問題而增加洗面次數，但過份清潔反而洗走皮膚應有的油脂，令皮膚細胞以為肌膚乾燥，之後不停分泌更多油脂，造成惡性循環。建議敏感肌要選擇溫和又有保濕力的潔面乳。

轉季保濕 NG 位 2 ：過分依賴保濕噴霧 不少女生都在辦公室枱頭放有保濕噴霧，希望可以隨時為肌膚保濕補水，但保濕噴霧只能短暫舒緩乾燥感覺，遇上辦公室的強勁冷氣，令保濕噴霧快速蒸發，只會令肌膚更乾燥。建議各位女生在使用噴霧後一定要搭配保濕乳或鎖水產品，才能有效達到補水效果。 轉季保濕 NG 位 3 ：面膜敷過籠 面膜是轉季急救保濕的好幫手，不過敷面膜的時間過長，反而會被面膜吸乾皮膚水分，亦容易讓肌膚發紅過敏，皮膚科醫師建議每次10至15分鐘即可，敷完後塗上面霜，可以鎖緊面部水分，才可以令保濕效果更持久。

轉季保濕 NG 位 4 ：一次過換掉整套護膚品 女生會在轉季時為護膚品轉季，但其實這段時間也是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，而是針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜；或逐步加入保濕型的產品，加強肌膚的水分屏障。

轉季保濕產品推介 1 ： mtm labo custom-blended harmonious essence 污染、壓力、轉季或醫美療程，都會令肌膚耐受力變弱，泛紅敏感乾燥等狀況隨之而來。精華有效刺激膠原蛋白再生，高效補濕滋潤，增強肌膚自我修護能力，當面對刺激物時，肌膚細胞能迎刃而解。

mtm labo custom-blended harmonious essence $1,150/26mL

轉季保濕產品推介 2 ： Omorovicza Queen Essence 精華水加入含蓄內斂的玫瑰香調，主力保濕、修護，並為膚質作好準備，以最佳狀態吸收精華素和保濕霜的活性成份。質地細滑，加入雪耳的深層保濕能量，並以番茄幹細胞阻截環境壓力，透明質酸令毛孔更飽嫩，呈現年輕亮采。

Omorovicza Queen Essence $860/100ml

轉季保濕產品推介 3 ： EVOLCARE Detox 紅茶酵母精華水 促進細胞自我代謝護膚功效，研發獨家配方成分EVOLCARE Complex(假絲酵母、紅茶菌及白睡蓮)，激活細胞清除細胞內的廢物和毒素，重啟肌膚的修復與代謝機能，延緩衰老並恢復肌膚自然光彩。蘊含高效保濕成分鎖水磁石、透明質酸及深海紅藻，鎖水磁石與人體的天然保濕因子非常相似，能快速滲透，與角蛋白緊緊結合，像磁石一樣吸住水分，防止水分流失，適合早晚及所有膚質使用。

EVOLCARE Detox 紅茶酵母精華水 $380/1mL x 30pcs

轉季保濕產品推介 4 ： SABON 玫瑰絲絨軟霜 品牌最近新推出大馬士革玫瑰亮顏修護系列，有機認證配方，加上大馬士革玫瑰花水、精油及花瓣，令肌膚光采粉嫩。系列中的面霜富含大馬士革玫瑰花水及玫瑰精油、死海礦物及光線折射粉嫩粒子，質感如絲絨般軟滑細嫩，為肌膚披上絲絨般的保護膜，同時強化肌膚水分屏障，預防水分流失，持續保濕並注滿光澤。

轉季保濕產品推介 5 ： Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 來自美國的天然有機護膚品牌，產品配方溫和天然，適合所有肌膚包括敏弱肌使用。王牌的奇蹟保濕霜，蘊含Nutri-Soothe複合物，能提供豐富維他命，有效抗氧化。同時加入多種有機成分，包括溫和保濕的燕麥水解蛋白；促進細胞再生和癒合的向日葵籽油及維他命E，為乾燥肌膚帶來深層滋養。

Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 $125

轉季保濕產品推介 6 ： gelee skin 薰衣草雨林保濕果凍面膜 本地品牌gelee的產品於澳洲研製，5款面膜以不同天然成分迎合各膚質的口味。這款果凍面膜加入牛油果油、澳洲堅果油和荷荷巴油，合力擊退色斑，同時鞏固水份屏障；楮樹與甘草根萃取精華整頓皮膚紋理。面膜更貼心地推出15ml、30ml及50ml容量，讓女生更試用才「大手購入」，又或者在不同位置局部使用一款，令護膚程序更靈活。

gelee skin薰衣草雨林保濕果凍面膜 $135/15ml、$195/30ml、$295/50ml

轉季保濕產品推介 7 ： DR PLANT 石斛蘭親肌面膜 低溫發酵提取的石斛蘭濾液蘊含石斛堿、石斛多糖、氨基酸等活性成分，配合大小剪裁專為亞洲人臉部輪廓的膜布，非常貼服，迅速導入肌膚水分和養分，達至持久鎖水、滋潤補水和彈性緊致的3重效果，同時修復壓力肌形成的乾紋、色素加深等問題。面膜正於萬寧發售，並於10月21日至11月3日將進行買第二件半價優惠，原價$88一盒，折扣後平均$66一盒。