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生活
2023-11-12 11:00:00

轉季健康邊爐｜幸福四季正宗海南椰子雞火鍋 清甜足料

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幸福四季正宗海南椰子雞火鍋 清甜足料

幸福四季正宗海南椰子雞火鍋 清甜足料

椰子雞湯被譽為東南亞和中國廣東地區的一種受歡迎的飲食療法，椰子更因豐富的營養價值被譽為「超級食物」。其清甜的味道和濃郁的香氣，使其成為雞湯中的上品。幸福四季椰子雞火鍋以海南傳統烹飪方式為基礎，為食客帶來正宗椰子雞湯的餐廳，以新鮮的椰子水和優質的雞肉為基礎，營造出口感豐富且營養豐富的美食。餐廳希望為食客提供最高品質和最美味的椰子雞湯，出品絕對是老少咸宜、滋潤身心的最佳選擇

自家飼養海南走地文昌雞

肉質緊實Q彈性、皮脆肉嫩 鍋底配搭的雞肉是用海南文昌雞，這些雞在飼養過程中會在飼料中加入椰子，經過150天的自由放養和20天的籠養，肉質緊實有彈性，讓雞肉皮脆肉嫩。無論是雞腿肉還是雞胸肉，都能在短短5分鐘的火鍋烹煮中保持鮮嫩口感，每一口都能品嚐到椰香滲入的美味。配料「巨大化」！

 

用料紮實不馬虎 均是工序繁多的心機菜

在美食界，用料的選擇和處理是一項極為重要的關鍵。幸福四季椰子雞火鍋堅持用料紮實，不馬虎任何一個細節。每一個配料都經過精挑細選，並經過繁複的處理程序，如：手工即炸魚皮、手工即炸響鈴、自家製手工餃子（韭菜餃、鮮蝦雲吞、黑松露）自家製手打丸子（黑松露墨魚丸、牛肝菌豚肉丸、花膠牛丸、手打鮮蝦丸）以及特色自家 製瑤柱三層墨魚磚、自家製海底椰椰子奶凍等

餐廳精心挑選未經添加、未經調味的純正海南椰子水作為火鍋湯底，為您帶來甜而不膩的美味享受。 自家製手打丸子 (黑松露墨魚丸、牛肝菌豚肉丸、花膠牛丸、手打鮮蝦丸) 為了提供更完整的用餐體驗，特別根據海南地道的吃法，推出特色的「幸福臘味煲仔飯」，供客人享用完美味的火鍋後可以加點。 手工即炸響鈴
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