轉季健康邊爐｜幸福四季正宗海南椰子雞火鍋 清甜足料

幸福四季正宗海南椰子雞火鍋 清甜足料

椰子雞湯被譽為東南亞和中國廣東地區的一種受歡迎的飲食療法，椰子更因豐富的營養價值被譽為「超級食物」。其清甜的味道和濃郁的香氣，使其成為雞湯中的上品。幸福四季椰子雞火鍋以海南傳統烹飪方式為基礎，為食客帶來正宗椰子雞湯的餐廳，以新鮮的椰子水和優質的雞肉為基礎，營造出口感豐富且營養豐富的美食。餐廳希望為食客提供最高品質和最美味的椰子雞湯，出品絕對是老少咸宜、滋潤身心的最佳選擇！

自家飼養海南走地文昌雞 肉質緊實Q彈性、皮脆肉嫩 鍋底配搭的雞肉是用海南文昌雞，這些雞在飼養過程中會在飼料中加入椰子，經過150天的自由放養和20天的籠養，肉質緊實有彈性，讓雞肉皮脆肉嫩。無論是雞腿肉還是雞胸肉，都能在短短5分鐘的火鍋烹煮中保持鮮嫩口感，每一口都能品嚐到椰香滲入的美味。配料「巨大化」！